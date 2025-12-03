સાબરકાંઠા: યુરિયા ખાતરની અછત વચ્ચે ઇડર, વડાલી, ખેડબ્રહ્મામાં ખેડૂતોની લાબી કતારો
ખેડૂતોથી લઈને મહિલાઓ અને વૃદ્ધો સુધી સૌ વહેલી સવારથી જ ઇડર APMC તથા GNFC સેન્ટરો ખાતે લાંબી કતારોમાં ઊભા રહે છે.
સાબરકાંઠા: સાબરકાંઠા જિલ્લામાં હાલ યુરિયા ખાતરની ગંભીર અછત વચ્ચે ખેડૂતોનું જીવન શબ્દશઃ થંભી ગયું છે. રવિ પાકની વાવણી તેજીમાં ચાલી રહી છે ત્યારે મકાઈ, ઘઉં, ચણા, બટાકા, તમાકુ અને રાયડા જેવા પાકો માટે યુરિયા ખુબજ જરૂરી છે.
ખેડૂતોથી લઈને મહિલાઓ અને વૃદ્ધો સુધી સૌ વહેલી સવારથી જ ઇડર APMC તથા GNFC સેન્ટરો ખાતે લાંબી કતારોમાં ઊભા રહે છે. દસ દિવસની રાહ બાદ એક જ ગાડીમાં માત્ર 715 બેગ ખાતર પહોંચતા ખેડૂતોમાં ભારે રોષ વ્યાપ્યો છે. ખાતર મેળવવા માટે ખેડૂતોએ આધાર પુરાવા અને ખાતેદારના દસ્તાવેજો સાથે લાઈન પકડવી પડે છે, પરંતુ ક્યારેક ટોકન મળે છતાં એક જ થેલી મળી રહે અને ઘણા ખેડૂતો ખાલી હાથે જ પાછા ફરવાનું થાય છે. અંતરિયાળ વિસ્તારોના ખેડૂતોને 30–50 કિલોમીટર સુધીનો અંતર કાપીને ખાતર મેળવવા આવવું પડે છે, જેનાથી નાણાકીય અને સમય બંનેનું નુકસાન સહન કરવું પડે છે. હાલની સ્થિતિ એવી છે કે ખાતર ન મળવાથી બાળકોને પણ શાળામાં મોકલવાનું ટાળી આખો પરિવાર લાઈનમાં ઊભો રહેવાની મજબૂરી અનુભવે છે.
ખેડબ્રહ્મા, ઇડર અને વડાલી વિસ્તારમાં આ વર્ષે ચોમાસા બાદ ઉનારા વાવેતરની વ્યાપક શરૂઆત થઈ છે. મોટાભાગના ખેતરોમાં ગૌચર, મકાઈ અને તમાકુના પાકો મૂકાશે છે, જેથી યુરિયાની માંગ દિનપ્રતિદિન વધી રહી છે.
સરકારી રેકોર્ડ મુજબ સાબરકાંઠાના વિવિધ કેન્દ્રો પર પ્રતિ સપ્તાહે 700 બેગ યુરિયા મોકલવામાં આવે છે, પરંતુ જમીન સ્તરે દર સપ્તાહે 300 કરતા વધુ બેગનો વપરાશ થતો હોવાથી પુરવઠો પૂરતો નથી પડી રહ્યો.
ખેડૂતોનું માનવું છે કે, યુરિયા ખાતરની ઉપલબ્ધતા અનિયમિત અને અપૂરતી હોવાથી વાવેતરનો સમયપત્રક બગડી જવાની ભીતિ છે. મહિલાઓ ખાસ કરીને વહેલી સવારે જ લાઈનમાં જોડાઈ જાય છે અને નાના બાળકો સાથે કલાકો સુધી ઊભા રહેવું પડે છે. કેટલાક ખેડૂતો તો રાત્રીથી જ લાઈનમાં ઉભા રહેવાનો પણ નિર્ણય લે છે. આ પરેશાની વચ્ચે ઘણા ખેડૂતો રાજ્ય સરકાર અને સ્થાનિક તંત્ર સામે રોષ ઠાલવી રહ્યા છે કે ખેતી જેવા આધારસ્તંભ ક્ષેત્રમાં સમયસર ખાતર જેવી મૂળભૂત જરૂરિયાત પણ પૂરી પાડી શકાતી નથી.
ખાતરની તંગી વધતા ખેડૂતો તંત્રને તાત્કાલિક પગલાં લેવા માંગ કરી રહ્યા છે. તેમની માગ છે કે ખાતરનું વધારાનું સ્ટોક તાત્કાલિક જ સાબરકાંઠાના ઇડર, ખેડબ્રહ્મા, વડાલી સહિત દરેક કેન્દ્રોમાં મોકલવામાં આવે, જેથી ખેડૂતોને ખેતીના મહત્વના તબક્કામાં મુશ્કેલીનો સામનો ન કરવો પડે. હાલમાં અનેક ખેતરોમાં વાવેતર મધ્યમાં અટકી રહ્યું છે, મજૂરોના પેગ અને સમય બંને બગડી રહ્યા છે અને પાકને નુકસાન પહોંચવાની ભીતિ ઉદભવી છે. કેટલાક ખેડૂતો ભારપૂર્વક કહે છે કે જો આવી જ સ્થિતિ ચાલુ રહેશે તો આવતા દિવસોમાં રવિ પાકનું ઉત્પાદન ગંભીર અસર કરશે. સામાન્ય માણસ સુધી ખોરાક પહોંચાડતા ખેડૂતો આજે પોતે જ જીવનાવશ્યક વસ્તુ માટે લાઈનમાં ઊભા રહે છે તે ચિંતાજનક પરિસ્થિતિ છે. તેથી ખેડૂતોની માંગ છે કે રાજ્ય સરકારે તાત્કાલિક ખાસ અભિયાન ચલાવી પૂરતા પ્રમાણમાં ખાતર ઉપલબ્ધ કરાવે, વ્યવસ્થા પારદર્શક બનાવે અને ખેડૂતોને હાલાકીમાંથી બચાવે, કારણ કે ખેતી મજબૂત તો રાજ્ય મજબૂત.
જોકે હાજર રહેલ વિતરણ કરનાર જણાવ્યું કે, 300 જેવી ખાતર થેલીઓ આવી છે જોકે અઠવાડા ડીપ રોજેરોજ 700 કરતાં વધુ લોકોની માંગ ઉઠવા પામી છે જોકે ખાતાની અછતને લઈને સમગ્ર સાબરકાંઠા ખાતર માટે તંગી બેઠી રહ્યું છે.
સમગ્ર સાબરકાંઠા થી લઈ અંતર વિસ્તારમાં રવિ પાક સિઝન માટે ખાતર ખૂબ જ જરૂરિયાત હોય છે. જોકે ખેડૂતો કામે ખેતીમાં વળગ્યા હોય તો મહિલાઓને ખાતર માટે લાઈન પર ઉભું રહેવું પડે છે અને જો ટોકન ન મળે તો વિલા મોઢે પાછળ જોવાનું વારો આવે છે તેવું જ ઘાટ ખેડૂતોમાં પણ સર્જાયો છે. જોકે હાલાકી વધુ પડતા હવે સરકાર પાસે આસ માડી બેઠા છે કે હવે ખાતર અમને જલ્દી આપે હવે જોવું એ રહ્યું કે આ બાબતમાં લઈને સરકાર ખાતર બાબતે કેટલી જાગૃત થાય છે.
