આ વખતે કેવું રહેશે ચોમાસું ? દેશી વિજ્ઞાન આગાહીકારોએ કરી વરસાદને લઈને આ મોટી ભવિષ્યવાણી
જુનાગઢની એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટી ખાતે મળેલા 32 માં દેશી વરસાદ વિજ્ઞાન પરિસંવાદમાં ગુજરાતમાંથી સામેલ થયેલા 40 કરતાં વધારે આગાહીકારોએ વરસાદને લઈને પૂર્વાનુમાનો વ્યક્ત કર્યા છે.
Published : June 17, 2026 at 4:58 PM IST
જુનાગઢ: 15મી જૂન થી વિધિવત રીતે ગુજરાતમાં ચોમાસુ બેસી જતું હોય છે, પરંતુ આ વખતે હજુ સુધી ચોમાસાને લઈને કોઈ મક્કમ અને ઉજળા સંજોગો જોવા મળતા નથી. એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટી ખાતે મળેલા 32 માં દેશી વરસાદ વિજ્ઞાન પરિસંવાદમાં ગુજરાતમાંથી સામેલ થયેલા 40 કરતાં વધારે આગાહીકારોએ પણ આ વખતે ચોમાસુ ખંડ વૃષ્ટિ વાળું અને કેટલાક વિસ્તારમાં વરસાદ તો કેટલાક વિસ્તારમાં વરસાદની ઘટ પડે તેવી શક્યતાઓ વ્યક્ત કરી હતી.
દેશી વરસાદ વિજ્ઞાન આગાહીકારોના મતે કેવું રહેશે ચોમાસું ?
દેશી વરસાદ વિજ્ઞાન આગાહીકારના મતે આગામી ચોમાસુ કેવુ રહેશે ? તેને લઈને વરસાદ વિજ્ઞાન આગાહીકારોએ પોતાનું પૂર્વનુમાન વ્યક્ત કર્યું હતું, તે મુજબ દેશી આગાહીકાર મોહનભાઈ દલસાણીયા એ ઈટીવી ભારત સાથે કરેલી ટેલિફોનિક વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે, ચોમાસાની ઋતુને જોતા પૂર્વે આકાશમાં બંધાતા ગર્ભ કારતક સુદ અગિયારસથી ફાગણ સુદ પૂનમના નિરીક્ષણોને આધારે વરસાદનું અનુમાન થઈ શકે છે, તે પ્રમાણે આ વખતે શિયાળામાં ઠંડીનું ખૂબ ઓછું પ્રમાણ હોવાને કારણે આ વખતે ચોમાસુ ખંડ વૃષ્ટિ વાળુ જોવા મળી શકે છે. ગુજરાતના અમુક જિલ્લામાં વરસાદ પડે તો અમુક જિલ્લામાં નબળો વરસાદ મધ્ય અને ઉત્તર ગુજરાતમાં આ વખતનું ચોમાસુ ખંડ વૃષ્ટિ વાળું રહેવાનું હનુમાન તેમણે વ્યક્ત કર્યું છે.
દેશી આગાહીકાર મધુભાઈ રામાણીનું અનુમાન
દેશી આગાહી કર મધુભાઈ રામાણીનું અનુમાન પણ આ વખતના વરસાદને લઈને જુલાઈ મહિનામાં ત્રણ દિવસો વરસાદના તેમના દ્વારા વ્યક્ત કરવામાં આવ્યા છે, જૂન મહિનામાં એક પણ દિવસ વરસાદ નહીં પડે, તેવું અનુમાન પણ તેમણે વરસાદ વિજ્ઞાન પરિ સંવાદમાં વ્યક્ત કર્યું છે, તે મુજબ ઓગસ્ટમાં સાત અને સપ્ટેમ્બર મહિનામાં નવ દિવસો મળીને આ વખતે ચોમાસામાં કુલ વરસાદના 19 દિવસો હશે, તેવું અનુમાન પણ તેમણે વ્યક્ત કર્યું છે, તેમના દ્વારા વ્યક્ત કરવામાં આવેલા અનુમાન મુજબ સુરેન્દ્રનગર અને મોરબીમાં 18, બોટાદ અને ભાવનગરમાં 20, અમરેલી 30, રાજકોટ 25, પોરબંદર 25, સોમનાથ અને જૂનાગઢમાં 30 ઈંચ વરસાદ પડવાની શક્યતાઓ તેમણે વ્યક્ત કરી છે. 7 ઓગસ્ટ થી લઈને 8 ઓગસ્ટના 48 કલાક દરમિયાન અતિ ભારે વરસાદ પડવાની શક્યતા પણ તેમણે વ્યક્ત કરી છે.
