ટ્રમ્પ જુનિયરે વનતારાને 'અજાયબી' ગણાવી, કહ્યું-"પ્રાણીઓ મારા કરતા વધુ સારું જીવન જીવે છે"
વનતાર પ્રાણી સંરક્ષણ સ્થળની મુલાકાત લીધા પછી ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ જુનિયરે તેની પ્રશંસા કરતા તેને "દુનિયાની અજાયબી" ગણાવી.
By ANI
Published : November 22, 2025 at 2:12 PM IST
જામનગર : ભારતની મુલાકાતે આવેલા ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ જુનિયરે અનંત અંબાણીના વનતારા પ્રાણી સંરક્ષણ પ્રોજેક્ટની પ્રશંસા કરી, તેને "દુનિયાની અજાયબી" ગણાવી. ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ જુનિયરે કહ્યું કે, તેમને આવો અનુભવ પહેલાં ક્યારેય થયો નથી.
વનતારાની મુલાકાતે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ જુનિયર
US પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના પુત્ર પરિવાર સાથે ગુરુવારે જામનગર આવ્યા અને શુક્રવારે ઉદયપુર જવા રવાના થયા હતા. આ તેમની ભારતની બીજી મુલાકાત છે. વિશાળ વન્યજીવન બચાવ અને પુનર્વસન કેન્દ્રના પ્રવાસ દરમિયાન, ટ્રમ્પ જુનિયરે પ્રોજેક્ટના સ્કેલ, તેના સંરક્ષણ કાર્ય અને બચાવાયેલા પ્રાણીઓ માટે કુદરતી રહેઠાણો ફરીથી બનાવવા માટે કરવામાં આવેલા પ્રયાસોની પ્રશંસા કરી હતી.
ટ્રમ્પ જુનિયરે વનતારાની કરી પ્રશંસા : અનંત અંબાણી સાથે રેકોર્ડ કરાયેલા એક વીડિઓ સંદેશમાં ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ જુનિયરે કહ્યું, "આ બધા પ્રાણીઓનું સંરક્ષણ કરવું, તેમને બચાવવા અને તેમને જીવન આપવું એ મારી જીંદગી કરતાં વધુ સારું છે. અહીંના પ્રાણીઓને તેમનું સાચું ઘર મળે છે તે જોવું અદ્ભુત છે. તેમની આંખોમાં જુઓ, તમને અહીં એવું જીવન મળશે જે તમને બીજે ક્યાંય નહીં મળે."
#WATCH | During his visit to Jamnagar, Donald Trump Jr. toured Anant Ambani’s Vantara initiative and expressed appreciation for its scale, vision, and commitment to wildlife rescue and conservation. pic.twitter.com/TkkLP3k8Cq— ANI (@ANI) November 22, 2025
અનંત અંબાણી દ્વારા સ્થાપિત વનતારા, ભારત અને વિદેશના પીડિત જંગલી પ્રાણીઓના બચાવ, પુનર્વસન અને લાંબા ગાળાની સંભાળ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે. આ પ્રોજેક્ટ તેના સ્કેલ, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને વૈજ્ઞાનિક સંભાળના ધોરણો માટે વૈશ્વિક ધ્યાન ખેંચ્યું છે.
ટ્રમ્પ જુનિયરે તાજમહેલની મુલાકાત લીધી : ગુરુવારે ટ્રમ્પ જુનિયરે આગ્રામાં વિશ્વના સૌથી પ્રખ્યાત અને સુંદર સ્મારક તાજમહેલની મુલાકાત લીધી હતી. તાજમહેલને 1983 માં યુનેસ્કો વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યું, જે તેના સાંસ્કૃતિક અને ઐતિહાસિક મહત્વને ઓળખે છે. તે આધુનિક વિશ્વની સાત અજાયબીઓમાંનું એક છે અને દર વર્ષે લાખો મુલાકાતીઓને આકર્ષે છે.
વન્યજીવન સંરક્ષણ, બચાવ અને પુનર્વસન પહેલ "વનતારા"
આ વર્ષની શરૂઆતમાં માર્ચ મહિનામાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ જામનગરમાં એક અનોખી વન્યજીવન સંરક્ષણ, બચાવ અને પુનર્વસન પહેલ વનતારાનું ઉદ્ઘાટન કર્યું. અનંત અંબાણી અને તેમની ટીમના કરુણાપૂર્ણ પ્રયાસોની પ્રશંસા કરતા PM મોદીએ કહ્યું કે, વનતારા પ્રાણીઓ માટે સલામત આશ્રયસ્થાન પૂરું પાડે છે, સાથે સાથે પર્યાવરણીય ટકાઉપણું અને વન્યજીવન કલ્યાણને પણ પ્રોત્સાહન આપે છે.
આ પણ વાંચો...