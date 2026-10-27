વાપીમાં ડૉ. વિક્રમ સારાભાઈ સ્પેસ એક્ઝિબિશન, ગગનયાનથી વ્યોમમિત્ર સુધીની માહિતીથી વિદ્યાર્થીઓને માહિતગાર કરાયા
વાપીની સ્વામિનારાયણ સ્કૂલમાં ડો. વિક્રમ સારાભાઈ સ્પેસ એક્ઝિબિશન યોજાયું, વૈજ્ઞાનિક અભિગમ વિકસાવવા ભારતની અવકાશ પ્રગતિ અને સેટેલાઇટ અંગે માહિતી અપાઈ.
Published : October 27, 2026 at 11:02 AM IST
વલસાડ: ભારતની અવકાશી ટેકનોલોજી, ઉપગ્રહોના ઉપયોગ અને ભવિષ્યના માનવ અંતરિક્ષ મિશન અંગે વિદ્યાર્થીઓમાં વૈજ્ઞાનિક અભિગમ વિકસે તેવા હેતુથી વાપી ખાતે ડો. વિક્રમ સારાભાઈ સ્પેસ એક્ઝિબિશનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. સ્વામિનારાયણ સ્કૂલ ખાતે આયોજિત બે દિવસીય આ વિશેષ પ્રદર્શનમાં વિદ્યાર્થીઓને ભારતની અવકાશ ક્ષેત્રે થયેલી પ્રગતિ, વિવિધ પ્રકારના સેટેલાઇટની કામગીરી અને મહત્વાકાંક્ષી ગગનયાન મિશન અંગે વિસ્તૃત જાણકારી આપવામાં આવી રહી છે. આ પ્રદર્શનની મુલાકાતે 10 હજારથી વધુ વિદ્યાર્થીઓ આવે તેવી આશા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.
વિવિધ સેટેલાઇટની કામગીરી અંગે વિદ્યાર્થીઓને અપાઈ જાણકારી
પ્રદર્શનમાં વિદ્યાર્થીઓને રિમોટ સેન્સિંગ સેટેલાઇટ, નેવિગેશન સેટેલાઇટ, ઇન્ટરપ્લેનેટરી મિશન અને કમ્યુનિકેશન સેટેલાઇટ સહિતની અવકાશી ટેકનોલોજી અંગે માહિતી આપવામાં આવી હતી. આ સેટેલાઇટનો ઉપયોગ પૃથ્વી પરની કુદરતી પરિસ્થિતિઓનું નિરીક્ષણ કરવા, હવામાન અને જમીન સંબંધિત માહિતી મેળવવા, માર્ગદર્શન અને નેવિગેશન સેવાઓ પૂરી પાડવા તેમજ સંચાર વ્યવસ્થાને વધુ સુદૃઢ બનાવવા માટે કેવી રીતે થાય છે તે સમજાવવામાં આવ્યું હતું. આ ઉપરાંત ગ્રહોના અભ્યાસ અને અંતરિક્ષ સંશોધનમાં ભારતની ભૂમિકા અંગે પણ વિદ્યાર્થીઓને માહિતગાર કરવામાં આવ્યા હતા.
આત્મનિર્ભર ભારતના અવકાશ મિશન પર વિશેષ ભાર
ભારત અવકાશ ક્ષેત્રે પોતાની ક્ષમતાઓ સતત વિકસાવી રહ્યું છે. ઉપગ્રહોના નિર્માણથી લઈને પ્રક્ષેપણ અને અવકાશ સંશોધન સુધીની વિવિધ કામગીરીમાં ભારતીય વૈજ્ઞાનિકો મહત્વપૂર્ણ યોગદાન આપી રહ્યા છે. પ્રદર્શન દરમિયાન વિદ્યાર્થીઓને સમજાવવામાં આવ્યું હતું કે ભારત હવે માનવને અવકાશમાં મોકલવા માટેના ગગનયાન કાર્યક્રમ તરફ આગળ વધી રહ્યું છે. આ મિશન ભારતની સ્વદેશી ટેકનોલોજી અને માનવ અંતરિક્ષ ઉડ્ડયનની ક્ષમતા વિકસાવવાની દિશામાં મહત્વપૂર્ણ પગલું છે.
ગગનયાન મિશન દ્વારા ભારતીય અવકાશયાત્રીઓને અવકાશમાં મોકલવાનો લક્ષ્યાંક
ગગનયાન ભારતનું પ્રથમ સ્વદેશી માનવ અંતરિક્ષ ઉડ્ડયન કાર્યક્રમ છે, જેને ભારતીય અવકાશ સંશોધન સંસ્થા (ISRO) દ્વારા વિકસાવવામાં આવી રહ્યો છે. આ કાર્યક્રમનો મુખ્ય હેતુ ભારતીય અવકાશયાત્રીઓને પૃથ્વીની નીચલી ભ્રમણકક્ષામાં મોકલીને તેમને સુરક્ષિત રીતે પૃથ્વી પર પરત લાવવાની ક્ષમતા સાબિત કરવાનો છે. પ્રદર્શનમાં ગગનયાન મિશનના હેતુ, તેની તૈયારી અને માનવ અંતરિક્ષ ઉડ્ડયન માટે જરૂરી ટેકનોલોજી અંગે બાળકોને સરળ ભાષામાં સમજાવવામાં આવ્યું હતું.
