ડૉ.હર્ષ પંડ્યા આપઘાત કેસ: વધુ એક આરોપી ડૉ.અનુજ મહેશ્વરીની ધરપકડ, અન્ય એક મહિલા તબીબની શોધખોળ તેજ
સુરતના ડૉ.હર્ષ પંડ્યા આપઘાત કેસમાં વધુ એક આરોપી ડૉક્ટર અનુજ મહેશ્વરીની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.
Published : October 13, 2026 at 10:35 PM IST
સુરત: નવી સિવિલ હોસ્પિટલના ચકચારી ડૉ. હર્ષ પંડ્યા આપઘાત કેસમાં ખટોદરા પોલીસે વધુ એક આરોપી ડૉક્ટરની ધરપકડ કરી છે. પોલીસે આ કેસમાં સંડોવાયેલા ડૉક્ટર અનુજ મહેશ્વરીને દબોચી લીધો છે, જ્યારે અન્ય એક મહિલા ડૉક્ટર નિરાલી વસાવેની ધરપકડ માટે તપાસનો ધમધમાટ તેજ કરવામાં આવ્યો છે. આ અગાઉ બે દિવસ પહેલા જ પોલીસે ડૉક્ટર દિક્ષીતા ઘેવરિયા અને ડૉક્ટર હિના ભૂતની ધરપકડ કરી હતી.
શું હતી ઘટના?
સુરત સિવિલ હોસ્પિટલ કેમ્પસમાં આવેલી હોસ્ટેલમાં ગત તારીખ 8 ઓગસ્ટની રાત્રિએ ડૉ. હર્ષ પંડ્યાએ જીવન ટૂંકાવી દીધું હતું. આ મામલે ફેક્ટ ફાઈન્ડિંગ કમિટી અને મેડિકલ કમિટીના રિપોર્ટમાં પ્રાથમિક દ્રષ્ટિએ રેગિંગ થયું હોવાનું સામે આવ્યું હતું. જેના આધારે મૃતકના પિતાએ 15 ઓગસ્ટના રોજ એટ્રોસિટી અને દુષ્પ્રેરણાનો ગુનો નોંધાવ્યો હતો.
રેગિંગ કમિટીના અહેવાલ બાદ કાર્યવાહી
સુરત શહેર પોલીસ ACP ઝેડ.આર. દેસાઈના જણાવ્યા મુજબ, "પોલીસે આ ગુનાની તપાસ હાથ ધરી અગાઉ બે મહિલા આરોપીઓ ડૉ. દિક્ષીતા ઘેવરિયા અને ડૉ. હીના ભૂતની ધરપકડ કરી હતી. રેગિંગ કમિટીના અહેવાલ મુજબ, બંનેનો ભોગ બનનારને ત્રાસ આપવામાં અને દુષ્પ્રેરણામાં સક્રિય રોલ હતો." આ બંને આરોપીઓને કાયદાકીય સમયમર્યાદામાં કોર્ટ સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા.
ACP ઝેડ.આર. દેસાઈએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, ગઈકાલે ડૉ. અનુજ મહેશ્વરીની ધરપકડ કરીને આજે તેને નામદાર કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યો છે. જ્યારે ચોથા આરોપી ડૉ. નિરાલી વસાવેની ધરપકડ માટે પણ પોલીસ ટીમો કામે લાગેલી છે અને ટૂંક સમયમાં જ તેની ધરપકડ કરવામાં આવશે. હાલ આ મામલે પોલીસ દ્વારા ટેકનિકલ પુરાવાઓ અને નિવેદનોના આધારે ઊંડાણપૂર્વક તપાસ ચલાવવામાં આવી રહી છે.
આ પણ વાંચોઃ