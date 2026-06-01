નવસારી: ફૂટ ઓવરબ્રિજના અભાવે શહેરીજનો પરેશાન, જીવના જોખમે રેલ્વે ફાટક ક્રોસ કરવા લોકો મજબૂર

ફાટક નંબર 127 બંધ થતાં પશ્ચિમ અને પૂર્વ વિસ્તાર વચ્ચે અવરજવર મુશ્કેલ, સ્થાનિકોને ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 1, 2026 at 8:10 PM IST

નવસારી : શહેરમાં રેલ્વે ફાટક નંબર ૧૨૭ બંધ થયા બાદ પશ્ચિમ અને પૂર્વ વિસ્તાર વચ્ચે અવરજવર કરતા હજારો લોકો માટે મુશ્કેલીઓ વધી ગઈ છે. ભારત સરકારની ડેડિકેટેડ ફ્રેટ કોરિડોર યોજનાના ભાગરૂપે વર્ષો પહેલા આ ફાટક બંધ કરીને ત્યાં ઓવરબ્રિજ બનાવવામાં આવ્યો હતો. જોકે, વાહનચાલકો માટે વિકલ્પ ઉપલબ્ધ હોવા છતાં પગપાળા અવરજવર કરતા લોકો માટે પૂરતી સુવિધાનો અભાવ આજે પણ યથાવત રહ્યો છે.

લોકો માટે કઠણ બની સ્થિતિ

સ્થાનિક રાજુ પેયકરના જણાવ્યા મુજબ, જલાલપોર, વિજલપોર અને આસપાસના પશ્ચિમ વિસ્તારના રહેવાસીઓ અગાઉ માત્ર બે મિનિટમાં રેલ્વે ફાટક પાર કરીને શહેરના પૂર્વ વિસ્તારમાં પહોંચી શકતા હતા. પરંતુ ફાટક બંધ થતાં હવે તેમને લગભગ એક કિલોમીટર જેટલો લાંબો ચકરાવો કરવો પડે છે. ખાસ કરીને મહિલાઓ, વૃદ્ધો, વિદ્યાર્થીઓ અને નાના બાળકો માટે આ સ્થિતિ વધુ કઠિન બની છે. ઉનાળાની કાળઝાળ ગરમી અને વરસાદી મોસમમાં લોકોને ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડે છે.

જીવના જોખમે ટ્રેક ક્રોસ

લાંબો રસ્તો ટાળવા માટે અનેક લોકો આજે પણ જીવના જોખમે બંધ કરાયેલી ફાટક પરથી જ રેલ્વે ટ્રેક ક્રોસ કરે છે. ટ્રેનમાંથી ઉતરતા મુસાફરો પણ નજીકનો રસ્તો પસંદ કરી સીધા ટ્રેક પરથી પસાર થતા જોવા મળે છે, જેના કારણે કોઈ મોટી દુર્ઘટનાની શક્યતા સતત બની રહે છે.

બે વર્ષથી ફૂટ ઓવરબ્રિજની માંગ

ફૂટ ઓવરબ્રિજની માંગ છેલ્લા બે વર્ષથી ઉઠી રહી છે. મહાનગરપાલિકાએ આ માટે કરોડો રૂપિયાનું બજેટ પણ ફાળવ્યું હતું, પરંતુ રેલ્વે અને મહાનગરપાલિકા વચ્ચે ડિઝાઇન અને ટેકનિકલ મંજૂરીના મુદ્દે સંકલન ન થતાં યોજના હજુ સુધી કાગળ પર જ અટવાયેલી છે. રેલ્વે સ્ટેશનના ભાવિ વિસ્તરણ અને વધનારા ટ્રેકને ધ્યાનમાં રાખીને ડિઝાઇનમાં ફેરફારની પ્રક્રિયા ચાલી રહી હોવાનું જાણવા મળે છે.

મેયરે કર્યું સ્થળ નિરીક્ષણ

તાજેતરમાં નવસારીના મેયર અશોક ધોરાજીયાએ અધિકારીઓ સાથે સ્થળ નિરીક્ષણ કરી ફૂટ ઓવરબ્રિજના કામને ગતિ આપવા ચર્ચા કરી હતી. સાથે જ હાલની મુશ્કેલી ઘટાડવા માટે પૂર્વ અને પશ્ચિમ વિસ્તારમાં બસ સ્ટેન્ડ તથા મુસાફરોને એક તરફથી બીજી તરફ પહોંચાડવાની વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા અંગે પણ વિચારણા હાથ ધરવામાં આવી છે.

શહેરવાસીઓની માંગ

શહેરવાસીઓની માંગ સ્પષ્ટ છે કે રેલ્વે અને મહાનગરપાલિકા વચ્ચેનો સંકલન અભાવ દૂર કરીને લિફ્ટ સહિતનો આધુનિક ફૂટ ઓવરબ્રિજ તાત્કાલિક બનાવવામાં આવે, જેથી લોકોને સલામત અને સરળ અવરજવરની સુવિધા મળી શકે.

