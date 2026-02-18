‘2047ના સપના, 2026ની હકીકત ગાયબ!’ - અમિત ચાવડાનો બજેટ પર પલટવાર
અમિત ચાવડાએ જણાવ્યું કે, ગુજરાતની જનતાને આશા હતી કે ડબલ એન્જિન સરકાર ડબલ ફાયદો આપશે, પરંતુ બજેટ 2026-27નું છે.
Published : February 18, 2026 at 5:21 PM IST
ગાંધીનગર: રાજ્ય સરકારના 2026-27ના બજેટ અંગે કોંગ્રેસ પ્રદેશ અધ્યક્ષ અમિત ચાવડા એ તીખી પ્રતિક્રિયા આપી છે. તેમણે આ બજેટને “હકીકતથી દૂર અને સપનાઓનું બજેટ” ગણાવ્યું.
અમિત ચાવડાએ જણાવ્યું કે, ગુજરાતની જનતાને આશા હતી કે ડબલ એન્જિન સરકાર ડબલ ફાયદો આપશે, પરંતુ બજેટ 2026-27નું છે અને તેમાં 2047ના સપનાઓ બતાવવામાં આવી રહ્યા છે. “જમીન પર હકીકત કઠોર છે અને વાતો ચંદ્ર સુધી લઈ જવાની થઈ રહી છે,” એમ તેમણે વ્યંગ કર્યો. ખેડૂતો મુદ્દે તેમણે સરકારને ઘેરી હતી. તેમના મત મુજબ, ખેડૂતો નુકસાન ભોગવી રહ્યા છે, છતાં દેવા માફી અંગે કોઈ જાહેરાત કરવામાં આવી નથી. રાજ્યની પોતાની પાક વીમા યોજના લાવવા અંગે પણ કોઈ સ્પષ્ટતા નથી.
મહિલાઓ અંગે તેમણે કહ્યું કે, અન્ય રાજ્યોમાં ચૂંટણી સમયે ‘લાડલી બહેન’ જેવી યોજનાઓ જાહેર થાય છે, પરંતુ ગુજરાતમાં મહિલાઓને મોંઘવારીમાંથી રાહત આપવા 500 રૂપિયામાં ગેસ બોટલ જેવી કોઈ જાહેરાત કરવામાં આવી નથી. “બીજા રાજ્યોમાં લાડલી બહેનો અને અહીં અળખામણી બહેનો જેવી સ્થિતિ,” એમ તેમણે ટિપ્પણી કરી. આશા વર્કર, VCA અને આંગણવાડી બહેનોની માંગણીઓ પૂર્ણ કરવામાં આવી નથી અને OPS (જૂની પેન્શન યોજના) ની માંગ કરનારા કર્મચારીઓની પણ અવગણના થઈ હોવાનું તેમણે કહ્યું.
યુવાઓ, મહિલાઓ, ખેડૂતો, રોજગારી અને સામાજિક ન્યાય કોઈ પણ વર્ગની આશા પૂર્ણ કરનાર આ બજેટ નથી, એમ કોંગ્રેસે આક્ષેપ કર્યો.
અંતમાં અમિત ચાવડાએ કહ્યું કે, આ બજેટ આંકડાઓની માયાજાળ ઉભી કરે છે અને 2047ના સપનાઓ બતાવે છે, પરંતુ 2026ની હકીકતો દર્શાવતું નથી. “ગુજરાતની જનતાનો સાચો મત જાણશો તો આ બજેટને શૂન્ય માર્ક મળશે.”
આ પણ વાંચો: