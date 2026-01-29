ETV Bharat / state

પાલનપુરના ચડોતર નજીક બે બાળકોને કારથી કચડી નાખનાર કારચાલકને 10 વર્ષની સજા

ન્યાયાધીશ દ્વારા કારચાલકને 10 વર્ષની સજાનો હુકમ કર્યો છે.

પાલનપુરના ચડોતર નજીક બે બાળકોને કારથી કચડી નાખનાર કારચાલકને 10 વર્ષની સજા
પાલનપુરના ચડોતર નજીક બે બાળકોને કારથી કચડી નાખનાર કારચાલકને 10 વર્ષની સજા (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 29, 2026 at 12:35 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

બનાસકાંઠા: પાલનપુરના ચડોતર રોડ પર એક વર્ષ અગાઉ રોડથી અંદાજે 40 ફૂટ અંદર રમતા બે બાળકો ઉપર પૂરપાટ ઝડપે કાર ચડાવી દીધી હતી. કારની જોરદાર ટક્કરના કારણે બે બાળકોના મોત થયા હતા જે કેસ પાલનપુરની કોર્ટમાં ચાલી જતા ન્યાયાધીશ દ્વારા કારચાલકને 10 વર્ષની સજાનો હુકમ કર્યો છે.

પાલનપુરની એડિશનલ સેશન્સ કોર્ટેના ન્યાયાધીશે આ મામલાને માનવ વધનો ગુનો ગણી સજા કરી છે. આ ઘટનામાં લીમખેડા (દાહોદ)ના વતની સુરેશભાઈ ડામોરનો બાળક અને અન્ય એક બાળક સાથે બે બાળકોના મોત થયા હતા. સુરેશભાઈ ડામોર ખોડલા ગામ પાસે સમ્રાટ કેટલ ફીડના બાંધકામમાં મજૂરી કામ અર્થે આવ્યા હતા.ત્યારે 4 જૂન 2024ના રોજ તેમના બાળકો અને અન્ય મજૂરોના બાળકો ફેક્ટરીની ખુલ્લી જગ્યામાં લીમડાના છાંયડે રમી રહ્યા હતા તે સમયે પૂરપાટ ઝડપે આવેલી કારે જોરદાર ટક્કર મારી હતી જેમાં તેમના બે બાળકોના મોત થયા હતા.

ચડોતર તરફથી આવતી કાર નં. જીજે. 27. એ. એ. 0168ના ચાલક સાગર રાવળે ગફલત રીતે ડ્રાઈવિંગ કરી 40 ફૂટ અંદર કાર ધુસાડી દીધી હતી જેમાં રમતા 6 વર્ષના સહદેવ સુરેશભાઈ ડામોર અને 6 વર્ષના ચિરાગ જાનુભાઈ તડવીના મોત થયા હતા. જ્યારે 18 વર્ષની યુવતી ગંભીર રીતે ઈજાગ્રસ્ત થઈ હતી. અકસ્માત થયા બાદ ચાલક કાર મૂકીને ફરાર થઈ ગયો હતો. ત્યારે આ કેસ પાલનપુરની એડિશનલ સેશન્સ કોર્ટમાં ચાલી જતાં ન્યાયાધીશ અમિત જે. કાનાણીએ સરકારી વકીલ દિનેશકુમાર એચ. છાપીયાની દલીલો ગ્રાહ્ય રાખી સજાનો હુકમ કર્યો છે.

પાલનપુરની એડિશનલ સેશન્સ કોર્ટે IPC કલમ 304 (પાર્ટ - 2)માં આરોપી સાગર રાવળને 10 વર્ષની સાદી કેદનો હુકમ કર્યો હતો. કોર્ટે એવું નોંધ્યું હતું કે ડ્રાઈવર જાણતો હતો કે તેની આવી રીતે ગાડી ચલાવવાથી કોઈનું મોત થઈ શકે છે. ગાડી રોડથી ૪૦ ફૂટ અંદર ઘૂસી ગઈ હતી, જે ''ગંભીર ગુનાહિત બેદરકારી'' છે. નવા કાયદા (BNS) મુજબ, અકસ્માતો સર્જી ડ્રાઈવર પોલીસને જાણ કર્યા વિના ભાગી જાય તો ગુનો ગણાય. એટલે કે પાલનપુર કોર્ટે તમામ દલીલો અને પુરાવાને આધારે ડીસા ઝવેરીનગરમાં રહેતા સાગર રાવળને 10 વર્ષની સજાનો હુકમ કર્યો છે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

DRIVER WHO RAN OVER CHILDREN
CHADOTAR IN PALANPUR
PALANPUR
10 YEARS IN JAI
SENTENCED TO 10 YEARS IN JAIL

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.