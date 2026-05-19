જૂનાગઢ: પેટ્રોલ બાદ હવે ડીઝલ મેળવવા માટે વાહનચાલકોની કતારો, સવારથી રાત સુધી લાઈનોમાં ઉભા રહેવા મજબુર
જૂનાગઢમાં 15 દિવસ પૂર્વે પેટ્રોલની લાઈનો હતી, હવે ડીઝલની લાઈનોમાં ઉભા રહેવા માટે વાહનચાલકોને કલાકો સુધી લાઈનામાં ઉભા રહેવાનો વારો આવ્યો
Published : May 19, 2026 at 2:30 PM IST
જૂનાગઢ : પાછલા 15 દિવસથી પેટ્રોલ અને ડીઝલને લઈને બજારમાં એક અનિશ્ચિતતાનો માહોલ ઊભો થયો છે. આજથી 15 દિવસ પૂર્વે પેટ્રોલ મેળવવા માટે વાહનચાલકોની લાંબી લાઈનો પેટ્રોલ પંપ પર જોવા મળતી હતી. ગઈ કાલથી હવે ડીઝલ મેળવવા માટે વાહનચાલકોની લાંબી લાઈનો જોવા મળી રહી છે. વહેલી સવારથી જ ડીઝલના વાહનોના ચાલકો દ્વારા પેટ્રોલ પંપ પર ડીઝલ મેળવવાને લઈને લાઈનમાં ઉભેલા જોવા મળી રહ્યા છે.
30 થી 40 કિલોમીટરની મુસાફરી કરીને પણ આવી રહ્યા છે લોકો
કેટલાક વાહનચાલકો તો આસપાસના ગામોમાંથી પણ જ્યાં ડીઝલનો જથ્થો પેટ્રોલ પંપ પર હાજર છે, ત્યાં 30 કે 40 કિલોમીટરની મુસાફરી કરીને પણ ડીઝલ મેળવવા માટે આવી રહ્યા છે. 15 દિવસ પૂર્વે પેટ્રોલ મેળવવાને લઈને મોટાભાગના તમામ પેટ્રોલ પંપો પર પેટ્રોલ પુરાવવા માટે વાહનચાલકોની લાંબી લાઈનો જોવા મળતી હતી. પરિસ્થિતિ એટલી હદે ખરાબ બની હતી કે મોટાભાગના પેટ્રોલ પંપમાં પેટ્રોલનો જથ્થો ખલાસ થઈ ગયો હતો.
ડીઝલ મેળવવા માટે ત્રણ-ત્રણ કલાકની રાહ
15 દિવસ પછી આજે ફરી એક વખત પેટ્રોલની જગ્યા પર ડીઝલ મેળવવા માટે વાહનચાલકો પેટ્રોલ પંપમાં લાઈનો લગાવતા જોવા મળી રહ્યા છે. ગઈકાલથી ડીઝલ મેળવવાને લઈને વાતાવરણમાં જે અનિશ્ચિતતા ઊભી થઈ હતી, તેને લઈને હવે મોટાભાગના પેટ્રોલ પંપમાં ડીઝલ મેળવવા માટે લોકો રીતસર લાઈનો લગાવતા જોવા મળી રહ્યા છે. વહેલી સવારથી જ જે પેટ્રોલ પંપ પર ડીઝલનો જથ્થો પર્યાપ્ત છે, તે તમામ પેટ્રોલ પંપો પર ડીઝલ મેળવવા માટે વાહનચાલકો બે-બે, ત્રણ-ત્રણ કલાકની લાંબી રાહ છતાં પણ ડીઝલ પુરાવા માટે બહારગામથી પણ આવી રહ્યા છે.
વાહનચાલકોએ ડીઝલને લઈને આપ્યો તેમનો પ્રતિભાવ
જુનાગઢમાં ડીઝલ ભરાવવા આવેલા છકડો રીક્ષાના ચાલક ઈશ્વરભાઈ મકવાણાએ જણાવ્યું હતું કે તેઓ ગઈકાલથી ડીઝલ ભરાવાને લઈને અલગ અલગ પેટ્રોલ પંપ પર ફરી રહ્યા છે. જે જગ્યા પર પેટ્રોલ પંપમાં ડીઝલનો જથ્થો છે, ત્યાં તેઓ ડીઝલ પુરાવા માટે લાઈનમાં ઉભા રહે છે.
તો અન્ય એક રીક્ષા ચાલક હુસેનભાઈ સોઢાએ તેમનો પ્રતિભાવ આપતા જણાવ્યું હતું કે પાછલા બે દિવસથી ડીઝલ મેળવવા માટે ખૂબ મુશ્કેલી પડી રહી છે. એક તરફ રોજગારીની તકો ઘટી રહી છે, તેની સામે રિક્ષામાં ડીઝલ ખલાસ થઈ જતા દરરોજની રોજગારી પણ હવે મુશ્કેલ બની રહી છે.
પેટ્રોલ પંપના મેનેજરનું નિવેદન
હિન્દુસ્તાન પેટ્રોલિયમ સંચાલિત પેટ્રોલ પંપના મેનેજર નરેશભાઈએ એક્સપ્લુઝિવ વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે સામાન્ય દિવસોમાં તેમના એક પેટ્રોલ પંપ પર દરરોજ 1500 થી 1700 લીટર ડીઝલનું વેચાણ થતું હતું. પરંતુ આજે મુશ્કેલ પરિસ્થિતિમાં પ્રતિ દિવસ 6 થી 7 હજાર લીટર ડીઝલનું વેચાણ થાય છે અને તેમ છતાં પણ વાહનચાલકોને ન્યાય આપી શકાતો નથી. બહારગામથી પણ લોકો ડીઝલ પુરાવા માટે જે પેટ્રોલ પંપ ખાલી હોય ત્યાં આવી જાય છે, જેથી પેટ્રોલ પંપ પર વાહનોના વ્યવસ્થાપનમાં પણ ખૂબ જ મુશ્કેલી પડી રહી છે.
સૌથી વધારે મુશ્કેલી ઓટોરિક્ષા ચાલકોને
સતત ડીઝલની માંગ વધતા સૌથી મોટી મુશ્કેલી ઓટોરિક્ષા ચાલકોને પડી રહી છે. દરરોજ રિક્ષા ચલાવવા માટે ડીઝલની જરૂરિયાત ઊભી થાય છે, પરંતુ પેટ્રોલ પંપ પર લાંબી લાઈનો અને મર્યાદિત પ્રમાણમાં ડીઝલ મળતું હોવાથી તેની સીધી અસર ધંધા-રોજગાર પર પાછલા એક અઠવાડિયાથી પડી રહી છે. તો કેટલાક કારચાલકો પણ ડીઝલ મેળવવા માટે જે પેટ્રોલ પંપ પર ડીઝલનો જથ્થો પૂરતો છે, ત્યાં પુરાવા માટે આવી રહ્યા છે. હાલ તો પ્રત્યેક વાહનમાં 200, 500 અને 2000 રૂપિયાની મર્યાદામાં ડીઝલ આપવામાં આવી રહ્યો છે.
