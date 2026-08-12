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વડોદરામાં નશાકારક કફ સીરપના ગોરખધંધાનો પર્દાફાશ, ત્રણ ફાર્મા પેઢીના પરવાના રદ્દ

નશાકારક કફ સીરપના ગેરકાયદેસર વેચાણના રેકેટ સામે ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સ વિભાગે મોટી કાર્યવાહી હાથ ધરી છે

નશાકારક કફ સીરપના ગેરકાયદેસર વેચાણના રેકેટ સામે ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સ વિભાગે મોટી કાર્યવાહી હાથ ધરી છે
નશાકારક કફ સીરપના ગેરકાયદેસર વેચાણના રેકેટ સામે ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સ વિભાગે મોટી કાર્યવાહી હાથ ધરી છે (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 12, 2026 at 8:28 PM IST

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વડોદરા: વડોદરામાં ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સ વિભાગે નશાકારક કફ સીરપના વેચાણ સાથે જોડાયેલા રેકેટનો પર્દાફાશ કર્યો છે. બોગસ બિલોના આધારે ઉત્તરપ્રદેશથી કોડીન કફ સીરપનો જથ્થો ખરીદી વડોદરા અને અમદાવાદની ફાર્મા પેઢીઓને સપ્લાય કરવામાં આવતો હોવાનો ખુલાસો થયો છે. સમગ્ર મામલે વડોદરા અને અમદાવાદની ત્રણ ફાર્મા પેઢીઓ સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે અને તેમના પરવાના રદ્દ કરવામાં આવ્યા છે.

વડોદરામાં નશાકારક કફ સીરપના ગેરકાયદેસર વેચાણના રેકેટ સામે ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સ વિભાગે મોટી કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. વિભાગની તપાસમાં બોગસ બિલોના આધારે કોડીન કફ સીરપનો જથ્થો ખરીદી અને ત્યારબાદ અલગ અલગ ફાર્મા પેઢીઓને સપ્લાય કરવામાં આવતો હોવાની વિગતો સામે આવી છે. સમગ્ર મામલે સન ફાર્મા રોડ પર આવેલી SD ફાર્મા નામની પેઢી પર દરોડો પાડવામાં આવ્યો હતો.

નશાકારક કફ સીરપના ગેરકાયદેસર વેચાણના રેકેટ સામે ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સ વિભાગે મોટી કાર્યવાહી હાથ ધરી છે (ETV Bharat Gujarat)

તપાસ દરમિયાન સામે આવ્યું કે SD ફાર્મા દ્વારા ઉત્તરપ્રદેશમાંથી કોડીન કફ સીરપનો જથ્થો ખરીદવામાં આવ્યો હતો. આ ખરીદી માટે બોગસ બિલોનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હોવાનો ખુલાસો થયો છે. આશરે 9 હજાર કફ સીરપની બોટલની ખરીદી બોગસ બિલમાં દર્શાવવામાં આવી હોવાનું સામે આવ્યું છે. આ રીતે દસ્તાવેજી વ્યવહારો ઉભા કરી કફ સીરપનો જથ્થો મેળવવામાં આવ્યો હોવાની માહિતી તપાસમાં બહાર આવી છે.

મહત્વપૂર્ણ બાબત એ છે કે આ કફ સીરપનો જથ્થો માત્ર એક જ સ્થળે રાખવામાં આવ્યો નહોતો, પરંતુ વડોદરા અને અમદાવાદની અન્ય ફાર્મા પેઢીઓને પણ સપ્લાય કરવામાં આવ્યો હોવાનું તપાસમાં સામે આવ્યું છે. વડોદરાના હરણી વિસ્તારમાં આવેલી AJ Enterprise તેમજ અમદાવાદની Pransi Enterprise નામની પેઢીને કફ સીરપનો જથ્થો પહોંચાડવામાં આવ્યો હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.

ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સ વિભાગની તપાસમાં ત્રણેય પેઢીઓ વચ્ચે વ્યવસાયિક રીતે જોડાણ હોવાની અને સિન્ડિકેટ રચીને નશાકારક કફ સીરપના કારોબારને આગળ ધપાવવામાં આવતો હોવાની વિગતો સામે આવી છે. કોડીન ધરાવતા કફ સીરપનો દુરુપયોગ નશા માટે થઈ શકે છે, જેના કારણે આવા જથ્થાના ગેરકાયદેસર વેચાણ અને વિતરણને લઈને તંત્ર દ્વારા ગંભીરતા દાખવવામાં આવી છે.

આ સમગ્ર મામલે ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સ વિભાગે નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરનાર ત્રણેય ફાર્મા પેઢીઓ સામે કડક કાર્યવાહી કરી છે. વડોદરા અને અમદાવાદની ત્રણ ફાર્મા પેઢીના પરવાના રદ્દ કરવામાં આવ્યા છે. વિભાગ દ્વારા માત્ર પરવાના રદ્દ કરવાની કાર્યવાહી સુધી મામલો સીમિત રાખવામાં આવ્યો નથી, પરંતુ સમગ્ર સપ્લાય ચેઇન અને બોગસ બિલોના નેટવર્કની પણ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.

તપાસમાં એ પણ ચકાસવામાં આવી રહ્યું છે કે ઉત્તરપ્રદેશથી કફ સીરપનો જથ્થો કેવી રીતે મેળવવામાં આવ્યો, તેના માટે કયા દસ્તાવેજોનો ઉપયોગ થયો અને ત્યારબાદ આ જથ્થો અન્ય પેઢીઓ સુધી કઈ રીતે પહોંચાડવામાં આવ્યો. સાથે જ આ સમગ્ર નેટવર્કમાં અન્ય કોઈ વ્યક્તિ કે પેઢીની સંડોવણી છે કે કેમ તે અંગે પણ તપાસના ચક્રો ગતિમાન કરવામાં આવ્યા છે.
ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સ વિભાગની આ કાર્યવાહી બાદ શહેરના ફાર્મા વેપારીઓમાં પણ ચકચાર મચી છે. નશાકારક દવાઓના ગેરકાયદેસર વેચાણ અને વિતરણને અટકાવવા માટે આગામી દિવસોમાં પણ તપાસ વધુ સઘન બનાવવામાં આવે તેવી શક્યતા છે.

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