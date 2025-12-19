અમદાવાદ જિલ્લામાં SIRની ડ્રાફ્ટ મતદારયાદી જાહેર; ૪૮,૦૬,૮૧૧ મતદારોના એન્યુમરેશન ફોર્મનું ડિજિટાઇઝેશન કરવામાં આવ્યું
જિલ્લાના કુલ ૬૨,૫૯,૬૨૦ મતદારો પૈકી ૪૮,૦૬,૮૧૧ મતદારોના એન્યુમરેશન ફોર્મનું ડિજિટાઇઝેશન કરવામાં આવ્યું છે.
Published : December 19, 2025 at 9:23 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદ જિલ્લામાં ચૂંટણી તંત્ર દ્વારા મતદારયાદી ખાસ સઘન સુધારણા ઝૂંબેશ (SIR) અંતર્ગત ૧૦૦ ટકા કામગીરી પૂર્ણ કરવામાં આવી છે. આ સંદર્ભે જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારી અને કલેક્ટર સુજીત કુમારે SIRની ડ્રાફ્ટ મતદારયાદી પ્રસિદ્ધ કરતાં જણાવ્યું કે જિલ્લાના કુલ ૬૨,૫૯,૬૨૦ મતદારો પૈકી ૪૮,૦૬,૮૧૧ મતદારોના એન્યુમરેશન ફોર્મનું ડિજિટાઇઝેશન કરવામાં આવ્યું છે.
આ પ્રસંગે સુજીત કુમારે કલેક્ટર કચેરી ખાતે મતદાર સહાયતા કેન્દ્રનો પ્રારંભ કરાવ્યો હતો. સમગ્ર જિલ્લાની ૨૧ વિધાનસભા બેઠકોની તમામ ERO કચેરીઓ તથા અન્ય સરકારી કચેરીઓ સહિત કુલ ૫૦થી વધુ સહાયતા કેન્દ્રો ઊભા કરવામાં આવ્યાં છે. આ તમામ કેન્દ્રો પર ડ્રાફ્ટ મતદારયાદી ઉપલબ્ધ રહેશે. મતદારો પોતાના વાંધાઓ તથા હક-દાવાઓ અહીં તેમજ voters helpline app પર ઓનલાઇન પણ દાવા-સુધારા રજૂ કરી શકશે તેમ તેમણે ઉમેર્યું હતું.
- અમદાવાદ જિલ્લાના કુલ ૬૨,૫૯,૬૨૦ મતદારો પૈકી ૪૮,૦૬,૮૧૧ મતદારોનું ડિજિટાઇઝેશન કરાયું
- ૧૪,૫૨,૮૧૬ જેટલા ASD મતદારોની યાદી https://ahmedabad.nic.in/ તથા https://ahmedabad.gujarat.gov.in/ વેબસાઇટ પર જોઈ શકાશે
- વિવિધ ERO કચેરીઓ તથા અન્ય સરકારી કચેરીઓ ખાતે ડ્રાફ્ટ યાદી જોઈ શકાશે, વાંધા-દાવાઓ પણ રજૂ કરી શકાશે
- મતદારોની સહાયતા માટે હેલ્પ ડેસ્કનો પ્રારંભ કરાવતાં જિલ્લા કલેક્ટર: જિલ્લામાં ૫૦થી વધુ હેલ્પ ડેસ્ક
જિલ્લામાં નોંધાયેલા કુલ ૬૨,૫૯,૬૨૦ મતદારો પૈકી ૧૪,૫૨,૮૧૬ એટલે કે ૨૩ ટકા જેટલા મતદારોના ફોર્મ ASD-મૃત્યુ પામેલા, ગેરહાજર (Untraceable/Absent), કાયમી ધોરણે સ્થળાંતરિત(Permanently Shifted) અને અન્ય કારણોસર પરત જમા થયા નથી. આવા ASD મતદારોની યાદી https://ahmedabad.nic.in/ તથા https://ahmedabad.gujarat.gov.in/ વેબસાઇટ પર જોઈ શકાશે.
વધુમાં, નવાં નામ ઉમેરવાં, સ્થળાંતર કે અન્ય સુધારા માટે ફોર્મ-૬, ૭ અને ૮ વિશે પણ સમજણ આપવામાં આવી હતી. આ અંગે જિલ્લા ચૂંટણી તંત્રના ટોલ ફ્રી નંબર ૧૯૫૦ પરથી પણ માહિતી મેળવી શકાશે.
જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારી અને કલેક્ટરએ જણાવ્યું કે રાજ્ય ચૂંટણી અધિકારીની કચેરી પાસેથી કુલ ૭૩૭ જેટલા મદદનીશ મતદાર નોંધણી અધિકારીની નિમણૂક માટે રજૂઆત કરવામાં આવી છે. જેઓ દરરોજ ૫૦ જેટલા મતદારોના વાંધા-દાવાઓ સંદર્ભે સુનાવણી કરશે.
અમદાવાદ જિલ્લામાં રાજ્યના કુલ મતદારોના આશરે ૧૨ ટકાથી વધારે મતદારો નોંધાયેલા છે અને તેટલા જ પ્રમાણમાં વિધાનસભા બેઠકો પણ છે. આટલી વિશાળ સંખ્યામાં મતદારો હોવા છતાં જિલ્લામાં SIR સંદર્ભે નોંધપાત્ર કામગીરી કરવામાં આવી છે તેમ કલેક્ટરએ ઉમેર્યું હતું.
આ સમયે અધિક જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારી યોગેશ ઠક્કર સહિત જિલ્લા ચૂંટણી તંત્રના અધિકારીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.
શું છે ફોર્મ-૬, ૭ અને ૮?
ફોર્મ-૬: નવું નામ ઉમેરવા માટે.
ફોર્મ-૭: નામ કમી કરવા, વાંધો રજૂ કરવા માટે.
ફોર્મ-૮: સુધારો, સ્થળાંતર, નામ ઉમેરાયા પછી નવું ચૂંટણી કાર્ડ કઢાવવા અને દિવ્યાંગતા માટે.
