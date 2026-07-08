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ધરમપુરમાં બાળકીને બચાવવા જતાં રિક્ષાચાલક ખાડામાં પડ્યો, NDRFએ તપાસ હાથ ધરી

ધરમપુર તાલુકાના તીસ્કરી તલાટ વિસ્તારમાં શાળાના બાળકોને લેવા ગયેલો રિક્ષાચાલક પાણી ભરેલા ખાડામાં ડૂબી જવાની ગમખ્વાર ઘટના સામે આવી છે.

ધરમપુરમાં બાળકીને બચાવવા જતાં રિક્ષાચાલક ખાડામાં પડ્યો
ધરમપુરમાં બાળકીને બચાવવા જતાં રિક્ષાચાલક ખાડામાં પડ્યો (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 8, 2026 at 2:38 PM IST

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ધરમપુર: ધરમપુર તાલુકાના તીસ્કરી તલાટ વિસ્તારમાં શાળાના બાળકોને લેવા ગયેલો રિક્ષાચાલક પાણી ભરેલા ખાડામાં ડૂબી જવાની ગમખ્વાર ઘટના સામે આવી છે. ભારે વરસાદના કારણે રસ્તા પર પાણી ભરાઈ જતાં સર્જાયેલી આ દુર્ઘટનામાં 11 વર્ષની બાળકીને તો સહીસલામત બચાવી લેવાઈ છે, પરંતુ માસૂમનો જીવ બચાવનાર યુવકનો 24 કલાક બાદ પણ કોઈ પત્તો લાગ્યો નથી. સ્થાનિક ફાયર બ્રિગેડની નિષ્ફળતા બાદ, આ લાપતા યુવકને શોધવા માટે NDRFને મેદાને ઉતારવામાં આવી છે.

24 કલાક બાદ પણ યુવકની ભાળ ના મળી

ધરમપુર પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાયેલી જાણવા જોગ નોંધ નં. 33/2026 મુજબ, તારીખ 07/07/2026ના રોજ સવારે આશરે 9:50 વાગ્યાના સુમારે તીસ્કરી તલાટ, મધલદેવી ફળિયા, કન્યા આશ્રમશાળા ટાંકીની સામે આવેલા ઉખડિયા ખાડામાં એક ગમખ્વાર બનાવ બન્યો હતો. અજયભાઈ ઉર્ફે સંદીપભાઈ ધીરુભાઈ ગામીત (ઉંમર વર્ષ 42, વ્યવસાયે ડ્રાઈવર, રહે. મિસ્તકર તલાટ, પટેલ ફળિયા, તા. ધરમપુર) પોતાની રિક્ષા (નં. GJ-15-CL-2413)માં પ્રાથમિક શાળામાં ભણતાં બાળકોને લેવા માટે ગયા હતા. ભારે વરસાદના કારણે રસ્તા પર પાણી ભરાઈ જતાં રસ્તો દેખાતો ન હતો.

ધરમપુરમાં NDRFની ટીમે યુવકને શોધવા તપાસ હાથ ધરી (ETV Bharat Gujarat)

કેવી રીતે બની દુર્ઘટના

અજયભાઈ 11 વર્ષની બાળકીને પીઠ પર ઊંચકીને પાણી ભરાયેલા રસ્તા પરથી પસાર થઈ રહ્યા હતા, ત્યારે રસ્તાને અડીને આવેલા ઉખડિયા ખાડામાં અચાનક બંને પડી ગયા હતા. બંને પાણીમાં તણાવા લાગતાં ફરિયાદી ધીરુભાઈ ગોપાલભાઈ ગામીતે (અજયભાઈના પિતા) બંનેને બચાવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. આ પ્રયાસમાં બાળકીને પાણીમાંથી સહીસલામત બહાર કાઢવામાં સફળતા મળી હતી, પરંતુ ખાડામાં પાણીનું પ્રમાણ વધુ હોવાના કારણે અજયભાઈ પાણીના પ્રવાહમાં તણાઈ ગયા હતા.

પોલીસ અને ફાયર બ્રિગેડની શોધખોળ છતાં ભાળ ન મળી

ઘટનાની જાણ થતાં ધરમપુર પોલીસ સ્ટેશનનો સ્ટાફ તથા ફાયર બ્રિગેડના તરવૈયાઓ ઘટનાસ્થળે દોડી આવ્યા હતા. ધરમપુર તાલુકાના વહીવટી અધિકારીઓ પણ સ્થળ પર પહોંચ્યા હતા. ફાયર બ્રિગેડના તરવૈયાઓએ પાણીમાં અજયભાઈની વ્યાપક શોધખોળ કરી હતી, પરંતુ ગઈકાલે તેમનો કોઈ પત્તો લાગ્યો ન હતો.

આજે NDRFની ટીમ ઉતરી

ઘટનાના 24 કલાક બાદ પણ યુવકનો પત્તો ન લાગતાં આજે NDRFની વિશેષ ટીમને ઘટનાસ્થળે બોલાવવામાં આવી છે. NDRFના જવાનો દ્વારા આધુનિક સાધનોની મદદથી ખાડા તથા આસપાસના જળપ્રવાહમાં ઝીણવટભરી શોધખોળ હાથ ધરવામાં આવી છે.

જે બાળકીને રિક્ષાચાલક માથે ઊંચકીને પસાર થઈ રહ્યો હતો તે બાળકીને નજીકના જ એક યુવકે ડૂબતા જોતા હિંમત કરી ખેંચી કાઢી બચાવી લીધી હતી . આ બાળકીને હાલ હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવી છે જ્યાં હાલ તેની સારવાર ચાલુ છે.

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