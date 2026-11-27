ગુજરાતમાં 4.48 કરોડ મતદારોની ડ્રાફ્ટ મતદાર યાદી જાહેર: એક વર્ષમાં 8.46 લાખ મતદારો વધ્યા
ડ્રાફ્ટ મતદાર યાદી જાહેર કરવાની સાથે 26 ડિસેમ્બર 2026 સુધીમાં મતદારો પોતાનું નામ કમી કે ઉમેરાવી શકશે.
Published : November 27, 2026 at 8:14 PM IST
ગાંધીનગરઃ ગુજરાતમાં આગામી ચૂંટણીની તૈયારીઓના ભાગરૂપે ભારતના ચૂંટણી પંચ દ્વારા SSR-2027 અંતર્ગત રાજ્યની તમામ 182 વિધાનસભા બેઠકોની એકીકૃત મુસદ્દા મતદાર યાદી શુક્રવારે પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે. નવી યાદી પ્રમાણે ગુજરાતમાં કુલ 4,48,77,288 મતદારો નોંધાયા છે. ગત આખરી મતદાર યાદીની સરખામણીએ એક વર્ષમાં 8,46,563 મતદારોનો ચોખ્ખો વધારો થયો છે. એટલે કે રાજ્યમાં મતદારોની સંખ્યામાં 1.92 ટકાનો વધારો નોંધાયો છે.
પુરુષ મતદારોની સંખ્યા મહિલાઓ કરતાં 13 લાખ વધુ
ચૂંટણી પંચના આંકડા મુજબ, નવી મુસદ્દા યાદીમાં 2,30,90,067 પુરુષ, 2,17,86,150 મહિલા અને 1,071 થર્ડ જેન્ડર મતદારોનો સમાવેશ થાય છે. આમ, રાજ્યમાં પુરુષ મતદારોની સંખ્યા મહિલાઓ કરતાં આશરે 13 લાખ વધુ છે. ઉલ્લેખનીય છે કે 17 ફેબ્રુઆરી, 2026ના રોજ પ્રસિદ્ધ થયેલી આખરી મતદાર યાદીમાં રાજ્યમાં કુલ 4,40,30,725 મતદારો નોંધાયેલા હતા. જ્યારે હવે આ સંખ્યા વધીને 4.48 કરોડને પાર પહોંચી છે.
12 લાખથી વધુ નામ ઉમેરાયાં, 3.54 લાખ નામ કમી થયા
મતદાર યાદી સુધારણા પ્રક્રિયા દરમિયાન નામ ઉમેરવા માટે મળેલા અને મંજૂર થયેલા ફોર્મ-6, ફોર્મ-6A તથા સ્થળાંતર સંબંધિત ફોર્મ-8ની સંખ્યા 12,01,184 રહી છે. બીજી તરફ નામ કમી કરવા માટે ફોર્મ-7 અને ફોર્મ-8 હેઠળ કુલ 3,54,621 અરજીઓ મંજૂર કરવામાં આવી છે. આ તમામ પ્રક્રિયા બાદ રાજ્યમાં મતદારોની સંખ્યામાં 8.46 લાખનો ચોખ્ખો વધારો નોંધાયો છે.
ડ્રાફ્ટ મતદાર યાદીના આંકડા આ મુજબ છેઃ
|મતદારો
|સંખ્યા
|કુલ મતદારો
|4,48,77,288
|પુરુષ મતદારો
|2,30,90,067
|મહિલા મતદારો
|2,17,86,150
|થર્ડ જેન્ડર
|1,071
|અગાઉના વર્ષના મતદારો
|4,40,30,725
|ચોખ્ખો વધારો
|8,46,563
|ટકાવારી વધારો
|1.92 ટકા
નામ કમી કરવા કે ઉમેરવા માટે ડિસેમ્બર સુધીનો સમય
મુસદ્દા મતદાર યાદી પ્રસિદ્ધ થતાં જ હવે હક્ક-દાવા અને વાંધા રજૂ કરવાનો તબક્કો શરૂ થયો છે. 27 નવેમ્બરથી 26 ડિસેમ્બર, 2026 સુધી નાગરિકો મતદાર યાદીમાં પોતાનું નામ અને વિગતો ચકાસી શકશે. યાદીમાં નામ ન હોય, નામ કે અન્ય વિગતોમાં ભૂલ હોય અથવા સરનામામાં ફેરફાર કરાવવાનો હોય તો નિયત ફોર્મ ભરીને અરજી કરી શકાશે.
