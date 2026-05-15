PMની અપીલ વિદેશ નહીં, દેશમાં ફરો… પણ અમદાવાદથી ડોમેસ્ટિક ફ્લાઈટના રિટર્ન ભાડા દુબઈ-વિયેતનામથી પણ બમણા
ટૂર ઓપરેટરોનું કહેવું છે કે હાલ દેશની અંદર ફરવું સામાન્ય લોકો માટે વિદેશ પ્રવાસ કરતાં પણ મોંઘું બની રહ્યું છે.
Published : May 15, 2026 at 5:35 PM IST
અમદાવાદ: વૈશ્વિક તણાવ અને અનિશ્ચિત પરિસ્થિતિની સીધી અસર હવે ટૂર એન્ડ ટ્રાવેલ્સ સેક્ટર પર જોવા મળી રહી છે. અનેક દેશોમાં ઉભી થયેલી પરિસ્થિતિ અને સુરક્ષા સંબંધિત ચિંતાઓ વચ્ચે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ દેશવાસીઓને હાલ આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રવાસ ટાળવાની અપીલ કરી છે. દેશનું હુંડિયામણ બચાવવા અને પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને કરવામાં આવેલી આ અપીલને ગુજરાતના ટૂર ઓપરેટરો સમર્થન આપી રહ્યા છે.
ગુજરાતના ટૂર ઓપરેટરો હવે પ્રવાસીઓને વિદેશના બદલે દેશમાં ફરવા માટે પ્રોત્સાહિત કરી રહ્યા છે. પરંતુ બીજી તરફ ડોમેસ્ટિક એરલાઈન્સના વધતા ભાડા સમગ્ર ટૂરિઝમ સેક્ટર માટે નવી મુશ્કેલી બની રહ્યા છે. ટૂર ઓપરેટરોનું કહેવું છે કે હાલ દેશની અંદર ફરવું સામાન્ય લોકો માટે વિદેશ પ્રવાસ કરતાં પણ મોંઘું બની રહ્યું છે.
ડોમેસ્ટિક એરફરના ભાવ
- અમદાવાદ – શ્રીનગર રિટર્ન : ₹65 થી ₹70 હજાર
- અમદાવાદ – બાગડોગરા રિટર્ન : ₹60 થી ₹65 હજાર
- અમદાવાદ – ત્રિવેન્દ્રમ રિટર્ન : ₹50 થી ₹55 હજાર
- અમદાવાદ – અંદામાન રિટર્ન : ₹60 થી ₹65 હજાર
- અમદાવાદ – લક્ષદ્વીપ રિટર્ન : ₹65 થી ₹70 હજાર
- અમદાવાદ – ગુવાહાટી રિટર્ન : ₹60 થી ₹65 હજાર
- અમદાવાદ – દિલ્હી રિટર્ન : ₹30 થી ₹35 હજાર
ટૂર ઓપરેટર મનીષ શર્માના જણાવ્યા અનુસાર, હાલની પરિસ્થિતિનો સૌથી વધુ લાભ લો કોસ્ટ એરલાઈન્સ ઉઠાવી રહી છે. વેકેશન અને વધતી ડિમાન્ડ વચ્ચે એરલાઈન્સ દ્વારા દશગણા સુધી ભાડા વસૂલવામાં આવી રહ્યા હોવાના આક્ષેપ થઈ રહ્યા છે. બીજી તરફ અનેક આંતરરાષ્ટ્રીય રૂટના એરફેર હજુ પણ ડોમેસ્ટિક ભાડા કરતાં સસ્તા જોવા મળી રહ્યા છે. જેના કારણે પ્રવાસીઓમાં પણ ભારે આશ્ચર્ય અને અસંતોષ જોવા મળી રહ્યો છે.
આંતરરાષ્ટ્રીય એરફેરના ભાવ
- અમદાવાદ – વિયેતનામ રિટર્ન : ₹27 થી ₹32 હજાર
- અમદાવાદ – દુબઈ રિટર્ન : ₹25 થી ₹30 હજાર
- અમદાવાદ – આબુધાબી રિટર્ન : ₹25 થી ₹30 હજાર
- અમદાવાદ – શારજાહ રિટર્ન : ₹24 થી ₹29 હજાર
- અમદાવાદ – બેંગકોક રિટર્ન : ₹25 થી ₹29 હજાર
- અમદાવાદ – મલેશિયા રિટર્ન : ₹30 થી ₹35 હજાર
- અમદાવાદ – સિંગાપોર રિટર્ન : ₹35 થી ₹40 હજાર
ટૂર એન્ડ ટ્રાવેલ્સ સેક્ટરનું કહેવું છે કે, વેકેશન દરમિયાન જાપાન, યુરોપ, ઓસ્ટ્રેલિયા અને વિયેતનામ જેવા દેશોના અનેક બુકિંગ પહેલાથી થઈ ચૂક્યા છે. પરંતુ હાલની વૈશ્વિક પરિસ્થિતિ અને પ્રધાનમંત્રીની અપીલને ધ્યાનમાં રાખીને લોકોને સ્થાનિક પ્રવાસ માટે સમજાવવામાં આવી રહ્યા છે. છતાં ડોમેસ્ટિક એરફેર લોકોના બજેટની બહાર જઈ રહ્યા હોવાથી ટૂર ઓપરેટરો પણ મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે.
અમદાવાદમાં રહેતા દીપ પટેલ અને નેહા પટેલે ETV ભારત સાથે વાતચીત કરતાં જણાવ્યું હતું કે, દેશના પ્રધાનમંત્રીએ અપીલ કરી કે વિદેશ પ્રવાસ હમણાં ટાળો ત્યારે અમે દેશમાં ફરવાનું વિચારતા હતાં ત્યારે અમે ઇન્કવાયરી શરૂ કરી ત્યારે જાણવાં મળ્યું કે દેશમાં ફરવું તો વિદેશ કરતાંય મોંઘું છે.
ટૂર ઓપરેટરો હવે ભારત સરકાર અને એવિએશન મિનિસ્ટ્રી પાસે ડોમેસ્ટિક એરલાઈન્સના ભાડા પર નિયંત્રણ લાવવાની માંગ કરી રહ્યા છે. કારણ કે એક તરફ દેશમાં પ્રવાસને પ્રોત્સાહન આપવામાં આવી રહ્યું છે, તો બીજી તરફ એરફેર સામાન્ય પ્રવાસીઓ માટે સૌથી મોટો અવરોધ બની રહ્યો છે. હવે સવાલ એ ઊભો થયો છે કે શું સરકાર એરલાઈન્સના વધતા ભાડા પર અંકુશ લાવશે? અને શું સામાન્ય દેશવાસી પોતાના દેશમાં યોગ્ય ભાડામાં પ્રવાસ કરી શકશે?
