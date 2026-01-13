મહેસાણાના ઊંઝામાં પાણી પુરીના વેચાણ પર સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ મૂકાયો, અચાનક કેમ લેવાયો આવો નિર્ણય?
મહેસાણા: જો તમે પણ સ્ટ્રીટ ફૂડ અને તેમાં પણ ખાસ કરીને પાણીપુરીના શોખીન હોવ, તો આ સમાચાર તમારા માટે ચેતવણી સમાન છે. સ્વાદના ચટકા માટે ખાવામાં આવતી પાણીપુરી તમને હોસ્પિટલના બિછાને પહોંચાડી શકે છે. મહેસાણાના ઊંઝામાં પાણીપુરી ખાવાથી ગંભીર બીમારી ફેલાઈ હોવાનું સામે આવતા તંત્ર હરકતમાં આવ્યું છે અને આજથી પાણીપુરીના વેચાણ પર પ્રતિબંધ ફરમાવી દેવામાં આવ્યો છે.
પાણીપુરી બની જીવલેણ બીમારીનું કારણ
ઊંઝા શહેરમાં છેલ્લા 3-4 દિવસમાં કમળા કેસોમાં અચાનક વધારો જોવા મળ્યો હતો. આરોગ્ય વિભાગ અને નગરપાલિકા દ્વારા જ્યારે આ દર્દીઓની હિસ્ટ્રી તપાસવામાં આવી, ત્યારે એક ચોંકાવનારી વિગત સામે આવી. કમળાના અસરગ્રસ્ત 3 થી 4 દર્દીઓ એવા હતા જેમણે બહારની પાણીપુરી ખાધી હતી. આ કનેક્શન મળતાની સાથે જ ઊંઝા નગરપાલિકાનું તંત્ર 'એક્શન મોડ'માં આવી ગયું હતું.
રેડ દરમિયાન જે મળ્યું તે જોઈને અધિકારીઓ પણ ચોંકી ગયા
કમળાના રોગચાળાનું મૂળ શોધવા માટે ઊંઝા નગરપાલિકાના અધિકારી રવિકાંત પટેલ અને તેમની ટીમે પાણીપુરી બનાવતા ઉત્પાદકો જ્યાં જથ્થાબંધ મસાલો અને પુરી બને છે તે સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા હતા. ત્યાંની સ્થિતિ જોઈને કોઈ પણ વ્યક્તિનું મન ચકરાવે ચડી જાય તેવા દ્રશ્યો સામે આવ્યા હતા. તપાસ દરમિયાન ત્યાંથી અત્યંત ગંદુ અને દુર્ગંધ મારતું પાણી, સડી ગયેલા બટાકા અને ચણા, અખાદ્ય તેલ અને પુરીનો જથ્થો સંપૂર્ણપણે બિનઆરોગ્યપ્રદ વાતાવરણ મળી આવ્યું હતા. પાલિકાની ટીમે સ્થળ પર જ તમામ અખાદ્ય સામગ્રીનો નાશ કર્યો હતો.
અધિકારીએ શું કહ્યું?
આ અંગે માહિતી આપતા અધિકારી રવિકાંત પટેલે જણાવ્યું હતું કે, "છેલ્લા થોડા દિવસોમાં કમળાના 5 જેટલા કેસ ડિટેક્ટ થયા હતા, જેમાં મોટાભાગના દર્દીઓમાં પાણીપુરી ખાધા બાદ બીમાર પડ્યા હોવાનું સામે આવ્યું હતું. અમે પાણીપુરી બનાવતા ઈસમોને ત્યાં રેડ કરી હતી, જ્યાં અત્યંત ગંદકી અને અખાદ્ય પદાર્થો મળી આવ્યા હતા. જેનો અમે નાશ કર્યો છે."
આજથી પાણીપુરીના વેચાણ પર પ્રતિબંધ
લોકોના સ્વાસ્થ્ય સાથે થઈ રહેલા ચેડાંને ગંભીરતાથી લઈ ઊંઝા નગરપાલિકાએ કડક નિર્ણય લીધો છે. શહેરમાં કમળાનો વાવડ ઓછો ન થાય ત્યાં સુધી પાણીપુરીના વેચાણ પર સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ મુકવામાં આવ્યો છે. વિક્રેતાઓને સ્પષ્ટ સૂચના અને નોટિસ આપી દેવામાં આવી છે કે તેઓ લારીઓ પર પાણીપુરી વેચી શકશે નહીં.
આ ઘટના મહેસાણા જિલ્લા અને સમગ્ર ગુજરાતના લોકો માટે લાલબત્તી સમાન છે. ચોમાસા અને ભેજવાળા વાતાવરણમાં રોગચાળો વકરતો હોય છે, ત્યારે બહારનું ખુલ્લું અને અખાદ્ય ખોરાક ખાતા પહેલા સો વાર વિચાર કરજો, નહિતર ઊંઝાના દર્દીઓની જેમ તમારે પણ હોસ્પિટલના ધક્કા ખાવાનો વારો આવી શકે છે.
