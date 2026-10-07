નવસારીઃ દાંડીવાડમાં ત્રણ મહિના પહેલા પૂર આવ્યું, અત્યારે લોકો પાણી માટે મારે છે વલખાં
નવસારીના દાંડીવાડ વિસ્તારમાં 70થી વધુ પરિવારો છેલ્લા લાંબા સમયથી પીવાના પાણી માટે વલખાં મારી રહ્યા છે.
Published : October 7, 2026 at 8:02 PM IST
નવસારીઃ જુલાઈ 2026માં જ્યારે રાજ્યમાં ચોમાસું મધ્યાહ્ને હતું. ગુજરાતભરમાં મેઘરાજા મન મુકીને વરસ્યા, વરસાદ એટલો થયો કે દક્ષિણ ગુજરાતના નવસારીમાં પૂરની સ્થિતિ પેદા થઈ, નવસારી શહેર આખુ પાણીમાં ડૂબી ગયું, આ ઘટનાને હજુ માત્ર અઢી મહિના થયા છે, નવસારીમાં જ્યાં પૂર હતું ત્યાં હવે લોકો પીવાના પાણીના એક એક ટીપા માટે વલખાં મારી રહ્યા છે.
નવસારી મહાનગરપાલિકાના દાંડીવાડ વિસ્તારમાં છેલ્લા લાંબા સમયથી પીવાના પાણી માટે લોકો તરસી રહ્યા છે. સ્થાનિકોનો આક્ષેપ છેકે, છેલ્લા છ મહિનાથી નળમાં પીવાના પાણીનું એક ટીંપુ પણ નથી આવ્યું. ઓક્ટોબર મહિનાની શરૂઆત સાથે જ અહીં પાણી વિનાનો સાતમો મહિનો શરૂ થયો છે. વિસ્તારમાં રહેતા 70થી વધુ ગરીબ અને શ્રમિક પરિવારોને પીવાના પાણી ઉપરાંત રોજિંદા વપરાશના પાણી માટે પણ ભારે હાલાકી ભોગવવી પડી રહી છે.
ચાર ઘરમાં અડધો કલાક આવે છે પાણી
દાંડીવાડ વિસ્તારમાં જ પાણીની કટોકટી સહન કરી રહેલા હંસાબેન સમસ્યા વર્ણવતા કહે છેકે, માત્ર ત્રણથી ચાર ઘરોમાં જ દિવસમાં અડધા કલાક જેવું પાણી આવે છે. આસપાસના લોકો જે ઘરે પાણી આવે છે ત્યાંથી પાણી ભરીને પોતાનું ગુજરાન ચલાવે છે. વધુમાં હંસાબેને જણાવ્યું કે, હવે તો આ લોકો પણ કંટાળ્યા છે, એટલે ક્યારેક તો પાણી ભરવાની પણ ના પાડી દે છે.
"ક્યાં સુધી પાણી પાછળ ખર્ચીશું રુપિયા"
દાંડીવાડ વિસ્તારમાં રહેતા સુરેખાબેને જણાવ્યું કે, પીવાના પાણી માટે અગાઉથી જ પૈસા ખર્ચવા પડતા હતા, પરંતુ હવે વપરાશનું પાણી પણ ન મળતાં ખાસ કરીને શ્રમિક મહિલાઓની મુશ્કેલી વધી છે. પાણી ભરવામાં સમય જતાં તેમની રોજીરોટી પર પણ અસર થઈ રહી છે.
સ્થાનિકોનું કહેવું છે કે, આ વિસ્તારમાં ભાજપ અને કોંગ્રેસ બંને પક્ષના કોર્પોરેટરો છે, છતાં સમસ્યાનો ઉકેલ આવ્યો નથી. કોંગ્રેસના નગરસેવિકા પ્રભાબેન વલસાડિયાએ મહિલાઓ સાથે બે વખત મહાનગરપાલિકા કમિશનર સમક્ષ રજૂઆત કરી હોવા છતાં સ્થિતિમાં કોઈ સુધારો થયો નથી.
રજુઆત કરી પણ કોઈ સાંભળતું નથીઃ પ્રભા વલસાડિયા
કોંગ્રેસના નગરસેવિકા પ્રભાબેન વલસાડિયાનું કહેવું છેકે, આ અંગે અનેક વખત રજુઆત કરી, પરંતુ તંત્ર અમારી વાત ધ્યાને લેતું જ નથી. વધુમાં તેમણે એમ પણ કહ્યું હતું કે, પાણીની લાઇનના સમારકામ માટે ખોદવામાં આવેલા ખાડાઓ પણ અધૂરા છોડવામાં આવતા અકસ્માતનો ભય સર્જાયો છે. 1200 કરોડનું બજેટ ધરાવતી મહાનગરપાલિકા 70 પરિવારોની પાણીની સમસ્યા માટે જરૂરી નાનો ખર્ચ કરીને પણ ઉકેલ લાવી શકતી નથી, જેને લઈને સ્થાનિકોમાં ભારે રોષ છે.
દાંડીવાડની પાણીની સમસ્યા અંગે જ્યારે નવસારી મનપાના મ્યુનિસિપિલ કમિશનર જયેશ ઉપાધ્યાયને Etvએ પૂછ્યું તો તેમણે જણાવ્યું કે, સમગ્ર શહેર માટે કરોડો રૂપિયાની પાણી પુરવઠા યોજનાનો DPR તૈયાર કરીને સરકારની મંજૂરી માટે મોકલવામાં આવ્યો છે. દાંડીવાડની સ્થાનિક સમસ્યાને લઈને વોટર વર્ક્સ વિભાગના અધિકારીઓ સાથે બેઠક કરી વહેલી તકે સમસ્યાનો ઉકેલ લાવવાની ખાતરી આપી છે.
નવસારી મહાનગરપાલિકા દ્વારા પાણી પુરવઠાની વ્યવસ્થા પાછળ કરોડો રૂપિયાનો ખર્ચ કરવામાં આવ્યો હોવા છતાં શહેરના અનેક વિસ્તારોમાં પાણીની સમસ્યા યથાવત છે. નવી પાઇપલાઇનો નાખવામાં આવ્યા બાદ પણ ક્યાંક ઓછા દબાણે પાણી આવવાની તો ક્યાંક દૂષિત પાણીની ફરિયાદો સામે આવી રહી છે. વોર્ડ નંબર-4ના દાંડીવાડ વિસ્તારમાં પાણીની સમસ્યાએ ગંભીર સ્વરૂપ ધારણ કર્યું છે. દાંડીવાડના લોકોનું કહેવું છેકે, નિયમિત વેરો વસૂલતી મહાનગરપાલિકા પ્રાથમિક સુવિધા ગણાતા એવા પાણીનો પુરવઠો ક્યારે આપશે?
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