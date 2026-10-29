સુરતઃ ડૉ. હર્ષ પંડ્યા આપઘાત કેસમાં મોટી કાર્યવાહી, ચોથા આરોપી ડૉ. નિરાલી વસાવાની પણ ધરપકડ
સુરત સિવિલ હોસ્પિટલમાં રેસિડેન્ટ તબીબ ડૉ. હર્ષ પંડ્યાને જીવન ટૂંકાવ્યું હતું. આ કેસમાં અગાઉ ત્રણ તબીબની ધરપકડ કરાઈ હતી.
Published : October 29, 2026 at 7:32 PM IST
સુરત: નવી સિવિલ હોસ્પિટલના રેસિડેન્ટ તબીબ ડૉ. હર્ષ પંડ્યાના ચકચારી આપઘાત અને રેગિંગ પ્રકરણમાં ખટોદરા પોલીસે વધુ એક મોટી સફળતા મેળવી છે. પોલીસે આ કેસમાં લાંબા સમયથી ફરાર ચાલી રહેલા ચોથા આરોપી ડૉ. નિરાલી વસાવાની ધરપકડ કરી લીધી છે. આ ધરપકડ સાથે જ કેસમાં નામજોગ સંડોવાયેલા તમામ ચારેય આરોપીઓ હવે કાયદાકીય શિકંજામાં આવી ગયા છે.
શું બની હતી ઘટના
ACP ઝેડ.આર. દેસાઈના જણાવ્યા મુજબ, તારીખ 8 અને 9 ઓગસ્ટની મધ્યરાત્રીએ ડૉ. હર્ષ પંડ્યા નામના તબીબે પોતાનું જીવન ટૂંકાવી દીધું હતું. પ્રાથમિક તપાસમાં રેગિંગ હોવાનું કારણ બહાર આવ્યું હતું. ત્યારબાદ મૃતકના પિતા દ્વારા 15 ઓગસ્ટ 2026ના રોજ ખટોદરા પોલીસ સ્ટેશનમાં દુષ્પ્રેરણાની ફરિયાદ દાખલ કરાવી હતી. મૃતકના પિતાની ફરિયાદના આધારે આ કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે.
વધુ માહિતી આપતા ACP જણાવ્યું હતું કે, આ મામલે પોલીસ દ્વારા ઊંડાણપૂર્વક તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી, જેમાં સિનિયર ચાર ડૉક્ટરોના રેગિંગના ત્રાસ અને દબાણના કારણે ડૉ. હર્ષ પંડ્યાએ આ પગલું ભર્યું હોવાનું ફલિત થયું હતું. જેના આધારે ચારેય આરોપીઓ વિરુદ્ધ ગુનો નોધી ધરપકડની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી હતી.
અગાઉ ત્રણ તબીબની થઈ ચુકી છે ધરપકડ
- તારીખ 11 ઓક્ટોબરના રોજ બે મહિલા તબીબો ડૉ. દિક્ષીતા ઘેવરિયા અને ડૉ. હિના ભૂતની ધરપકડ થઈ હતી.
- તારીખ 13 ઓક્ટોબરના રોજ ડૉ. અનુજ મહેશ્વરીની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.
ડૉ.નિરાલી વસાવાની કેવી રીતે થઈ ધરપકડ?
ત્રણ આરોપીઓની ધરપકડ બાદ ચોથા આરોપી ડૉ. નિરાલી વસાવા કે જેઓ વ્યારાના વતની છે, તપાસ દરમિયાન સતત સહકાર આપતા ન હતા અને પોલીસથી બચવા માટે પોતાની હાજરી છુપાવતા હતા. તેઓ પોતાના સગા-સંબંધીઓ પાસે તેમજ મહારાષ્ટ્ર સુધી ભૂગર્ભમાં રહીને છુપાતા ફરતા હતા. જોકે, ખટોદરા પોલીસે સીડીઆર (CDR) અને ટેક્નિકલ ડેટાના આધારે તેમનું લોકેશન ટ્રેક કર્યું હતું. ટેક્નિકલ સર્વેલન્સ અને બાતમીના આધારે આજે તેઓ સુરત ખાતે રૂબરૂ હાજર થતા પોલીસે તેમની ધરપકડ કરી લીધી હતી.
પોલીસે ધરપકડ બાદ ડૉ. નિરાલી વસાવાનો મોબાઈલ ફોન કબજે કરવામાં આવ્યો છે. આ કેસમાં તેઓનું સંયુક્ત રીતે શું ભૂમિકા હતી, તે અંગે હાલ ઊંડાણપૂર્વકની તપાસ ચાલી રહી છે. સમય મર્યાદા પૂરી થતાં જ તેમને કોર્ટમાં રજૂ કરી કાયદેસરની રીમાન્ડ સહિતની આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે. રિમાન્ડ દરમિયાન આ કેસમાં વધુ મોટા ખુલાસા થવાની શક્યતા છે.
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