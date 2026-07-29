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જામનગરમાં ‘દૃશ્યમ’ ફિલ્મ જેવો સનસનાટીભર્યો હત્યાકાંડ: પત્નીએ પ્રેમી સાથે મળી પતિને ઝેર આપી દાટી દીધો, જુઓ કેવી રીતે બહાર આવી હકીકત

પોલીસે હાલ FSL ની ટીમની મદદ લઈને જે જગ્યાએ લાશ ડાટી હતી ત્યાં ખોદકામ હાથ ધર્યું હતું.

જામનગરમાં ‘દૃશ્યમ’ ફિલ્મ જેવો સનસનાટીભર્યો હત્યાકાંડ: પત્નીએ પ્રેમી સાથે મળી પતિને ઝેર આપી દાટી દીધો
જામનગરમાં ‘દૃશ્યમ’ ફિલ્મ જેવો સનસનાટીભર્યો હત્યાકાંડ: પત્નીએ પ્રેમી સાથે મળી પતિને ઝેર આપી દાટી દીધો (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 29, 2026 at 8:46 PM IST

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જામનગર: ગુજરાતના જામનગર શહેરમાંથી બોલિવૂડ ફિલ્મ ‘દૃશ્યમ’ની વાર્તાને પણ ટક્કર આપે તેવી એક હૃદયકંપાવનારી ઘટના સામે આવી છે. છેલ્લા બે વર્ષથી ગુમ થયેલા જીગ્નેશ માવદિયા નામના યુવકની તેની જ પત્નીએ પોતાના પ્રેમી સાથે મળીને અતિ ક્રૂરતાપૂર્વક હત્યા કરી હોવાનો પર્દાફાશ થયો છે. પરિવારને સતત બે વર્ષ સુધી જીગ્નેશ ઓસ્ટ્રેલિયામાં હોવાની ખોટી માહિતી આપીને ગેરમાર્ગે દોરવામાં આવ્યો હતો. પોલીસે હાલ FSL ની ટીમની મદદ લઈને જે જગ્યાએ લાશ ડાટી હતી ત્યાં ખોદકામ હાથ ધર્યું હતું.

કેવી રીતે સામે આવી સમગ્ર ઘટના?

મૃતક જીગ્નેશ માવદિયાના ભાઈ અશોક માવદિયાએ જામનગરના પંચ 'બી' પોલીસ સ્ટેશનમાં ભાઈ ગુમ થયા અંગે અને તેની હત્યા થઈ હોવાની આશંકા વ્યક્ત કરતી અરજી કરી હતી. પરિવારજનો અત્યાર સુધી એ જ ભ્રમમાં હતા કે જીગ્નેશ વિદેશમાં સ્થાયી થયો છે.

જામનગરમાં ‘દૃશ્યમ’ ફિલ્મ જેવો સનસનાટીભર્યો હત્યાકાંડ: પત્નીએ પ્રેમી સાથે મળી પતિને ઝેર આપી દાટી દીધો (ETV Bharat Gujarat)

પરંતુ, તાજેતરમાં પરિવારનો જ એક અન્ય સભ્ય ઓસ્ટ્રેલિયા જવાનો હોવાથી તેમણે જીગ્નેશનું સ્થાનિક સરનામું અને સંપર્ક નંબર માગ્યો હતો. પત્ની કોઈ સ્પષ્ટ જવાબ આપી શકી નહોતી, જેનાથી પરિવારને શંકા ગઈ હતી. સમગ્ર મામલો પોલીસ સુધી પહોંચતા અને કાનૂની કાર્યવાહીનો ડર લાગતા આખરે પત્ની પૃથ્વી ભાંગી પડી હતી અને તેણે પોતાના ગુનાની કબૂલાત કરી લીધી હતી.

પ્રેમસંબંધ અને હત્યાનું કાવતરું

પોલીસની પ્રાથમિક તપાસમાં બહાર આવેલા તથ્યો મુજબ પત્ની પૃથ્વીના લગ્ન પહેલાંથી જ નીલેશ નામના યુવક સાથે પ્રેમસંબંધ હતા. લગ્ન બાદ પણ બંને વચ્ચે આ અફેર ચાલુ જ રહ્યું હતું.

હત્યાની પદ્ધતિ: પતિને રસ્તામાંથી હટાવવા માટે બંનેએ કાવતરું ઘડ્યું હતું. તેમણે જીગ્નેશના દારૂના ગ્લાસમાં ઘાતક સાયનાઇડ ભેળવીને તેને મોતને ઘાટ ઉતાર્યો હતો.

મૃતદેહનો નિકાલ: હત્યા બાદ ગુનો છુપાવવા માટે આરોપીઓએ દરેડ GIDC વિસ્તારમાં આવેલા એક કારખાનામાં આશરે ૧૨ ફૂટ ઊંડો ખાડો ખોદી મૃતદેહને દાટી દીધો હતો.

પોલીસની કામગીરી અને સ્થિતિ

"અરજીના આધારે શંકાસ્પદ પત્નીની પૂછપરછ કરાતાં આખી ઘટના પરથી પડદો ઊંચકાયો છે. હાલ પંચ 'બી' પોલીસે બંને આરોપીઓની ધરપકડ કરી લીધી છે. આરોપીઓની નિશાનદેહી મુજબ દરેડ GIDC ખાતે ખાડામાંથી મૃતદેહના અવશેષો બહાર કાઢવા ખોદકામ શરૂ કરવામાં આવ્યું છે." - પ્રતીભા, એએસપી (લાલપુર, જામનગર)

શાંત ગણાતા જામનગર શહેરમાં આ પ્રકારના ચકચારભર્યા ષડયંત્રના સમાચાર વાયુવેગે પ્રસરતા સમગ્ર વિસ્તારમાં ભારે સનસનાટી મચી ગઈ છે. હાલ પોલીસ આગળની ટેકનિકલ અને ફોરેન્સિક તપાસ ચલાવી રહી છે.

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