કયા કામ માટે કયું ફોર્મ ભરવું પડશે?
- ફોર્મ-6: નવા મતદાર તરીકે નામ નોંધાવવા.
- ફોર્મ-6A: વિદેશમાં રહેતા ભારતીય નાગરિકોનું નામ નોંધાવવા.
- ફોર્મ-7: મતદાર યાદીમાં નામ સામે વાંધો લેવા અથવા નામ કમી કરાવવા.
- ફોર્મ-8: સરનામું બદલવા, નામ-વિગતોમાં સુધારો કરવા, ડુપ્લિકેટ EPIC મેળવવા અથવા દિવ્યાંગ મતદાર તરીકે નોંધણી કરાવવા.
ત્રણ રવિવારે મતદાન મથકો પર BLO રહેશે હાજર
મતદારોને યાદી ચકાસવામાં અને અરજી કરવામાં સરળતા રહે તે માટે ચૂંટણી પંચે ત્રણ ખાસ ઝુંબેશ દિવસો જાહેર કર્યા છે. 29 નવેમ્બર, 6 ડિસેમ્બર અને 13 ડિસેમ્બર, 2026ના રોજ બૂથ લેવલ ઓફિસર (BLO) સવારે 10થી સાંજે 5 વાગ્યા સુધી સંબંધિત મતદાન મથકો પર હાજર રહેશે. આ દરમિયાન નાગરિકો મતદાર યાદી તપાસી શકશે અને જરૂરી ફોર્મ પણ જમા કરાવી શકશે.
2027માં 18 વર્ષ પૂર્ણ કરનારા યુવાનો પણ કરાવી શકશે નોંધણી
પ્રથમ વખત મતદાન કરવાના હોય તેવા યુવાનો માટે પણ ચૂંટણી પંચે ખાસ તક આપી છે. 1 જાન્યુઆરી, 2027ના રોજ 18 વર્ષ પૂર્ણ કરનારા યુવાનો મતદાર તરીકે નામ નોંધાવવા પાત્ર છે. આ ઉપરાંત 1 એપ્રિલ, 1 જુલાઈ અને 1 ઓક્ટોબર, 2027ના રોજ 18 વર્ષ પૂર્ણ કરનારા સંભવિત મતદારો પણ અગાઉથી અરજી કરી શકશે.
ઓનલાઈન અને ઓફલાઈન બંને રીતે કરી શકાશે અરજી
નાગરિકો ચૂંટણી પંચના વોટર્સ સર્વિસ પોર્ટલ https://voters.eci.gov.in અથવા ECINET મોબાઈલ એપ મારફતે ઓનલાઈન અરજી કરી શકશે. આ ઉપરાંત મુખ્ય નિર્વાચન અધિકારી, ગુજરાતની વેબસાઈટ https://ceo.gujarat.gov.in પર પણ મુસદ્દા મતદાર યાદી ઉપલબ્ધ છે. નાગરિકો સંબંધિત ERO કચેરી અથવા પોતાના મતદાન મથક પર જઈને પણ યાદી ચકાસી શકશે.
EROના નિર્ણય સામે બે તબક્કે અપીલની જોગવાઈ
મતદાર નોંધણી અધિકારી (ERO) દ્વારા આપવામાં આવેલા નિર્ણય સામે અસહમત નાગરિક જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારી એટલે કે જિલ્લા કલેક્ટર સમક્ષ પ્રથમ અપીલ કરી શકશે. પ્રથમ અપીલના નિર્ણયથી પણ અસંતોષ હોય તો મુખ્ય નિર્વાચન અધિકારી (CEO), ગુજરાત સમક્ષ બીજી અપીલ કરવાની જોગવાઈ રાખવામાં આવી છે.
18 જાન્યુઆરી, 2027ના રોજ આખરી યાદી જાહેર થશે
હક્ક-દાવા અને વાંધા રજૂ કરવાની પ્રક્રિયા પૂર્ણ થયા બાદ 18 જાન્યુઆરી, 2027ના રોજ ગુજરાતની આખરી મતદાર યાદી પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવશે. ચૂંટણી પંચે યુવાનો, પ્રથમ વખત મતદાન કરનારા નાગરિકો, મહિલાઓ, થર્ડ જેન્ડર, દિવ્યાંગો અને વરિષ્ઠ નાગરિકોને મતદાર યાદીમાં પોતાનું નામ અને વિગતોની ચકાસણી કરવા અપીલ કરી છે.
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