ભાવનગરના ડો. હલદરએ શોધી સસ્તી અને ઝડપથી યુરીન સંક્રમણ તપાસતી VAST કીટ, 3 હજારના રીપોર્ટ અંદાજે 200માં થઈ શકશે
આ કિટથી ગમે તે સ્થળે થઈ શકશે. આ સાથે ખર્ચ પણ 80 ટકા કરતા ઓછો પરીક્ષણનો થઈ જશે.
Published : December 3, 2025 at 8:57 PM IST
ભાવનગર : શહેરના CSMCRIના વૈજ્ઞાનિક ડો. હલદર દ્વારા યુરીન ઇન્ફેક્શન માટેની એક કીટ શોધવામાં આવી છે. હાલમાં તેના રીપોર્ટ અમદાવાદ જેવા શહેરમાં માત્ર શક્ય છે ત્યારે આ કિટથી ગમે તે સ્થળે થઈ શકશે. આ સાથે ખર્ચ પણ 80 ટકા કરતા ઓછો પરીક્ષણનો થઈ જશે.
ભાવનગર શહેરની સેન્ટ્રલ સોલ્ટ એટલે કે સીએસએમ સીઆરઆઈના વૈજ્ઞાનિક દ્વારા યુરીનરી ટ્રેક ઇન્ફેક્શન થતી તકલીફને પગલે તેની સારવારમાં ખર્ચ થાય છે, ત્યારે નાણાંને ઘટાડવા માટે એક UTI કીટની શોધ કરી છે. જે હાલમાં લેબોરેટરીની તપાસમાં કલાકો થાય છે, તેના બદલે થોડા સમયમાં અને થોડા ખર્ચમાં તપાસ થઈ જાય તેવી કીટનું સંશોધન કર્યું છે. જો કે ખાસ કરીને પુરુષ અને મહિલાઓમાં શૌચક્રિયા દરમ્યાન સક્રમણ થતું હોય છે, તેની તપાસ માટે બનાવવામાં આવેલી કીટ ગ્રામ્ય વિસ્તાર માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક છે.
મહિલાઓને વધુ થાય છે યુરીનરી ટ્રેક ઇન્ફેક્શન
ભાવનગરના CSMCRIના ચીફ વૈજ્ઞાનિક ડો. એસ હલદર દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું હતું કે માત્ર મહિલા માટે નથી, પરંતુ તેના માટે વધારે છે. અમે લોકો યુરીનરી ટ્રેક ઇન્ફેક્શન યુટીઆઈ કીટ બનાવી છે, જેનું નામ VAST કીટ છે. તેમાં યુરીન ઇન્ફેક્શન એક કોમન વસ્તુ છે, જે મહિલાને વધુ થાય છે અને પુરુષોને ઓછું થાય છે, તેમાં ડાયગ્નોસીસ મેથડ છે. ગોલ્ડ સ્ટાન્ડર્ડ મેથડ જે છે, તે 48 કલાકથી 72 કલાકમાં થાય છે, તેના માટે સારી લેબોરેટરી જોય છે. મેં જોયું છે ભાવનગરમાં યુટીઆઈ ઇન્ફેક્શનના ટેસ્ટ થતો નથી એટલે બધા અમદાવાદ જાય છે, આથી સમય પણ બગડે છે.
UTI કીટથી શું જાણી શકાય ઇન્ફેક્શન વિશે
ચીફ સાયન્ટિસ્ટ ડોક્ટર હલદરે જણાવ્યું કે, યુરિન સમસ્યાને પગલે અમે યુટીઆઇ યુરીનલ ટ્રેક ઇન્ફેક્શન કીટ બનાવી છે. તેમાં યુરીન સેમ્પલ લઈને એક સિમ્પલ મેમરન બનાવ્યું એ જસ્ટ નેકેડ આઈ કલર ચેન્જથી અમે કહી શકીએ તે યુરીન ઇન્ફેક્ટેડ છે કે નહીં. ઈનફેક્ટેડ હોય તો અમે તે પણ કહી શકીએ કયા પ્રકારનું ઇન્ફેક્શન છે અને કયા બેક્ટેરિયાનું ઇન્ફેક્શન છે, તેનું એન્ટિબાયોટિક રજીસ્ટર્ડ પ્રોફાઈલ શું છે. આ શા માટે જરૂરી છે કે યુટીઆઇ જ્યારે ડિટેક્ટ થાય ત્યાં સુધી એન્ટિબાયોટિક આપી શકાય છે, પણ યુટીઆઈનું રીઝલ્ટ આવવામાં વધારે સમય લાગવાથી ડોક્ટરને મુશ્કેલી પડે છે.
UTI કીટથી પરીણામ કેટલા કલાકોમાં ઇન્ફેક્શન કેમ થાય
ડો. એસ હલદરે જણાવ્યું કે, અમારું જે યુટીઆઇ છે, તેમાં અમે 6 થી 7 કલાકમાં કહી શકીએ. આ ઇન્ફેકટેડ છે કે નહીં અને છે તો બેક્ટેરિયા કયા છે અને તેની એન્ટીબાયોટિક દવા કઈ છે. ડોક્ટર એક વખતમાં જ સીધી એન્ટિબાયોટિક દવા આપી શકે છે. આના બે ફાયદા છે, સારવાર તરત શરૂ થશે અને તેની નિશ્ચિત દવા કઈ છે, તેનો ખ્યાલ આવશે. રોગના બેક્ટેરિયાને આગળ શરીરમાં વધતા રોકી શકાશે.
