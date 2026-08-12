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રાજકોટ ઉપર દુષ્કાળનો ઓછાયો? મનપાએ સરકાર પાસે આખા વર્ષના પાણીની માંગણી કરી

ચોમાસાના ધોરીમાસ જેવા અષાઢ માસ પુરો થવા આવ્યો હોવા છતાં પણ હજી રાજકોટમાં મોસમનો કુલ વરસાદ માત્ર 15.33 ઇંચ જ નોંધાયો છે.

પ્રતિકાત્મક તસવીર
પ્રતિકાત્મક તસવીર (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 12, 2026 at 7:00 PM IST

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રાજકોટ: રાજકોટ માટે દર વર્ષે ફેબ્રુઆરી અને જૂન માસમાં રાજ્ય સરકાર પાસેથી નર્મદાનીર માંગવા પડે છે. પરંતુ આ વર્ષે ઓગસ્ટ માસ અડધો અને ચોમાસાના ધોરીમાસ જેવા અષાઢ માસ પુરો થવા આવ્યો હોવા છતાં પણ હજી રાજકોટમાં મોસમનો કુલ વરસાદ માત્ર 15.33 ઇંચ જ નોંધાયો છે. મહાનગરપાલિકા પાસે આજી ન્યારી અને મહદ અંશે ભાદર-1 સિવાય બીજા કોઇ જળસ્ત્રોત નથી. આ સિઝનમાં આજી અને ન્યારીમાં માત્ર બે દિવસનું જ નવુ પાણી આવ્યુ છે. ભાદર-1માં પણ પાણીની નહીવત આવક થઇ છે.

આ કારણે હાલના તબક્કે આજી-1માં 35 ટકા અને ન્યારી-1માં 32 ટકા જળજથ્થો જ રહ્યો છે. જો વરસાદ ન આવે તો રાજકોટ પર ગંભીર જળ સંકટ સર્જાય તેમ છે. આવા સંજોગોમાં મહાનગરપાલિકાએ આગામી ઉનાળા સુધી રાજકોટમાં પાણીની કટોકટી ન સર્જાય રાજ્ય સરકારને પત્ર લખીને આજી અને ન્યારીમાં તબક્કાવાર ચાર હજાર એમસીએફટી એટલે કે અંદાજે 11,200 કરોડ લીટર નર્મદાનીર આપવા માગણી કરી છે.

મનપાએ સરકાર પાસે આખા વર્ષના પાણીની માંગણી કરી (ETV Bharat Gujarat)

આજીમાં 2100 અને ન્યારીમાં 1900 એમસીએફટી પાણીની માગણી મહાનગરપાલિકા દ્વારા રાજ્ય સરકારને લખાયેલા પત્ર મુજબ જો રાજકોટમાં પુરતો વરસાદ ન આવે તો આગામી ઉનાળા સુધી રાજકોટને પાણીની તકલીફ ન પડે તે માટે તબક્કાવાર કુલ ચાર હજાર એમસીએફટી પાણી ઠલવવાની માગણી કરવામાં આવી છે. આમાં આજીમાં કુલ 2100 એમસીએફટી અને ન્યારીમાં 1900 એમસીએફટી પાણી આપવાની માગણી કરવામાં આવી છે. આજી ડેમની કુલ કેપેસિટી 917 એમસીએફટી (29 ફૂટ ) અને ન્યારીની કુલ કેપેસિટી 1248 એમસીએફટી (25 ફૂટ) છે. હાલમાં રાજય સરકાર દ્વારા ન્યારીડેમમાં રોજનું પાંચથી છ એમસીએફટી પાણી ઠલવવામાં આવી રહ્યું છે.

શહેરના ઘરઆંગણેના આજી અને ન્યારીમાં ઓક્ટોબર માસ સુધીનું જ પાણી
આજી-1માં હાલમાં 465 એમસીએફટી એટલે કે 16.24 ફૂટ પાણી છે. જ્યારે ન્યારી-1માં 473 એમસીએફટી એટલે કે 16.24 ફૂટ પાણી છે. આજીમાંથી દૈનિક સરેરાશ ઉપાડ 140 એમએલડી અને ન્યારી-1માંથી 160 એમએલડી પાણીનો ઉપાડ થાય છે. આમાં 50 એમએલડી જેટકો, 50 એમએલડી રૈયાધાર અને 40 એમએલડી ન્યારીમાંથી ઉપાડ થાય છે. આ મુજબ આજી અને ન્યારી બન્ને જળાશયો ઓક્ટોબર અંત સુધીમાં જ તળિયા ઝાટક થઇ જાય તેમ છે.

નર્મદાના નીરથી ડેમ ભરી દેવાય તો પણ ફેબ્રુઆરીમાં ફરી પાણી માંગવું પડશે. આગામી 2027માં વિધાનસભાની ચૂંટણી આવી રહી છે. ત્યારે મહાનગરપાલિકા દ્વારા રાજ્ય સરકાર પાસે ઉનાળા સુધી પાણીની સમસ્યા ન સર્જાય તે માટે ચાર હજાર એમસીએફટી નર્મદા નીર માંગવામાં આવ્યા છે. હાલમાં બન્ને જળાશયોમાં ઓક્ટોબર સુધી ચાલે તેટલું પાણી છે. જો નર્મદાનીરથી બન્ને જળાશયો ભરી દેવામાં આવે તો પણ ડેમની સ્થિતિ, પાણીનો બગાડ અને પાણી ચોરી સહિતની સમસ્યાને કારણે ફરીથી ફેબ્રુઆરી મહિનામાં પાણી માંગવુ પડશે. બન્ને જળાશય ઓવરફ્લો થાય છતાં મહાનગરપાલિકા દ્વારા વર્ષમાં બે વખત નર્મદાનીર પર આધાર રાખવો પડે છે.

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TAGGED:

GUJARAT GOVERNMENT
RAJKOT WATER CRISIS
AAJI DAM RAJKOT
રાજકોટ પાણીની સમસ્યા
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