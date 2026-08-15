મહેસાણા: દૂધસાગર ડેરીની 66મી વાર્ષિક સભામાં પશુપાલકો માટે ₹455 કરોડનો ભાવવધારો અને 10% ડિવિડન્ડ જાહેર
દૂધસાગર ડેરીની 66મી વાર્ષિક સાધારણ સભામાં પશુપાલકોને ₹455 કરોડનો ભાવવધારો અને 10% શેર ડિવિડન્ડ જાહેર કરાયું, કિલો ફેટે ₹1,003નો સર્વોચ્ચ આખરી ભાવ ચૂકવીને ઇતિહાસ રચ્યો.
Published : August 15, 2026 at 7:20 PM IST
મહેસાણા: એશિયાની અગ્રણી સહકારી દૂધ ઉત્પાદક સંસ્થા દૂધસાગર ડેરી (મહેસાણા જિલ્લા સહકારી દૂધ ઉત્પાદક સંઘ લિ.)ની 66મી વાર્ષિક સાધારણ સભા ઉત્સાહપૂર્ણ માહોલમાં સંપન્ન થઈ. આ સભામાં પશુપાલકોના હિતમાં અનેક ઐતિહાસિક નિર્ણયો લેવામાં આવ્યા. ડેરી વહીવટી મંડળે વર્ષ 2025-26 માટે પશુપાલકોને ₹455 કરોડનો ઐતિહાસિક ભાવવધારો (નફો) ચૂકવવાની સાથે 10% શેર ડિવિડન્ડ આપવાની મોટી જાહેરાત કરી છે.
કિલો ફેટે ₹1,003નો સર્વોચ્ચ ભાવ અને ટર્નઓવરમાં નવો કીર્તિમાન
દૂધસાગર ડેરીના 66 વર્ષના ઇતિહાસમાં પશુપાલકોને ભાવવધારા સાથે પ્રતિ કિલો ફેટે ₹1,003 જેટલો અત્યાર સુધીનો સૌથી ઊંચો આખરી ભાવ ચૂકવવામાં આવ્યો છે. ગયા વર્ષે કિલો ફેટનો સરેરાશ ભાવ ₹983 હતો, જેમાં આ વર્ષે સીધો ₹20નો વધારો થયો છે.
"દૂધસાગર ડેરીની 66મી વાર્ષિક સાધારણ સભામાં પશુપાલકો માટે ₹455 કરોડનો ભાવવધારો અને 10% શેર ડિવિડન્ડ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. કિલો ફેટનો આખરી ભાવ ₹1,003 ચૂકવીને ડેરીએ નવો ઇતિહાસ રચ્યો છે. પશુપાલકો પરંપરાગત રીત છોડી કોમર્શિયલ ફાર્મિંગ તરફ વળે તે માટે ગુજરાત સરકારની 12 અને 20 દુધાળા પશુ યોજના હેઠળ 1,600 જેટલી અરજીઓ મંજૂર કરાવી છે. મહેસાણા ડિસ્ટ્રિક્ટ બેંક મારફતે સરળ લોન અને મહત્તમ સરકારી વ્યાજ સહાય અપાવી યુવાનોને ગામડે બેઠા આત્મનિર્ભર રોજગારી આપવાનું કામ ડેરી કરી રહી છે. 'સાગર મંથન' બેઠક થકી આગામી 5 વર્ષમાં દૂધસાગર ડેરીનું ટર્નઓવર ₹20,000 કરોડે પહોંચાડવાનો અમારો સ્પષ્ટ સંકલ્પ છે." - અશોક ચૌધરી, ચેરમેન, દૂધસાગર ડેરી, મહેસાણા
ડેરીની નાણાકીય સ્થિતિ અને સિદ્ધિઓ
- ટર્નઓવરમાં 80% નો વધારો: છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં સંસ્થાનું વાર્ષિક ટર્નઓવર ₹5,012 કરોડથી ₹4,031 કરોડ વધીને ₹9,043 કરોડના રેકોર્ડ સ્તરે પહોંચ્યું છે.
