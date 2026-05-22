ETV Bharat / state

જામનગર બાજરા સંશોધન કેન્દ્ર રાષ્ટ્રીય અને રાજ્ય કક્ષાના બે પ્રતિષ્ઠિત એવોર્ડથી સન્માનિત

કર્ણાટક ખાતે યોજાયેલી રાષ્ટ્રીય સ્તરની બેઠકમાં જામનગર કેન્દ્રની કામગીરીની નોંધ લેવાઈ, હૈદરાબાદ ખાતે ડૉ. કે. ડી. મુંગરા અને ટીમને એવોર્ડ એનાયત કરાયો.

ગુજરાતના કૃષિ સંશોધન ક્ષેત્રે જામનગરે રાષ્ટ્રીય સ્તરે ગૌરવવંતું સ્થાન મેળવ્યું
ગુજરાતના કૃષિ સંશોધન ક્ષેત્રે જામનગરે રાષ્ટ્રીય સ્તરે ગૌરવવંતું સ્થાન મેળવ્યું (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 22, 2026 at 1:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

જામનગર : ગુજરાતના કૃષિ સંશોધન ક્ષેત્રે જામનગરે રાષ્ટ્રીય સ્તરે ગૌરવવંતું સ્થાન મેળવ્યું છે. જૂનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી (JAU) સંચાલિત જામનગરના બાજરા સંશોધન કેન્દ્રને તેની ઉત્કૃષ્ટ કામગીરી બદલ રાષ્ટ્રીય અને રાજ્ય કક્ષાના બે પ્રતિષ્ઠિત એવોર્ડ એનાયત કરવામાં આવ્યા છે. આ બેવડી સિદ્ધિથી સમગ્ર ગુજરાતના કૃષિ વૈજ્ઞાનિકો અને ખેડૂત આલમમાં ખુશીનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે.

રાષ્ટ્રીય સ્તરે ચમક્યું જામનગર: 'બેસ્ટ પર્ફોર્મિંગ સેન્ટર'નો ખિતાબ

કર્ણાટક ખાતે યોજાયેલી રાષ્ટ્રીય સ્તરની મિલેટ (ધાન્ય) સુધારણા અંગેની વાર્ષિક બેઠકમાં જામનગર કેન્દ્રની કામગીરીની વિશેષ નોંધ લેવામાં આવી હતી. વર્ષ ૨૦૨૫-૨૬ માટે જામનગરના આ કેન્દ્રને “શ્રેષ્ઠ કામગીરી આઈસીએઆર - અખિલ ભારતીય બાજરા સુધારણા પરિયોજનાનું કેન્દ્ર” (Best Performing ICAR-AICRP Millet Centre) નો એવોર્ડ જાહેર કરાયો હતો.

જામનગરબાજરા સંશોધન કેન્દ્ર રાષ્ટ્રીય અને રાજ્ય કક્ષાના બે પ્રતિષ્ઠિત એવોર્ડથી સન્માનિત (Etv Bharat Gujarat)

આ પ્રતિષ્ઠિત એવોર્ડ હૈદરાબાદ ખાતે ICAR-ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યુટ ઓફ મિલેટ્સ રિસર્ચ દ્વારા જામનગરના મુખ્ય સંશોધન વૈજ્ઞાનિક (બાજરા) ડૉ. કે. ડી. મુંગરા અને તેમની સમગ્ર ટીમને એનાયત કરવામાં આવ્યો હતો. બાજરાના પાકમાં ગુણવત્તાયુક્ત સંશોધન અને ઉત્પાદકતા વધારવા માટે આ એવોર્ડ કેન્દ્રને અર્પણ કરાયો છે.

વહેલી પાકતી હાઇબ્રિડ 'GHB 538' માટે રાજ્ય કક્ષાનો એવોર્ડ

રાષ્ટ્રીય બહુમાન ઉપરાંત, જામનગર બાજરા સંશોધન કેન્દ્રને રાજ્ય કક્ષાએ પણ મોટી સફળતા સાંપડી છે. પંચમહાલ ખાતે આયોજિત પ્રાકૃતિક ખેતી (Natural Farming) સેમિનારમાં ગુજરાતના રાજ્યપાલ અને જૂનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટીના માનનીય કુલાધિપતિ શ્રી આચાર્ય દેવવ્રતના વરદ હસ્તે વૈજ્ઞાનિકોની ટીમને સન્માનિત કરવામાં આવી હતી.

