વર્ષોથી ભરતીની રાહ જોતા ચિત્ર વિષયના ઉમેદવારોમાં રોષ, ગાંધીનગરમાં આંદોલનનું અલ્ટીમેટમ
કાયમી ભરતીને મંજૂરી આપી સત્તાવાર જાહેરાત અને સમયપત્રક જાહેર કરવાની માગ; નિર્ણય નહીં લેવાય તો સત્યાગ્રહ છાવણી ખાતે ભૂખ હડતાળની ચીમકી
Published : October 19, 2026 at 4:33 PM IST
ગાંધીનગર: ગુજરાતમાં ચિત્ર વિષયના શિક્ષકોની કાયમી ભરતીનો મુદ્દો ફરી ચર્ચામાં આવ્યો છે. વર્ષોથી ભરતીની રાહ જોઈ રહેલા લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો સોમવારે, તા. 19 ઓક્ટોબરના રોજ ગાંધીનગરના વિદ્યાસમીક્ષા કેન્દ્ર ખાતે એકઠા થયા હતા. ઉમેદવારોએ રાજ્ય સરકાર સમક્ષ આવેદનપત્ર રજૂ કરીને ચિત્ર વિષયના શિક્ષકોની કાયમી ભરતી પ્રક્રિયા તાત્કાલિક શરૂ કરવાની માગ કરી હતી. સાથે જ ભરતીની ફાઇલને સંબંધિત વિભાગોમાંથી મંજૂરી અપાવી સત્તાવાર જાહેરાત અને ભરતીનું સમયપત્રક જાહેર કરવા રજૂઆત કરી હતી.
ઉમેદવારોના જણાવ્યા અનુસાર, રાજ્યમાં લાંબા સમયથી ચિત્ર વિષયના શિક્ષકોની કાયમી ભરતી ન થવાને કારણે લાયકાત ધરાવતા અનેક ઉમેદવારો રોજગારીની અનિશ્ચિતતાનો સામનો કરી રહ્યા છે. શિક્ષણમાં ચિત્ર વિષયનું મહત્ત્વ હોવા છતાં આ વિષયના શિક્ષકોની ભરતી અંગે નક્કર નિર્ણય લેવામાં વિલંબ થઈ રહ્યો હોવાની લાગણી ઉમેદવારોએ વ્યક્ત કરી હતી. ભરતી પ્રક્રિયા અંગે સ્પષ્ટતા ન મળતાં ઉમેદવારોમાં અસંતોષ વધી રહ્યો છે.
ચાર મુખ્ય માગણીઓ સાથે સરકારને રજૂઆત
ઉમેદવારોએ મુખ્યમંત્રીને સંબોધીને શિક્ષણમંત્રી મારફતે રજૂ કરેલા આવેદનપત્રમાં ચાર મુખ્ય માગણીઓ કરી છે. જેમાં સરકારી શાળાઓમાં ચિત્ર વિષયના શિક્ષકોની કાયમી ભરતીને તાત્કાલિક મંજૂરી આપવી, ભરતીની ફાઇલને સંબંધિત વિભાગોમાંથી વહેલી તકે મંજૂર કરાવવી, ભરતીની સત્તાવાર જાહેરાત સાથે સ્પષ્ટ સમયપત્રક જાહેર કરવું અને ઉમેદવારોના પ્રશ્નોના કાયમી ઉકેલ માટે જવાબદાર સરકારી અધિકારીઓ સાથે બેઠક યોજવી સામેલ છે.
નિર્ણય નહીં આવે તો ભૂખ હડતાળ
ઉમેદવારોએ સરકારને અલ્ટીમેટમ આપતાં જણાવ્યું હતું કે તેમની માગણીઓ અંગે વહેલી તકે હકારાત્મક નિર્ણય લેવામાં આવે અને લેખિતમાં ખાતરી આપવામાં આવે. જો સરકાર દ્વારા યોગ્ય નિર્ણય લેવામાં નહીં આવે તો આગામી સમયમાં ગાંધીનગરની સત્યાગ્રહ છાવણી ખાતે શાંતિપૂર્ણ ભૂખ હડતાળ સહિતના લોકશાહી માર્ગે આંદોલન કરવાની ચીમકી આપવામાં આવી છે.
ઉમેદવારોએ સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે તેમનો હેતુ માત્ર વિરોધ કરવાનો નથી, પરંતુ વર્ષોથી ભરતીની રાહ જોઈ રહેલા લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારોને ન્યાય અપાવવાનો છે. સાથે જ સરકારી શાળાઓમાં વિદ્યાર્થીઓને ચિત્ર વિષયના શિક્ષકોની સુવિધા મળી રહે તે માટે પણ ભરતી અનિવાર્ય હોવાનું તેમણે જણાવ્યું હતું. હવે સરકાર આ રજૂઆતને કેટલું મહત્ત્વ આપે છે અને ભરતી અંગે ક્યારે નિર્ણય લે છે તેના પર ઉમેદવારોની નજર ટકેલી છે.
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