વન્યજીવ અપરાધ રોકવામાં સિંહફાળો આપનાર "ડૉ. સંદીપ ગુપ્તા", જેમણે 5000 થી વધુ કેસ ઉકેલ્યા
ડૉ. સંદીપ ગુપ્તા ઉત્તરાખંડના દેહરાદુન ખાતે આવેલા વાઈલ્ડ લાઈફ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ઈન્ડિયામાં સિનિયર વૈજ્ઞાનિક છે.
Published : December 13, 2025 at 9:56 AM IST|
Updated : December 13, 2025 at 10:14 AM IST
જૂનાગઢ : બાયોટેકનોલોજી અંતર્ગત એક રાષ્ટ્રીય સેમીનારનું આયોજન જૂનાગઢમાં કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં ભાગ લેવા દહેરાદૂન સ્થિત વાઈલ્ડ લાઈફ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ઈન્ડિયાના સિનિયર વૈજ્ઞાનિક ડૉ. સંદીપ ગુપ્તા પણ આવ્યા છે. વાઈલ્ડ લાઈફ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ઈન્ડિયામાં વન્યજીવોને લગતા કેસનો ઉકેલ કરવામાં અને વન્યજીવ સાથે સંકળાયેલા અનેક સંશોધનોમાં ડૉ. સંદીપ ગુપ્તાએ પાયાની અને મહત્વની કામગીરી કરી છે.
વાઈલ્ડ લાઈફ વૈજ્ઞાનિક "ડૉ. સંદીપ ગુપ્તા"
ડૉ. સંદીપ ગુપ્તાએ અત્યાર સુધીમાં સમગ્ર ભારત વર્ષમાં 5,000 કરતાં વધારે કેસનો ઉકેલ લાવવામાં પોતાનો મહત્વપૂર્ણ ફાળો આપ્યો છે, જેમાં વન્યજીવની હત્યા કરીને તેને ફેંકી દેવામાં આવ્યા હોય અથવા તો તેનો ખોરાક તરીકે ઉપયોગ કર્યો હોય. આવા પાંચ હજાર કેસોના ઉકેલમાં ડૉ. સંદીપ ગુપ્તાનો મહત્વનો અને ગુનેગારોને સજા સુધી પહોંચાડવા માટે મહત્વનો ફાળો જોવા મળે છે.
વન્યજીવોના 5000 કરતાં વધુ કેસ ઉકેલ્યા
ઉત્તરાખંડના દેહરાદુન ખાતે આવેલા વાઈલ્ડ લાઈફ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ઈન્ડિયામાં ડૉ. સંદીપ ગુપ્તા સિનિયર વૈજ્ઞાનિક છે. પાછલા ઘણા વર્ષોથી તેઓ અહીં વન્યજીવોના સંશોધનની સાથે વન્યજીવોના થતા શિકારના કેસોને ઉકેલવામાં સિંહ ફાળો આપી રહ્યા છે. ભારતવર્ષમાં જોવા મળતા વન્યજીવો પર કરવામાં આવતા અત્યાચારોના વૈજ્ઞાનિક ધોરણે પૃથક્કરણ કરી શિકારના કિસ્સામાં આરોપીને સજા પહોંચાડવા સુધીનું કામ આ સંસ્થા કરી રહી છે.
"વાઈલ્ડ લાઈફ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ઈન્ડિયામાં અમારી ટીમ દ્વારા વન્યજીવ અપરાધના 5000 થી વધુ કેસ ઉકેલ્યા છે, જેમાં પ્રતિષ્ઠિત વ્યક્તિઓ પણ આરોપી બન્યા છે." -- ડૉ. સંદીપ ગુપ્તા (વાઈલ્ડ લાઈફ વૈજ્ઞાનિક)
વન્યજીવ અપરાધના કેસમાં વૈજ્ઞાનિક ધોરણે તપાસ
ડૉ. સંદીપ ગુપ્તાએ ખુદ 2500 કરતાં વધારે કેસમાં સક્રિય કામગીરી કર્યું છે. વન્યજીવોના શિકાર કરીને તેને ફેંકી દેવામાં આવ્યા હોય, અથવા તો તેનો ખોરાક તરીકે ઉપયોગ કર્યો હોય તેવા કેસોમાં પૃથક્કરણ કરીને આરોપીને સજા આપવામાં આવે છે. ડૉ. સંદીપ ગુપ્તાના માર્ગદર્શનમાં કામ કરી રહેલા અન્ય રિસર્ચ વૈજ્ઞાનિકોએ પણ 2,500 જેટલા કેસોનો આ જ રીતે ઉકેલ લાવી વન્યજીવોના શિકારના કેસનો ઉકેલ લાવવામાં મહત્વપૂર્ણ ફાળો આપ્યો છે.
ભારતમાં વાઈલ્ડ લાઈફ ક્રાઈમના કિસ્સા : ભારતમાં ફિલ્મ ક્ષેત્રથી લઈને રમતગમત અને રાજકારણ ક્ષેત્રના પ્રતિષ્ઠિત વ્યક્તિઓ દ્વારા વન્યજીવોના ગેરકાયદેસર રીતે શિકાર કરવાના કિસ્સા પણ સામે આવ્યા છે. જેમાં વાઈલ્ડ લાઈફ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ, દેહરાદૂન દ્વારા ડૉ. સંદીપ ગુપ્તાની રાહબરી નીચે ઉકેલ અને તેના સંશોધનમાં મહત્વની કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે. આ કિસ્સાઓમાં વાઘ, સિંહ, દીપડા, હાથી, ગેંડા, કાચબા અને મગર સહિતના અન્ય જંગલી જીવો સાથે ભારતમાં જોવા મળતા કેટલાક પક્ષીઓ અને હરણ જેવા તૃણાહારી પ્રાણીઓ સહિત અંદાજે 200 કરતાં પણ વધારે પ્રજાતિના પ્રાણીઓના શિકાર થવાના કેસ સામેલ છે.