GAAS દ્વારા મળેલ એવોર્ડ
GAAS દ્વારા મળેલ એવોર્ડ (Etv Bharat Gujarat)

આ પુરસ્કાર ગુજરાત એસોસિએશન ફોર એગ્રીકલ્ચર સાયન્સ (GAAS), અમદાવાદ દ્વારા આપવામાં આવ્યો હતો. કેન્દ્રના વૈજ્ઞાનિકોએ બાજરાની વહેલી પાકતી નવી સુધારેલી હાઇબ્રિડ જાત “GHB 538” વિકસાવી છે, જે ઓછા સમયમાં અને વિપરીત વાતાવરણમાં પણ ખેડૂતોને ઉત્તમ ઉત્પાદન આપવા સક્ષમ છે. આ ક્રાંતિકારી સંશોધન બદલ આ રાજ્ય કક્ષાનો પુરસ્કાર એનાયત કરાયો છે.

ધાન્ય સુધારણા બેઠક, કર્ણાટક
ધાન્ય સુધારણા બેઠક, કર્ણાટક (Etv Bharat Gujarat)

ઉત્કૃષ્ટ માર્ગદર્શન અને ટીમ વર્કનું પરિણામ

બાજરા સંશોધન કેન્દ્ર, જામનગરને મળેલી આ અભૂતપૂર્વ સફળતા પાછળ મજબૂત નેતૃત્વ અને માર્ગદર્શન રહેલું છે. જૂનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટીના કુલપતિ ડૉ. વી. પી. ચોવટિયા તથા સંશોધન નિયામક ડૉ. એ. જી. પાનસુરિયાના દૂરંદેશી આયોજન અને સતત પ્રોત્સાહનને કારણે આ સિદ્ધિ શક્ય બની છે. ડૉ. કે. ડી. મુંગરાના નેતૃત્વ હેઠળ કામ કરતી વૈજ્ઞાનિકોની ટીમે રાત-દિવસ મહેનત કરીને ગુજરાતના ખેડૂતો માટે ઉપયોગી એવા સંશોધનો દેશની સમક્ષ મૂક્યા છે, જે આજે રાષ્ટ્રીય સ્તરે રોલ મોડેલ સાબિત થયા છે.

Best Performing ICAR-AICRP Millet Centre નો એવોર્ડ
Best Performing ICAR-AICRP Millet Centre નો એવોર્ડ (Etv Bharat Gujarat)

જામનગરના આ બાજરા સંશોધન કેન્દ્રની આ સિદ્ધિથી ગુજરાતના ખેડૂતોને નવી આશા મળી છે. ઓછા પાણીમાં અને ઓછા સમયમાં પાક લઈ શકાય તેવી નવી જાતોના વિકાસથી ખેડૂતોની આવકમાં વધારો થવાની શક્યતા છે. રાજ્ય સરકાર અને કૃષિ યુનિવર્સિટીએ આ સંશોધનને વધુ પ્રોત્સાહન આપવાની ખાતરી આપી છે.

આ પણ વાંચો...

  1. મિલ્ક બાદ હવે સિલ્કમાં પણ અગ્રેસર બનશે બનાસકાંઠા, એરી રેશમ ઉત્પાદન સંવર્ધન યોજનાનો પ્રારંભ - Ari silk production
  2. Navsari News: નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી દ્વારા કેરી પ્રદર્શન અને પરીસંવાદ યોજવામાં આવ્યો

TAGGED:

JAMNAGAR AGRICULTURE RESEARCH
NATIONAL AWARD WINNING
BAJRA HYBRID GHB538
GUJARAT FARMING SUCCESS
BEST PERFORMING MILLET CENTRE AWARD

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.