ગુજરાત STમાં દારૂની બોલબાલા: ઊનામાં ડ્રાઇવરે ખુલ્લેઆમ દારૂ ખરીદ્યો, અમરેલીમાં દારૂડિયા ડ્રાઇવરે સર્જ્યો અકસ્માત
‘સલામત સવારી, ST અમારી’ના સ્લોગન વચ્ચે બે દારૂડિયા ડ્રાઈવરે ST વિભાગની આબરૂના ધજાગરાં ઉડાવ્યા
Published : September 10, 2026 at 7:55 PM IST
અમરેલીઃ એક તરફ ગુજરાત ST વિભાગ ‘સલામત સવારી, ST અમારી’ સ્લોગન લખે છે અને બીજી બાજુ આ જ ST વિભાગના દારૂડિયા ડ્રાઈવર નશામાં ધૂત થઈને મુસાફરોના જીવ પડીકે બાંધી રહ્યા છે.
સૌરાષ્ટ્રમાં બનેલી બે ઘટનાઓ ST વિભાગની આબરૂના ધજાગરાં ઉડાવ્યા છે. એક ઘટના છે દીવની એકદમ નજીક આવેલા ઉનાની, જ્યાં ST બસનો એક ડ્રાઈવર ખુલ્લેઆમ દારૂની બોટલ લેતા કેમેરામાં કેદ થઈ ગયો હતો. જાહેરમાં દારૂ ખરીદતા ડ્રાઈવરનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયો છે. બીજી ઘટના અમરેલી જિલ્લામાં બની છે, જ્યાં નશામાં ધૂત ડ્રાઈવરે બેફામ રીતે બસ ચલાવતા મુસાફરોના જીવ તાળવે ચોંટી ગયા હતા. નશેડી ડ્રાઈવરે ST બસ પણ રસ્તાની નીચે ઉતારી દીધી હતી.
ઊનામાં દારૂડિયા ડ્રાઈવરનો વીડિયો વાયરલ
પ્રાપ્ત થતી વિગતો અનુસાર, 9 સપ્ટેમ્બરના રોજ જૂનાગઢથી રાજુલા જતી ST બસ આશરે બપોરે 12:30 જૂનાગઢ જવા માટે રવાના થઈ હતી. આ બસ સાંજે 6:30 વાગ્યા આસપાસ ઊના ST ડેપો પર પહોંચી હતી, જ્યાં આ બસે 10 મિનિટનો હોલ્ડ લીધો હતો. આ 10 મિનિટના હોલ્ડ દરમિયાન જ ST બસના ડ્રાઈવર ભૂપત ડાભીએ જાહેરમાં એક શખ્સ પાસેથી વિદેશી દારૂની બોટલની ખરીદી કરી હતી. આ દારૂડિયા ડ્રાઈવરનો દારૂની ખરીદી કરતો વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થઈ રહ્યો છે.
દારૂની બોટલ લીધા બાદ ડ્રાઈવર મુસાફરો ભરેલી બસ લઈને રાજુલા પહોંચ્યો હતો. રાજુલા પહોંચેલા ડ્રાઈવર ભૂપત ડાભીનો બ્રેથ એનલાઈઝર ટેસ્ટ કરતા 0.35 mg/100 mlનું રીડિંગ નોંધાયું હતું. જૂનાગઢથી રાજુલા જતી ST બસનો ડ્રાઈવર ઊના ST ડેપોમાં ખુલ્લેઆમ વિદેશી દારૂની બોટલ લેતા કેમેરામાં કેદ થઈ ગયો હતો. દારૂની ખરીદીનો વીડિયો વાયરલ થતા ઊના અને રાજુલા એસટી વિભાગ એક્શનમાં આવ્યું હતું. રાજુલા ST ડેપો મેનેજર મમતા જોશીના જણાવ્યા અનુસાર, ડ્રાઈવર ભૂપત ડાભીના મોઢામાંથી દારૂની તીવ્ર ગંધ આવતી હતી અને આંખો પણ લાલ જણાતી હતી. રાજુલા ST ડેપો વિભાગ દ્વારા આ મામલે પોલીસને જાણ કરવામાં આવી હતી અને નશેડી ડ્રાઈવર ભૂપત ડાભીને પોલીસને હવાલે કરવામાં આવ્યો હતો. પોલીસે પ્રોહિબિશનના ગુના હેઠળ ડ્રાઈવર સામે કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
મોટી દુર્ઘટના થતા રહી ગઈ, નશામાં ધૂત ડ્રાઈવરે બસ રોડ નીચે ઉતારી દીધી
બીજી ઘટના પર નજર કરીએ તો, જાફરાબાદથી ગાંધીનગર જતી ST બસને નવા ગિરીયા ગામ નજીક અકસ્માત સર્જાયો હતો, બસ રોડ પરથી નીચે ઉતરી ગઈ હતી. અકસ્માત સામાન્ય હતો પરંતુ જ્યારે તપાસ કરવામાં આવી ત્યારે દારૂડિયા ડ્રાઈવરનો ભાંડો ફૂટી ગયો હતો. તપાસ કરતા બસનો ડ્રાઈવર ભાવેશ બોચિયા ચકચૂર નશાની હાલતમાં મળી આવ્યો હતો. પોલીસની તપાસ દરમિયાન ડ્રાઈવરે કેફી પીણું પીધું હોવાનું સામે આવ્યું હતું. ઉપરાંત ડ્રાઈવર પાસે દારૂ અંગેનો કોઈ પાસ-પરમિટ ન હોવાનું પણ તપાસમાં ખૂલ્યું હતું. સમગ્ર મામલે અમરેલી તાલુકા પોલીસ દ્વારા પ્રોહિબિશન એક્ટની કલમ 66(1)(B) હેઠળ ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે.
અમરેલી જિલ્લામાં એક જ રાત્રે ST વિભાગના બે ડ્રાઈવર દારૂના નશામાં ઝડપાતા પણ દોડધામ મચી ગઈ હતી. એક ડ્રાઈવર બસ અકસ્માત બાદ નશાની હાલતમાં મળી આવ્યો હતો, જ્યારે બીજા ડ્રાઈવર સામે વીડિયો વાયરલ થયા બાદ તપાસમાં નશો કર્યાની વિગતો ખૂલતા કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. બંને બનાવોને ગંભીરતાથી લઈને ST વિભાગે બંને ડ્રાઈવરોને સસ્પેન્ડ કરવાની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. પોલીસ દ્વારા બંને કેસમાં કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે, જ્યારે ST વિભાગ દ્વારા પણ ફરજ દરમિયાન નશો કરવાના મામલે વિભાગીય તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે.
મુસાફરોના જીવની જવાબદારી ધરાવતા ST બસના ડ્રાઈવરો દ્વારા નશાની હાલતમાં ફરજ બજાવવાની ઘટનાઓ સામે આવતા બસ મુસાફરોની સુરક્ષા અને ડ્રાઈવરોની નિયમિત તપાસ અંગે પણ સવાલો ઉઠી રહ્યા છે.
આ પણ વાંચોઃ