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ભાવનગર : ડ્રેગન ફ્રુટની ખેતીએ ખેડૂતની કાયાકલ્પ કરી નાખી, ઓર્ગેનિક ખેતીથી ખેડૂતને એક વીઘે બે લાખની આવક થઈ

અગાઉ કપાસ, બાજરી અને મગફળી વાવનાર જગદીશભાઈને ડ્રેગન ફ્રુટની ખેતીમાં એક વીઘે બે લાખની આવક અને એક લાખથી દોઢ લાખ નફો મળે છે.

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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 18, 2026 at 6:33 AM IST

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ભાવનગર : જિલ્લાના ખેડૂત જગદીશભાઈ ખસિયાએ ડ્રેગન ફ્રુટની ખેતીથી પોતાની આર્થિક સ્થિતિ બદલાવી છે. જિલ્લાના માત્ર 25થી 30 ખેડૂતો જ હાલ ડ્રેગન ફ્રુટની ખેતી કરે છે. સામાન્ય પાકોની તુલનાએ વધુ આવક આપતા આ બાગાયત પાકે અનેક ખેડૂતોનું ધ્યાન ખેંચ્યું છે. જગદીશભાઈના કિસ્સામાં તો આ ખેતીની સીધી અસર તેમના બાળકોના શિક્ષણ પર પણ જોવા મળી છે.

ખેડૂત રાત-દિવસ કાળી મજૂરી કરે છતાં જો યોગ્ય ફાયદો ન મળે તો મહેનત પાણીમાં જાય છે. ખેતીપ્રધાન દેશમાં હવે ખેતીના પ્રકારો પણ બદલાઈ રહ્યા છે. થાઇલેન્ડના ડ્રેગન ફ્રુટની ખેતી ખેડૂતોની આર્થિક સ્થિતિ બદલી રહી છે. ભાવનગર જિલ્લાના જગદીશભાઈને પણ ડ્રેગન ફ્રુટની ખેતીથી બાળકોના શિક્ષણમાં સીધી મદદ મળી છે.

ડ્રેગન ફ્રુટની ખેતીએ ખેડૂતની કાયાકલ્પ કરી નાખી (Etv Bharat Gujarat)

ગુજરાતમાં સામાન્ય રીતે કપાસ, મગફળી, બાજરી જેવા ધાન્ય પાકોની ખેતી થાય છે, પરંતુ બાગાયત પાકમાં પણ સારી આવક મળતાં ખેડૂતો તેની તરફ વળી રહ્યા છે. ભાવનગર જિલ્લાના ભડી ગામના ખેડૂત છેલ્લા ચાર વર્ષથી સામાન્ય પાકો છોડીને ડ્રેગન ફ્રુટના બાગાયત પાકમાં લાખોની કમાણી મેળવી રહ્યા છે. તેની સીધી અસર તેમના બાળકોના શિક્ષણ પર પણ પડી છે. ચાલો, મળીએ આ ખેડૂતને.

બાળકોનું ભવિષ્ય ઉજ્જવળ બન્યું
બાળકોનું ભવિષ્ય ઉજ્જવળ બન્યું (Etv Bharat Gujarat)

ભાવનગર જિલ્લાના ઘોઘા તાલુકાના નાગધણીબા ગામ પાસે ખેતર ધરાવતા જગદીશભાઈ ખસિયા છેલ્લા ચાર વર્ષથી ડ્રેગન ફ્રુટની ખેતી કરી રહ્યા છે.

ડ્રેગન ફ્રુટની ખેતીએ બદલી નાખી જિંદગી
ડ્રેગન ફ્રુટની ખેતીએ બદલી નાખી જિંદગી (Etv Bharat Gujarat)

તેમણે જણાવ્યું હતું કે, “હું ચાર વર્ષથી ડ્રેગન ફ્રુટની ખેતી કરું છું. તે પહેલાં હું કપાસ, બાજરી, મગફળી વાવતો હતો, જેમાં ધૂળમાં મહેનત કરી પણ નફો મળતો નહોતો. પરંતુ છેલ્લા ચાર વર્ષથી ડ્રેગન ફ્રુટની ખેતી કરવાથી મને લાભ થયો છે. એક વીઘે બે લાખની આવક થાય છે, જેમાં એક લાખથી દોઢ લાખ જેટલો નફો બચે છે.”

નફો
નફો (Etv Bharat Gujarat)

નાગધણીબા ગામે ખેતર ધરાવતા જગદીશભાઈ મૂળ ભડી ગામના રહેવાસી છે. તેમની પાસે રહેલી જમીનમાંથી માત્ર સાત વીઘા જમીનમાં હાલ તેઓ ડ્રેગન ફ્રુટની ખેતી કરે છે.

જિલ્લામાં ડ્રેગન ફ્રુટની ખેતી કરતા ખેડૂતો
જિલ્લામાં ડ્રેગન ફ્રુટની ખેતી કરતા ખેડૂતો (Etv Bharat Gujarat)

જગદીશભાઈએ જણાવ્યું હતું કે, “હું ઓર્ગેનિક ખેતી કરું છું, ઝેરીમુક્ત ખેતી કરું છું. હું ડીએપી, ખાતર કે દવા નાખતો નથી. હું છાણિયું ખાતર વાપરું છું. મારી પાસે 25 વીઘા જમીન છે, જેમાંથી હાલમાં માત્ર સાત વીઘા જમીનમાં છેલ્લા ચાર વર્ષથી ડ્રેગન ફ્રુટની ખેતી શરૂ કરી છે. ડ્રેગન ફ્રુટના છોડ ઉપર રાત્રિ દરમિયાન બલ્બ પણ લગાવવામાં આવે છે, જેથી પ્રકાશ મળી રહે અને ફાલ સારો આવે છે. બાકીની જમીનમાં કપાસ અને બાજરીનું પણ વાવેતર કરું છું.”

ડ્રેગન ફ્રુટની ખેતીએ ખેડૂતની કાયાકલ્પ કરી નાખી
ડ્રેગન ફ્રુટની ખેતીએ ખેડૂતની કાયાકલ્પ કરી નાખી (Etv Bharat Gujarat)

“અમે બે ભાઈઓ છીએ. હું ધોરણ 12 પૂરું કરીને આગળ આઈટીમાં ડીઝલ મિકેનિકલ કરવા માગું છું. પપ્પા ડ્રેગન ફ્રુટની ખેતી કરે છે, તેમાં અમે પણ મદદ કરીએ છીએ.” - કુલદીપ, જગદીશભાઈના દીકરો

ભાવનગર જિલ્લામાં બાગાયત ખેતી અંગે અધિકારી એમ. બી. વાઘમશીએ ટેલીફોનિક વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે, “ભાવનગર જિલ્લામાં અલગ અલગ તાલુકાઓમાં અંદાજે 25થી 30 જેટલા ખેડૂતો દ્વારા ડ્રેગન ફ્રુટની ખેતી કરવામાં આવે છે. તેમાં સૌથી વધારે લાલ ડ્રેગન ફ્રુટની માંગ હોવાથી તેની વધારે ખેતી થાય છે. તળાજાના લીલીવાવ ગામે પીળા રંગના ડ્રેગન ફ્રુટની પણ ખેતી કરવામાં આવે છે. જિલ્લામાં અંદાજિત 45,000 હેક્ટરમાં ડ્રેગન ફ્રુટની ખેતી થાય છે.”

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DRAGON FRUIT FARMING
BHAVNAGAR FARMER
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DRAGON FRUIT FARMING IN BHAVNAGAR

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