પ્રથમ તબક્કામાં મહિલા રોબોટ વ્યોમમિત્રને અવકાશમાં મોકલવાની તૈયારી
ગગનયાન કાર્યક્રમ અંતર્ગત માનવ અવકાશયાત્રીઓને મોકલતાં પહેલાં માનવરહિત પરીક્ષણો હાથ ધરવામાં આવી રહ્યા છે. આ પ્રક્રિયામાં 'વ્યોમમિત્ર' નામના મહિલા સ્વરૂપના હ્યુમનોઇડ રોબોટને અવકાશમાં મોકલવાની યોજના પણ સામેલ છે. વ્યોમમિત્ર દ્વારા માનવ અવકાશયાત્રીઓ સાથે સંબંધિત કેટલીક પરિસ્થિતિઓ અને સિસ્ટમનું પરીક્ષણ કરવામાં મદદ મળશે. આ માહિતીથી વિદ્યાર્થીઓને સમજાયું કે માનવને અવકાશમાં મોકલતાં પહેલાં સલામતી અને ટેકનોલોજીની ચકાસણી કેટલી જરૂરી છે.
અમેરિકાના એસ્ટ્રોનોટથી ભારતના વ્યોમનોટ સુધીની રસપ્રદ માહિતી
અવકાશયાત્રીઓ માટે અલગ-અલગ દેશોમાં વિવિધ નામો પ્રચલિત છે. અમેરિકામાં અવકાશયાત્રીઓને 'એસ્ટ્રોનોટ' કહેવામાં આવે છે, જ્યારે રશિયામાં 'કોસ્મોનોટ' શબ્દ વપરાય છે. ચીનના અવકાશયાત્રીઓ માટે 'ટાઇકોનોટ' શબ્દ પણ પ્રચલિત છે. ભારતના સંદર્ભમાં 'વ્યોમનોટ' અથવા 'ગગનનોટ' જેવા શબ્દોનો ઉપયોગ ચર્ચામાં છે. જોકે, આ નામો અંગેની સત્તાવાર ઓળખ અને માન્યતા વચ્ચેનો તફાવત સમજવો પણ જરૂરી છે. આવી રસપ્રદ માહિતીના માધ્યમથી વિદ્યાર્થીઓને વિજ્ઞાન સાથે ભાષા અને વિવિધ દેશોના અવકાશ કાર્યક્રમો વિશે પણ જાણવા મળ્યું.
કેપ્ટન વ્યોમની યાદ તાજી કરાવતું 'વ્યોમનોટ' નામ
અવકાશ અંગેની ચર્ચા દરમિયાન 'વ્યોમનોટ' શબ્દે બાળકોના મનોમન કલ્પનાની દુનિયાને પણ સ્પર્શી હતી. આશરે 20 વર્ષ પહેલાં બાળકો માટે 'કેપ્ટન વ્યોમ' નામની એક અવકાશ આધારિત ટેલિવિઝન શ્રેણી પ્રસારિત થતી હતી. આ શ્રેણી દ્વારા બાળકોમાં અંતરિક્ષ, વિજ્ઞાન અને સાહસ પ્રત્યે રસ જાગતો હતો. ગગનયાનના સંદર્ભમાં વ્યોમનોટ જેવા શબ્દો સાંભળીને જૂની પેઢીના દર્શકોને કેપ્ટન વ્યોમની યાદ તાજી થઈ શકે છે. આ રીતે વિજ્ઞાન, ટેકનોલોજી અને બાળપણની યાદો વચ્ચેનો રસપ્રદ સંબંધ પણ પ્રદર્શનના વિષય સાથે જોડાયો હતો.
વિદ્યાર્થીઓમાં વિજ્ઞાન પ્રત્યે જિજ્ઞાસા જગાવવાનો પ્રયાસ
સ્વામિનારાયણ સ્કૂલ ખાતે યોજાયેલા આ બે દિવસીય પ્રદર્શનનો મુખ્ય ઉદ્દેશ વિદ્યાર્થીઓને પુસ્તકીય જ્ઞાનની બહાર જઈને ભારતની અવકાશી સિદ્ધિઓ અને ભવિષ્યની યોજનાઓ વિશે જાણવાની તક પૂરી પાડવાનો છે. વિવિધ ઉપગ્રહોની કામગીરીથી લઈને ગગનયાન જેવા મહત્વાકાંક્ષી મિશન સુધીની માહિતી વિદ્યાર્થીઓને અવકાશ વિજ્ઞાનની દુનિયા સાથે જોડે છે. આયોજકોને આશા છે કે બે દિવસ દરમિયાન 10 હજારથી વધુ વિદ્યાર્થીઓ આ પ્રદર્શનની મુલાકાત લેશે અને ભારતના અવકાશ ક્ષેત્રના સંશોધન, વૈજ્ઞાનિકોની મહેનત તથા ભવિષ્યની સંભાવનાઓ અંગે જાણકારી મેળવી વિજ્ઞાન પ્રત્યે વધુ રસ કેળવશે.
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