“મશીનોના દાવા નહીં, જીવ બચાવો!” મેન્યુઅલ સ્કેવેન્જિંગ મામલે હાઈકોર્ટની સરકારને ટકોર

મેન્યુઅલ સ્કેવેન્જિંગ સામે દાખલ જાહેર હિતની અરજી પર ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં મહત્વપૂર્ણ સુનાવણી હાથ ધરાઈ

મેન્યુઅલ સ્કેવેન્જિંગ સામે દાખલ જાહેર હિતની અરજી પર ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં મહત્વપૂર્ણ સુનાવણી હાથ ધરાઈ
મેન્યુઅલ સ્કેવેન્જિંગ સામે દાખલ જાહેર હિતની અરજી પર ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં મહત્વપૂર્ણ સુનાવણી હાથ ધરાઈ (ETV Bharat Gujarat)
Published : February 13, 2026 at 9:08 PM IST

અમદાવાદ: મેન્યુઅલ સ્કેવેન્જિંગ સામે દાખલ જાહેર હિતની અરજી પર ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં મહત્વપૂર્ણ સુનાવણી હાથ ધરાઈ. રાજ્ય સરકાર દ્વારા કોર્ટ સમક્ષ એફિડેવિટ રજૂ કરી મશીનરી, વળતર અને જાગૃતિ અભિયાન અંગે વિગતો રજૂ કરવામાં આવી.

સરકારના જણાવ્યા મુજબ, મેન્યુઅલ સ્કેવેન્જિંગ રોકવા માટે 39 મશીનોનું ટેસ્ટિંગ અને ઇન્સ્ટોલેશન પૂર્ણ થયું છે. વધુમાં, 209 મશીનો માટે ટેન્ડર પ્રક્રિયા પૂર્ણ થઈ છે અને એપ્રિલ અંત સુધીમાં તે ઉપલબ્ધ થશે. મૃત્યુના કેસમાં વળતર ₹30 લાખ અને શારીરિક અપંગતામાં ₹20 લાખ નક્કી કરવામાં આવ્યું હોવાનું કોર્ટને જણાવાયું. ખાનગી જગ્યા કે એપાર્ટમેન્ટમાં મેન્યુઅલ સ્કેવેન્જિંગ કરાવવું ગુનો હોવાનું પણ સરકારે સ્પષ્ટ કર્યું અને જાગૃતિ માટે કાર્યક્રમો-જાહેરાતો ચાલુ હોવાની માહિતી આપી.

કેસમાં અરજદાર વતી એડવોકેટ સુબ્રમણ્યમ ઐયરે કોર્ટ સમક્ષ દલીલ કરી કે, જમીનસ્તરે હજી પણ ગટર-મેનહોલમાં માનવ પ્રવેશની ઘટનાઓ સામે આવે છે, જે કાયદાની ભાવનાને આંચકો આપે છે. તેમણે દલીલ કરી કે માત્ર મશીનો ખરીદવાથી પૂરતું નથી તેનું અસરકારક વિતરણ, તાલીમ, મોનીટરીંગ અને જવાબદારી નક્કી કરવી જરૂરી છે. ઉપરાંત, પીડિત પરિવારને તાત્કાલિક અને પારદર્શક રીતે વળતર મળે તેની સુનિશ્ચિત વ્યવસ્થા તથા દોષિત અધિકારીઓ/કોન્ટ્રાક્ટરો સામે કડક કાર્યવાહી માટે દિશાનિર્દેશ માંગ્યા.

હાઈકોર્ટે સરકારને અમલીકરણની સ્પષ્ટ સમયરેખા અને પ્રગતિ અહેવાલ રજૂ કરવા કહ્યું હોવાનું જાણવા મળે છે. કેસની વધુ સુનાવણી એપ્રિલ મહિનામાં હાથ ધરાશે, જ્યાં કોર્ટ અમલની સ્થિતિની સમીક્ષા કરશે.