અમદાવાદના આગાહીકાર ઋષિકેશ પુરોહિતનું તારણ
અમદાવાદના દેશી વરસાદ વિજ્ઞાન આગાહીકાર ઋષિકેશભાઇ પુરોહિતે પણ ચોમાસાને લઈને તેમનો વર્તારો અને વરસાદનું પુર્વાનુમાન વ્યક્ત કર્યું છે. જે મુજબ ચૈત્ર સુદ એકમથી રેવતી નક્ષત્ર મળતું નથી, તેથી જળસ્તંભ મળતો નથી વધુમાં સંબંધ પુષ્કર પૈકી કાલનામનો મેઘ ઓછા વરસાદનું સૂચન કરે છે, ચાલુ વર્ષે તક્ષક નામનો નાગ ઓછા વરસાદનું સૂચન કરે છે. સૂર્ય સંક્રાંતિ દર પર નજર કરીએ તો 03 સંક્રાંતિના દર નબળા 07 મધ્યમ અને 02 સારા અને મધ્યમ વરસાદની શક્યતાઓને પણ જન્મ આપે છે.
આગાહીકાર ગોપાલભાઈ ચોવટીયાનું હનુમાન
વરસાદ વિજ્ઞાન મંડળ સાથે જોડાયેલા આણંદપુરના દેશી આગાહીકાર ગોપાલભાઈ ચોવટીયાએ પણ આ વખતના ચોમાસાને લઈને તેમનું ખાસ અનુમાન નોંધ્યું છે, જે મુજબ આ વર્ષે દનૈયાના પવનનો અગ્નિભૂરના જોવા મળ્યા. જેને લઇને દનૈયાઓનું અનુમાન ખૂબ જ શંકાસ્પદ માનવામાં આવે છે. આ વર્ષ એકંદરે નબળાથી મધ્યમ ચોમાસાનું વર્ષ રહેવાનું પણ તેમના અવલોકનમાં જોવા મળે છે, તેમ છતાં જો ક્યાંય સારો વરસાદ થઈ જાય તો તે ક્લાઇમેટ ચેન્જની અસરને કારણે થઈ શકે છે.
ગઢડાના આગાહીકાર માવજીભાઈ મહેતાનું અનુમાન
ગઢડાના આગાહીકાર માવજીભાઈ મહેતાએ પણ આગામી ચોમાસાને લઈને તેમનું પુર્વાનુમાન વ્યક્ત કર્યું છે. તે મુજબ વાયુનો સ્તંભ તેમના અવલોકનમાં જોવા મળે છે, જેથી આ ચોમાસામાં વાવાઝોડાની સંભાવનાઓ પ્રબળ બને છે. શ્રાવણ માસમાં વરસાદ ખૂબ ખેંચાય અથવા તો પ્રમાણમાં ખૂબ ઓછો પડે, જેને કારણે આ ચોમાસું ખંડ વૃષ્ટિના યોગ વાળું જોવા મળી શકે છે. અલ્પવૃષ્ટિના યોગ પણ પ્રબળ જોવા મળે છે. જેથી આ ચોમાસામાં વરસાદ ઓછો પણ બે વાવાઝોડાના યોગ પણ થઈ શકે છે. સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છ અને ગુજરાત માટે આ વર્ષનું ચોમાસું 8 થી 10 આની થાય તેવી શક્યતા પણ તેમણે વ્યક્ત કરી છે.