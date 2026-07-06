મુંબઈમાં ભારે વરસાદથી રેલવે વ્યવહાર ખોરવાયો, નવસારી-વાપી સ્ટેશને સેંકડો મુસાફરો અટવાતા બસની વ્યવસ્થા કરાઈ
મુંબઈ સેન્ટ્રલ, દાદર અને બાંદ્રા ટર્મિનસથી ઉપડતી અનેક મહત્વપૂર્ણ એક્સપ્રેસ ટ્રેનોને બે કલાકથી ચાર કલાક સુધીના વિલંબ સાથે દોડાવવામાં આવી હતી.
Published : July 6, 2026 at 8:10 PM IST
નવસારી, વલસાડ: મુંબઈમાં છેલ્લા 24 કલાકથી વરસી રહેલા અવિરત અને મુશળધાર વરસાદે જનજીવનને ભારે અસર પહોંચાડી છે. સવારે શરૂ થયેલા ભારે વરસાદ બાદ મુંબઈ વિભાગમાં રેલવે ટ્રેક પર પાણી ભરાવા અને સલામતીના કારણોસર અનેક ટ્રેનોના સંચાલનમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યો હતો. પશ્ચિમ રેલવે દ્વારા સતત ટ્રેનોને રી-શેડ્યૂલ કરવામાં આવી હતી. મુંબઈ સેન્ટ્રલ, દાદર અને બાંદ્રા ટર્મિનસથી ઉપડતી અનેક મહત્વપૂર્ણ એક્સપ્રેસ ટ્રેનોને બે કલાકથી ચાર કલાક સુધીના વિલંબ સાથે દોડાવવામાં આવી હતી. જેના કારણે સમગ્ર મુંબઈ–અમદાવાદ રૂટ પર ટ્રેનોનું સમયપત્રક ખોરવાઈ ગયું હતું. જેના કારણે નવસારી, વલસાડ સહિત દક્ષિણ ગુજરાતના રેલવે સ્ટેશનો પર હજારો મુસાફરો મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે.
નવસારી રેલવે સ્ટેશન માસ્ટર ઉદયસિંહે જણાવ્યું હતું કે, મુંબઈ તરફના ટ્રેક પર પાણી ભરાઈ જતાં સુરક્ષાના કારણોસર અજમેરથી મુંબઈ જતી ટ્રેન નંબર 12990 અજમેર-દાદર એક્સપ્રેસને નવસારી રેલવે સ્ટેશન પર જ અટકાવવામાં આવી હતી. ટ્રેન અચાનક રોકાઈ જતા મુસાફરોમાં ચિંતા ફેલાઈ હતી અને સ્ટેશન પર મોટી સંખ્યામાં મુસાફરો એકત્ર થયા હતા. જે મુસાફરોને તાત્કાલિક મુંબઈ પહોંચવું જરૂરી હતું તેમના માટે રેલવે તંત્ર અને ખાનગી ટ્રાવેલ ઓપરેટરો દ્વારા ખાસ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી. ખાનગી લક્ઝરી બસો મારફતે મુસાફરોને રોડ માર્ગે મુંબઈ તરફ મોકલવાની કામગીરી હાથ ધરાઈ હતી, જેથી તેઓ સમયસર પોતાના ગંતવ્ય સ્થાને પહોંચી શકે.
રેલવે કંટ્રોલ રૂમ પાસેથી મળતી માહિતી મુજબ હાલ મુંબઈમાં ટ્રેક પરથી પાણી ઓસરવાની પ્રક્રિયા ચાલુ છે અને સ્થિતિ પર સતત નજર રાખવામાં આવી રહી છે. રેલવે તંત્રએ મુસાફરોને સત્તાવાર સૂચનાઓનું પાલન કરવા અપીલ કરી છે. રેલવે વિભાગે વધુમાં જણાવ્યું છે કે, પરિસ્થિતિ સામાન્ય બનતા નવસારી ખાતે રોકાયેલી દાદર-અજમેર એક્સપ્રેસને આજે સાંજે 6:00 વાગ્યે નવસારી રેલવે સ્ટેશન પરથી આગળ મુંબઈ તરફ રવાના કરવામાં આવશે. ત્યાં સુધી મુસાફરોને ધીરજ રાખવા અને રેલવેની સત્તાવાર જાહેરાતો પર વિશ્વાસ રાખવાની અપીલ કરવામાં આવી છે.
