આંતરરાષ્ટ્રીય કટોકટી વચ્ચે સુરતી જુગાડ: ગેસની અછત સર્જાતા ખાડા ખોદી ચુલ્હા પર 15 હજાર લોકોની રસોઈ બનાવી
સુરતમાં ઉત્તર ભારતીય સમૂહ વિવાહ સમિતિ દ્વારા 51 યુગલોના સમૂહલગ્નમાં ગેસની અછત વચ્ચે પરંપરાગત પદ્ધતિથી રસોઈ બનાવાઈ
Published : March 14, 2026 at 5:15 PM IST
સુરત: મધ્ય-પૂર્વમાં ચાલી રહેલા તણાવને કારણે વિશ્વના ઘણા દેશોમાં પ્રાથમિક સુવિધાઓની અછત વર્તાઈ રહી છે. ભારત અને ગુજરાત પણ તેમાંથી બાકાત નથી. હાલ, રાજ્યમાં રાંધણ ગેસની અછત દેખાઈ રહી છે અને તે સુરતમાં પણ જોવા મળી છે. ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચે ચાલી રહેલા સંઘર્ષને કારણે કોમર્શિયલ ગેસ સિલિન્ડરની ભારે અછત સર્જાતા, સુરતના ગોડાદરા વિસ્તારમાં આયોજિત એક ભવ્ય સમૂહ લગ્નમાં ભોજન રાંધવાનું સંકટ ઊભું થયું હતું. જોકે, આયોજકોએ ગભરાવાને બદલે જૂની પદ્ધતિ અને આધુનિક મશીનરીનો સમન્વય કરી 15 હજાર મહેમાનો માટે રસોઈ તૈયાર કરી અનોખો દાખલો બેસાડ્યો છે.
15 હજાર લોકોની રસોઈ બનાવવાની હતી, કેટરર્સે ગેસની અછત હોવાનું કહ્યું
ગોડાદરા ખાતે ઉત્તર ભારતીય સમૂહ વિવાહ સમિતિ દ્વારા 51 યુગલોના સમૂહ લગ્નનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ પ્રસંગે અંદાજિત 15 હજાર લોકોનું જમવાનું બનાવવાનું હતું. પરંતુ છેલ્લી ઘડીએ કેટરર્સે ગેસ સિલિન્ડરની અછતને કારણે રસોઈ બનાવવામાં અસમર્થતા દર્શાવી હતી. કેટરર્સના જણાવ્યા મુજબ, યુદ્ધની સ્થિતિને કારણે ગેસના બાટલા ઉપલબ્ધ નહોતા.
ટ્રસ્ટીઓએ અપનાવી જૂની રીત
સમાજની આબરૂનો પ્રશ્ન ઊભો થતા ટ્રસ્ટીઓએ તાત્કાલિક બેઠક બોલાવી હતી. ટ્રસ્ટી અમરસિંગ રાજપૂતે જણાવ્યું હતું કે, "જ્યારે કેટરિંગ વાળાએ 10 દિવસ પહેલા અછતની વાત કરી ત્યારે અમે ચિંતામાં મુકાયા હતા. પરંતુ વડીલો અને સાંસદ સાથેની ચર્ચા બાદ અમે જૂની પદ્ધતિ એટલે કે લાકડા પર રસોઈ બનાવવાનું નક્કી કર્યું."
આયોજકોએ રાતોરાત જેસીબી મશીન બોલાવી મેદાનમાં 5 મોટા ખાડા ખોદી હંગામી ચૂલા તૈયાર કર્યા હતા. ગામડેથી અંદાજિત 2 હજાર કિલો લાકડા મંગાવવામાં આવ્યા હતા. રાતભર ચાલેલી જહેમત બાદ જૂની પદ્ધતિથી 15 હજાર લોકોની રસોઈ કોઈ પણ અડચણ વગર તૈયાર થઈ ગઈ હતી.
આ પ્રસંગે આયોજકોએ સાબિત કર્યું કે જ્યારે ટેકનોલોજી કે આધુનિક સંસાધનો સાથ ન આપે, ત્યારે આપણી પરંપરાગત પદ્ધતિઓ જ તારણહાર બને છે. ટ્રસ્ટીઓએ અન્ય સામાજિક સંસ્થાઓને પણ સંદેશ આપ્યો હતો કે મુશ્કેલીના સમયે હિંમત હારવાને બદલે વૈકલ્પિક રસ્તાઓ અપનાવી 'આપદાને અવસરમાં' ફેરવવી જોઈએ.
