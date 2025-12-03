ડુંગળીનો યોગ્ય ભાવ ન મળતા ધોરાજીના ખેડૂતે ડુંગળીના ઊભા પાક પર રોટાવેટર ફેરવી કાઢ્યું
ડુંગળીનું વાવેતર કર્યા બાદ પડેલા કોમર્સની વરસાદ અને અન્ય નુકસાનીમાં તૈયાર થયેલો મોલ યોગ્ય કિંમતે વેચાતા નહીં હોવાથી રોટાવેટર ફેરવી કાઢ્યું છે.
Published : December 3, 2025 at 5:25 PM IST
રાજકોટ: ધોરાજી તાલુકાના વેગડી ગામ નજીક આવેલા ખેતર માલિકે આ વર્ષ ડુંગળીનું વાવેતર કર્યું હતું, જેમાં ડુંગળીનું વાવેતર કર્યા બાદ પડેલા કોમર્સની વરસાદ અને અન્ય નુકસાનીમાં તૈયાર થયેલો મોલ યોગ્ય કિંમતે વેચાતા નહીં હોવાથી અને કરવામાં આવેલા ખર્ચ બાદ યોગ્ય વળતર કે ભાવ ન મળતા રોષે ભરાયેલા ખેડૂતે ખેતરની અંદર રોટાવેટર ફેરવી કાઢ્યું છે.
બજારની અંદર જોવા જઈએ તો ડુંગળીનો હાલનો ભાવ 60 થી લઈને 120 રૂપિયા સુધીનો પ્રતિમળ ચાલે છે, જેમાં ખેડૂતને એક વીઘાની અંદર 18,000 થી લઈને 22,000 સુધીનો ડુંગળીના વાવેતર તેમજ ઉછેર સહિતનો ખર્ચ થાય છે. તેની સામે યોગ્ય વળતર કે આર્થિક લાભ ન મળતો હોવાથી ખેડૂતોને આ વર્ષે ડુંગળીમાં નુકસાની વેચવાનો વારો આવે છે. આ નુકસાનીને લઈને ધોરાજીના વેગડી ગામ નજીકના ખેડૂતે તેમના ખેતરમાં વાવેતર કરેલ ડુંગળીના ઉભા મોલ ઉપર રોટાવેટર ફેરવી કાઢ્યું છે.
ધોરાજીના વેગડી ગામના ખેડૂતે પોતાના ખેતરમાં આ વર્ષે ડુંગળીનું ઉત્પાદન સારું થાય અને તેમને ખેતરમાંથી સારી એવી આવક તેમજ લાભ મળે તેવા હેતુસર ડુંગળીનું વાવેતર કર્યું હતું. આ વાવેતર કર્યા બાદ પડેલા કમોસમી અને જોરદાર વરસાદથી ડુંગળીનો પાક નિષ્ફળ જવા પામ્યો હતો અને નબળો પાક તૈયાર થયો હોવાનું પણ ખેડૂતોએ જણાવ્યું છે. આ તૈયાર થયેલા મોલ બાદ વર્તમાન સમયની અંદર ડુંગળીનો ખર્ચ પણ ન નીકળે તેટલો ભાવ પરવળતા હવે ખેડૂતે આ ડુંગરી ઉપર રોટાવેટર ફેરવી કાઢ્યો છે અને ડુંગળીના પોષણ સંભાવના મળતા રોસ અને નારાજગી વ્યક્ત કરી છે.
આ પણ વાંચો: