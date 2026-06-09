અમદાવાદમાં પીવાના પાણીને લઈને AMCની SOP, સંબંધિત અધિકારીઓને દૂષિત પાણીને લઈને કરાઈ ટકોર
અમદાવાદના નગરજનોને પીવાનું શુદ્ધ પાણી મળી રહે અને એક પણ વિસ્તારમાં પ્રદૂષિત પાણીથી રોગચાળો ન ફેલાઈ તેને લઈને મનપાના આરોગ્ય અધિકારી એક્શન મોડમાં આવ્યા છે.
Published : June 9, 2026 at 5:00 PM IST
અમદાવાદ: શહેરમાં ઘણા વિસ્તારમાંથી પ્રદૂષિત પાણીની ફરિયાદો સંભળાઈ રહી છે. હાલમાં જ દૂષિત પાણીના કારણે ગોતા વિસ્તારમાં રોગચાળા ફેલાયો હતો. આવી ઘટના અન્ય વિસ્તારમાં ફરી ન બને તે માટે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના કમિશનરે એક માર્ગદર્શિકા જાહેર કરી છે.
આ નવી SOP મુજબ કોઈપણ વિસ્તારમાં દૂષિત પાણી અંગે ફરિયાદ મળતા જ સંબંધિત વિભાગના અધિકારીઓને તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરવી પડશે. એમા પણ એક જ વિસ્તારમાં પાંચ કે તેથી વધુ ફરિયાદો સામે આવે તો 6 કલાકની અંદર સમસ્યાના નિકાલ માટે કામગીરી શરૂ કરવી ફરજિયાત રહેશે.
અમદાવાદના ગોતા વિસ્તારમાં લીધેલા પાણીના સેમ્પલનો રિપોર્ટ સામે આવ્યો છે. દૂષિત પાણી અને SOPને લઈને અમદાવાદ મહાનગર પાલિકાના હેલ્થ ઓફિસર ડોક્ટર ભાવિન સોલંકીએ જણાવ્યું હતું કે, ગોતા વિસ્તારમાં પાણીની ફરિયાદ મળ્યા બાદ 4 જૂનના રોજ 17 પાણીના સેમ્પલ લેવામાં આવ્યા હતા, જેમાં ખાસ કરીને સુરસાગર સોસાયટી, આકાંક્ષા, વંદે માતરમ, શ્રીનાથ, નવરત્ન જેવી સોસાયટીઓનો સમાવેશ થાય છે . આ તમામ જગ્યાએથી લીધેલા પાણીના સેમ્પલ ફીટ આવેલા છે, અને હવે તમામ સોસાયટીને મળતું પીવાનું પાણી પીવા લાયક થઈ ગયું છે.
આરોગ્ય અધિકારીએ વધુ જણાવ્યું હતું કે, ભવિષ્યમાં આ પ્રકારે કોઈ પણ વિસ્તારમાં ઘટના ન બને તે માટે કોર્પોરેશન તરફથી એસઓપી જાહેર કરવામાં આવી છે. જે અંતર્ગત કોઈપણ દિવસ દરમિયાન પાંચથી વધુ દૂષિત પાણીની ફરિયાદ હોય તો આ ક્ષેત્રના સંબંધિત અધિકારીઓ, ડેપ્યુટી મ્યુનિસિપલ કમિશનર, સિટી એન્જિનિયર સહિતના તમામ અધિકારીઓ જે તે સ્થળની મુલાકાત કરે અને ત્યાનો રિપોર્ટ કરે. કોઈ પણ જગ્યાએ પ્રદૂષણયુક્ત કે દૂષિત પાણી ના આવે તેની કાળજી રાખવી પડશે અને આ પ્રકારની ઘટનાનું પુનરાર્વતન ના થાય એ માટેની કાર્યવાહી પણ કરવાની રહેશે.
ડૉ.ભાવિન સોલંકીએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, ફ્લોરિનની ફરિયાદ હશે અથવા કોઈ જગ્યાએ ઝાડા-ઉલટીના કેસિસ થયા હોય તો જે તે ઝોનના એન્જિનિયર સ્ટાફ હેલ્થ વિભાગના અધિકારીઓ સંયુક્ત પણે મિટીંગ કરીને આ પ્રકારની સમસ્યાને દૂર કરવા માટે કામ કરે અને ભવિષ્યમાં આ પ્રકારના કેસ ન બને તે માટે પગલાં લેવામાં આવે.