- દૂધ સંપાદનમાં ઉછાળો: વર્ષ 2021માં 101.98 કરોડ કિલો દૂધ સંપાદન સામે વર્ષ 2026માં 30% વૃદ્ધિ સાથે 132.67 કરોડ કિલો દૂધ સંપાદન નોંધાયું છે, જેમાં એક દિવસનું મહત્તમ 45 લાખ લિટર દૂધ એકત્રિત થયું હતું.
- મિલકતોમાં વધારો: નિયામક મંડળના કાર્યકાળ દરમિયાન ડેરીમાં ₹771 કરોડની નવી મિલકતો વસાવવામાં આવી છે, જે 45% નો વધારો દર્શાવે છે.
છેલ્લા 5 વર્ષમાં દૂધ ઉત્પાદકોને ₹5,200 કરોડનો સીધો આર્થિક લાભ
દૂધસાગર ડેરી દ્વારા વિવિધ પશુપાલક-લક્ષી નીતિઓ અને સુધારાઓ થકી છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં કુલ ₹5,200 કરોડનો વધારાનો લાભ પહોંચાડવામાં આવ્યો છે:
|લાભ / યોજનાની વિગત
|પશુપાલકોને મળેલો કુલ ફાયદો
|દૂધના ભાવમાં તબક્કાવાર વધારો (₹650 થી ₹855)
|₹2,664 કરોડ
|5 વર્ષમાં ચૂકવાયેલો કુલ ભાવવધારો
|₹1,990 કરોડ
|હલકા દૂધ પોલીસી ફેરફાર લાભ
|₹270 કરોડ
|સાગરદાણ પશુઆહારના નીચા ભાવ
|₹200 કરોડ
|વીમા પોલીસીની રકમમાં વધારો
|₹43 કરોડ
|પશુ વિઝિટ ફી ઘટાડો (પ્રતિ વિઝિટ ₹100 ઘટાડો)
|₹17 કરોડ
|મંડળી થાપણ વ્યાજ વધારો
|₹11 કરોડ
|શેર ડિવિડન્ડ વધારો
|₹5 કરોડ
|કુલ લાભ
|₹5,200 કરોડ
(નોંધ: વીમા કવચ ₹35,000થી વધારી ₹1 લાખ અને અકસ્માત વીમો ₹1 લાખથી વધારી ₹4 લાખ કરવામાં આવ્યો છે, તેમજ વયમર્યાદા 59 વર્ષથી વધારી 65 વર્ષ કરાઈ છે.)
નવા પ્રોજેક્ટ્સ અને વિસ્તરણ
- નવા પ્લાન્ટ્સ: છેલ્લા 5 વર્ષમાં ₹400 કરોડના પાઉડર પ્લાન્ટ, ₹100 કરોડના UHT પ્લાન્ટ, ₹50 કરોડની મોતીભાઈ સૈનિક સ્કૂલ, ₹41 કરોડના LMP પ્લાન્ટ સહિત ₹700 કરોડના ખર્ચે વિવિધ પ્લાન્ટ્સનું નિર્માણ કરાયું છે.
- ઓર્ગેનિક અને બાયો-CNG પ્રોજેક્ટ: ખેરાલુ ખાતે ઓર્ગેનિક પ્લાન્ટ શરૂ કરાયો છે. આ ઉપરાંત જગુદણ ખાતે સુઝુકી અને NDDBના સહયોગથી ગોબરગેસ અને બાયો-CNG પ્લાન્ટ સ્થાપવાની કામગીરી પ્રગતિમાં છે.
- ગામડાઓમાં અમૂલ પાર્લર: મંડળીઓની આવક વધારવા 60થી વધુ અમૂલ પાર્લર કાર્યરત કરાયા છે અને આગામી સમયમાં 200થી વધુ પાર્લર સ્થાપવાનું લક્ષ્ય છે.
- સરકારી સહાય: પશુપાલન ક્ષેત્રે AHIDF, લાઈવસ્ટોક વ્યાજ સહાય સહિત કુલ ₹175.86 કરોડની સરકારી સહાય મેળવવામાં આવી છે.
આ પણ વાંચો...