વાપીમાં મુસાફરો માટે વિશેષ વ્યવસ્થા કરાઈ
ટ્રેન વ્યવહાર ખોરવાતા વાપી રેલવે સ્ટેશન પર મોટી સંખ્યામાં મુસાફરો અટવાઈ ગયા હતા. મુસાફરોને મુશ્કેલી ન પડે તે માટે રેલવે તંત્ર દ્વારા વિશેષ વ્યવસ્થા ઉભી કરવામાં આવી હતી. લાંબા સમયથી રાહ જોઈ રહેલા મુસાફરોને ફૂડ પેકેટ, પીવાના પાણીની બોટલ તેમજ અન્ય જરૂરી સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવી હતી. ખાસ કરીને નાના બાળકો, મહિલાઓ અને વરિષ્ઠ નાગરિકોને કોઈ તકલીફ ન પડે તે માટે સ્ટેશન પર અલગથી વ્યવસ્થાઓ ગોઠવવામાં આવી હતી. રેલવે અધિકારીઓ અને સ્ટાફ સતત મુસાફરોને ટ્રેનોની સ્થિતિ અંગે માહિતી આપતા રહ્યા હતા.
એસ.ટી બસ દ્વારા મુંબઈ મોકલવાની વ્યવસ્થા
વાપીમાં રોકાયેલી કેટલીક ટ્રેનોના મુસાફરોને તેમના ગંતવ્ય સુધી પહોંચાડવા માટે ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ વાહન વ્યવહાર નિગમ (એસટી)ની બસોની વ્યવસ્થા પણ કરવામાં આવી હતી. મુંબઈ તરફ જવાના મુસાફરોને બસ મારફતે આગળ મોકલવાની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી હતી. આ વ્યવસ્થાથી અનેક મુસાફરોને રાહત મળી હતી, જોકે ટ્રેન વ્યવહાર ખોરવાતા મુસાફરોને કલાકો સુધી મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડ્યો હતો.
આંશિક રીતે રદ કરાયેલી ટ્રેનો
પશ્ચિમ રેલવે દ્વારા કેટલીક ટ્રેનોને આંશિક રીતે રદ કરવામાં આવી હતી. સુરત–મુંબઈ સેન્ટ્રલ (12922) ટ્રેન વૈતરણા સ્ટેશન સુધી જ દોડાવવામાં આવી હતી અને વૈતરણાથી મુંબઈ સેન્ટ્રલ વચ્ચેનો પ્રવાસ રદ કરવામાં આવ્યો હતો. જ્યારે મુંબઈ સેન્ટ્રલ–સુરત (12921) ટ્રેન મુંબઈ સેન્ટ્રલથી વૈતરણા વચ્ચે રદ રાખી વૈતરણાથી સુરત સુધી દોડાવવામાં આવી હતી. તેવી જ રીતે વલસાડ–મુંબઈ સેન્ટ્રલ પેસેન્જર (59024) ટ્રેન વિરાર સુધી જ દોડાવવામાં આવી હતી અને વિરારથી મુંબઈ સેન્ટ્રલ વચ્ચેનો રૂટ રદ કરવામાં આવ્યો હતો. જ્યારે મુંબઈ સેન્ટ્રલ–વલસાડ (59023) ટ્રેન મુંબઈ સેન્ટ્રલથી વિરાર વચ્ચે રદ રાખીને વિરારથી વલસાડ સુધી ચલાવવામાં આવી હતી.
આ ટ્રેનો સંપૂર્ણપણે રદ કરાઈ
મોડી સાંજ સુધીની સ્થિતિમાં પશ્ચિમ રેલવે દ્વારા બે ટ્રેનો સંપૂર્ણપણે રદ કરવાની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી. તેમાં 6 જુલાઈ, 2026ના રોજ દોડનારી સુરત–બાંદ્રા ટર્મિનસ (12936) ટ્રેન સંપૂર્ણપણે રદ કરવામાં આવી હતી. જ્યારે 7 જુલાઈ, 2026ના રોજ દોડનારી બાંદ્રા ટર્મિનસ–સુરત (12935) ટ્રેન પણ સંપૂર્ણપણે રદ કરવામાં આવી હોવાનું રેલવે દ્વારા જાહેર કરવામાં આવ્યું હતું.
આ પણ વાંચો: