જૂનાગઢ-આણંદ એસટી બસમાં નશામાં ધૂત મુસાફરે યુવતી સાથે છેડતી અને ગાળાગાળી કરી મચાવ્યો હોબાળો
મજેવડી ગેટથી સવાર થયેલા શખ્સે ચાલુ બસમાં યુવતી તરફ અભદ્ર ઈશારા કર્યા, વિરોધ કરતાં માતાને બિભત્સ ગાળો આપી, ‘રાજકોટ પહોંચો તો જોઈ લઈશ’ની આપી ધમકી.
Published : May 3, 2026 at 4:27 PM IST
રાજકોટ: જૂનાગઢ-આણંદ માર્ગની એસટી બસમાં એક નશામાં ધૂત મુસાફરે મહિલાની છેડતી અને ગાળાગાળી કરી ભારે હોબાળો મચાવ્યો હતો. ઘટના જેતપુર વિસ્તારમાં સામે આવતાં જેતપુર સીટી પોલીસે ત્વરિત કાર્યવાહી કરીને આરોપીને અટકાયતમાં લીધો અને બાદમાં તેની પાસે જાહેરમાં માફી પણ મંગાવવામાં આવી હતી.
પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, જૂનાગઢથી આણંદ તરફ જઈ રહેલી એસટી બસમાં મજેવડી ગેટ પાસેથી એક શખ્સ દારૂ પીધેલી હાલતમાં સવાર થયો હતો. બસ થોડે સુધી ચાલી ત્યાં તેણે બસમાં બેઠેલી એક યુવતી તરફ અભદ્ર ઇશારા કર્યા હતા. યુવતીએ તરત જ પોતાની માતાને આ અંગે જાણ કરી હતી. બસમાં આ અભદ્રતા જોઈ યુવતીની માતાએ નશામાં ધૂત વ્યક્તિને જોરદાર તમાચો માર્યો હતો. ડ્રાઈવરે અન્ય મુસાફરોને તકલીફ ન પડે તે હેતુથી તેને પાછળની સીટ પર બેસાડી દીધો હતો.
થોડી વારમાં જ આરોપીએ ફરી ઊભા થઈ યુવતી અને તેની માતાની સીટ પાસે આવી ધમકી આપી કે, “રાજકોટ પહોંચો તો તમને હું જોઈ લઈશ.” આ ધમકીના પગલે યુવતીની માતાએ તાત્કાલિક પોતાની સુરક્ષા માટે 112 નંબર ડાયલ કર્યો હતો. કોલના પ્રતિસાદમાં જેતપુર સીટી પોલીસની ટીમ બસના જેતપુર શહેરની સીમામાં પ્રવેશ કરે તે પહેલાં જ બસને રોકી લીધી હતી. પોલીસે મહિલા પાસેથી સમગ્ર હકીકત જાણી અને તાબડતોબ નશામાં ચકચૂર આરોપીને ઝડપી લીધો હતો.
બસમાં સવાર એક અન્ય મુસાફરે આ સમગ્ર ઘટનાનો વીડિયો ઉતારી લીધો હતો, જે પોલીસ તપાસમાં મહત્વનો પુરાવો બન્યો. વીડિયોના આધારે જેતપુર સીટી પોલીસે અટકાયત કરાયેલા યુવકની સઘન પૂછપરછ હાથ ધરી અને સમગ્ર ઘટનાનું રિ-કન્સ્ટ્રક્શન કરાવ્યું હતું. કાયદો-વ્યવસ્થા જળવાઈ રહે અને સમાજને યોગ્ય સંદેશ જાય તે માટે પોલીસે આરોપીને બે હાથ જોડી માફી માગતું સરઘસ પણ કઢાવ્યું હતું.
જેતપુર સીટી પોલીસે આરોપી વિરુદ્ધ કાયદેસરની ગુનાહિત કાર્યવાહી હાથ ધરતાં તેને પોલીસ સ્ટેશન લઈ જવામાં આવ્યો હતો. દારૂડિયાના આ ઉત્પાતથી સમગ્ર બસના મુસાફરો હેરાન-પરેશાન થયા હતા. પોલીસે કાર્યવાહી પૂર્ણ કરી બસને ફરીથી તેના નિર્ધારિત રૂટ પર રવાના કરી દીધી હતી.