ડો. એસ હલદરે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે યુરીનરી ટ્રેક ઇન્ફેક્શન જે છે તે કેવી રીતે થાય છે, તો શૌચાલય સાફ ના થાય તેથી મહિલાને વધુ થવાની શક્યતા છે, તો એટલા માટે બહાર જવાથી ઠીક ઠાક રહેવું. એક વખત ઇન્ફેક્શન થવાથી તેને સુરક્ષિત કરવું મુશ્કેલ બને છે, એટલા માટે ઝડપથી થશે તે સારું છે.
CSMCRI કરશે પેટર્ન બાદ આવશે માર્કેટમાં
ડો. એસ હલદરે જણાવ્યું કે, અમારી જે પ્રક્રિયા છે, તેમાં વૈજ્ઞાનિક કે વિદ્યાર્થી જે છે, તે કોઈપણ સંશોધન કરીને બનાવે તો તેને પહેલા પેટર્ન કરવામાં આવે છે, તેને કોઈ વૈજ્ઞાનિક નહીં, પણ CSMCRIના નામે પેટર્ન કરાય છે અને આ પણ અમે પેટર્ન કર્યું છે સીએસઆઈઆર તરફથી અમે ઉદ્યોગપતિને આપશુ પછી તેઓ માર્કેટમાં જશે. હાલ અમારે ઘણા ઇન્ડસ્ટ્રીઝ સાથે વાત ચાલુ છે, થઈ ગયા પછી અમે પેટર્ન આપીશું.
ગોલ્ડ સ્ટેન્ડર્ડ મેથડ અત્યારે જે આપણે લેબોરેટરીમાં ઇન્ફેક્શન માટે મોકલીએ છીએ, તેને ખર્ચ અંદાજે અઢી હજારથી 3000 જેવો થાય છે પણ અમે જે કીટ બનાવ્યું છે, તેનું માસ પ્રોડક્શન શરૂ થયા પછી ખૂબ ઓછી કિંમતમાં બનાવી શકાય છે, પણ કિંમત આ પેટર્ન જે ખરીદશે તેના ઉપર નિર્ભર રહેશે પણ અંદાજે 100 થી 200 રૂપિયાની વચ્ચે હોઈ શકે છે.
વિશ્વમાં એક રીપોર્ટ પ્રમાણે 2019માં કેસો
CSMCRIમાં પીએચડી કરતી વિદ્યાર્થીનીએ યુટીઆઈમાં પોતાનું યોગદાન આપ્યું છે, ત્યારે પીએચડી કરતી વિદ્યાર્થીની માહેશ્વરી બહેરેએ જણાવ્યું હતું કે અમે યુએસઆઇટી જે યુરીનરી ટ્રેક ઇન્ફેક્શન ટેસ્ટ કીટ છે, તે બનાવી છે. આપણે વિશ્વમાં જોઈ રહ્યા છીએ યુરીનરી ટ્રેક ઇન્ફેક્શન મોટી સમસ્યા બની રહી છે.
એક રિપોર્ટ મુજબ 2019માં વિશ્વમાં 40 કરોડ લોકો યુરીનરી ટ્રેક ઇન્ફેક્શનના ભોગ બન્યા હતા. જેમાં 2.36 લાખ લોકોએ જીવ ગુમાવ્યા હતા. જ્યારે 2019માં ભારતમાં સૌથી વધુ કેસ યુરીનરી ટ્રેક ઇન્ફેક્શનના મળ્યા હતા. જે 10 કરોડ હતા અને તેમાં 55,500 લોકોએ જીવ ગુમાવ્યો હતો.
બેક્ટેરિયાની પ્રતિકારક શક્તિ વધી
મહેશ્વરી બહેરેએ વધુ જણાવ્યું કે, આ યુરીનરી ટ્રેક ઇન્ફેક્શન સંક્રમણ થવાથી થાય છે, તેમાં અહમ મુદ્દો છે, તે બેક્ટેરિયાની પ્રતિકારક શક્તિ વધી રહી છે. જેથી બાળકોને મહિલાઓમાં વધારે સંક્રમણ થઈ રહ્યું છે. ખાસ કરીને ગ્રામીણ વિસ્તારમાં જાગૃતિ નથી, જ્યાં ગંદા પાણીનો ઉપયોગ, શૌચાલય સાફ ના હોવા, માસિક ધર્મમાં અસ્વચ્છ ચીજોનો ઉપયોગ કરવાથી સંક્રમણ વધે છે. હાલની તપાસમાં અમે જે 36 થી 72 કલાકમાં લેબોરેટરી ટેસ્ટ થાય છે, તેની સામે એક સિમ્પલ કીટ બનાવી છે, જેનું નામ યુએસટીકીટ છે.
જે એક સિમ્પલ ટ્યુબ જેવું છે. જેમાં 1.7 સેન્ટિમીટર સ્ક્વેર એમાં કેટલાક કેમિકલ્સ વગેરે નાખવામાં આવ્યા છે. જેમાં યુરિન સેમ્પલ નાખવાથી તે સંક્રમણ છે, કે કેમ અને જે બેક્ટેરિયા છે, તેના માટે એન્ટિબાયોટિક દવા કઈ છે, તે પણ ખ્યાલ આવી જશે. આથી ડોક્ટર દવા આસાનીથી છે અને ઝડપથી આપી શકશે. જો કે યુરિન સંક્રમણના પગલે કિડની ફેલ થવાથી મૃત્યુ થવાની પણ સંભાવનાઓ રહેલી છે.
