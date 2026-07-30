જામનગરમાં દ્રશ્યમ ફિલ્મ જેવો હત્યાકાંડ: પત્ની અને પ્રેમીએ મળીને પતિની હત્યા કરી, ખાડામાંથી મળી આવ્યા લાશના અવશેષો
પોલીસે મુખ્ય આરોપી તરીકે મૃતકની પત્ની તથા તેના પ્રેમી અને મદદગાર એક અન્ય વ્યક્તિની ધરપકડ કરી છે.
Published : July 30, 2026 at 6:50 PM IST
જામનગર: જામનગરના જીઆઈડીસી વિસ્તારમાં આવેલા શિવમ પાર્કની એક ફેક્ટરીમાં બે વર્ષ પૂર્વે આચરવામાં આવેલા ભયાનક હત્યાકાંડનો સનસનાટીભર્યો પર્દાફાશ થયો છે. પોલીસે ફેક્ટરીના 12 ફૂટ ઊંડા ખાડામાંથી જિગ્નેશ માવડીયા નામના યુવકના માનવ કંકાલ અને મૃતદેહના અવશેષો બહાર કાઢતાં સમગ્ર વિસ્તારમાં ભારે અરેરાટી છવાઈ ગઈ છે.
પોલીસે મુખ્ય આરોપી તરીકે મૃતકની પત્ની તથા તેના પ્રેમી અને મદદગાર એક અન્ય વ્યક્તિની ધરપકડ કરી છે.
પ્રેમી સાથે મળીને પત્નીએ ઘડ્યું હત્યાનું કાવતરું
પોલીસ તપાસમાં બહાર આવેલા તથ્યો અનુસાર, મૃતક જિગ્નેશ માવડીયા અને તેમની પત્ની પૃથ્વી ઉર્ફે ભૂમિ માવડીયા લગ્નના સાત વર્ષ બાદથી અલગ રહેતાં હતાં. આ દંપતીને ત્રણ દીકરીઓ છે. પત્ની પૃથ્વીને નિલેશ કછેટીયા નામના યુવક સાથે પ્રેમસંબંધ હતો. બંનેએ મળીને જિગ્નેશને રસ્તામાંથી હટાવવાનું ઘાતકી આયોજન કર્યું હતું. આ ક્રૂર ગુનામાં તેમણે પરપ્રાંતીય સહ-આરોપી બલવીર વર્માની મદદ લીધી હતી. ત્રણેયે મળીને જિગ્નેશની હત્યા કરી અને ફેક્ટરી પરિસરમાં 12 ફૂટ ઊંડો ખાડો ખોદીને મૃતદેહને દાટી દીધો હતો.
"યુવક ઓસ્ટ્રેલિયા ગયો છે" કહીને બે વર્ષ સુધી ગુમરાહ કર્યા
હત્યા કર્યા બાદ આરોપીઓએ 'દ્રશ્યમ' ફિલ્મ જેવી ચાલ ચલાવી હતી. જ્યારે મૃતકના પરિવારજનો જિગ્નેશ વિશે પૂછપરછ કરતા, ત્યારે પત્ની અને પ્રેમી એકસરખું રટણ કરતા કે “જિગ્નેશ ઓસ્ટ્રેલિયા ગયો છે અને ત્યાં સ્થાયી થઈ રહ્યો છે.” આ રીતે પરિવારજનોને સતત બે વર્ષ સુધી અંધારામાં રાખવામાં આવ્યા હતા.
મૃતકના ભાઈ અશોકભાઈ માવડીયાએ જણાવ્યું કે જિગ્નેશને દારૂ કે અન્ય કોઈ કુટેવ નહોતી.
હત્યાનો પર્દાફાશ કેવી રીતે થયો?
પરિવારને શંકા જતાં તેમણે પોલીસમાં ફરિયાદ કરવાની ચીમકી આપી. આ ડરથી આરોપીઓ ભાંગી પડ્યા અને મૃતકના ભાઈને ઘરે બોલાવીને “તમારા ભાઈને અમે મારી નાખ્યો છે” એવી ચોંકાવનારી કબૂલાત કરી લીધી.
પોલીસ કાર્યવાહી અને FSL તપાસ
ઘટનાની જાણ થતાં જ જામનગર પોલીસે તાત્કાલિક સ્થળ પર પહોંચી 12 ફૂટ ઊંડો ખાડો ખોદી માનવ કંકાલ બહાર કાઢ્યો. પોલીસે ત્વરિત કાર્યવાહી કરતાં મુખ્ય આરોપી પત્ની પૃથ્વી ઉર્ફે ભૂમિ માવડીયા, તેના પ્રેમી નિલેશ કછેટીયા અને સહ-આરોપી બલવીર વર્માની ધરપકડ કરી લીધી છે.
ખાડામાંથી મળેલા અવશેષોને ફોરેન્સિક સાયન્સ લેબોરેટરી (FSL)માં પરીક્ષણ માટે મોકલવામાં આવ્યા છે અને પોલીસ વધુ ઊંડાણપૂર્વક તપાસ કરી રહી છે.