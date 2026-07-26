દીવના દરિયામાં ડોલ્ફિનની ખેલ કૂદે મન મોહી લીધું, નજારો જોવા લોકોએ બ્રિજ પર ટ્રાફિક જામ કરી નાખ્યો
જૂના પુલ પરથી પસાર થતા વાહન ચાલકો પોતાના વાહનો થોભાવી ડોલ્ફિનને નિહાળવા લાગ્યા હતા.
Published : July 26, 2026 at 10:05 PM IST
દીવ: કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ દીવના દરિયામાં વહેલી સવારે ડોલ્ફિનના ઝુંડના અદભૂત દર્શન થતાં સ્થાનિકો અને પ્રવાસીઓમાં ભારે ઉત્સાહ જોવા મળ્યો હતો. દીવના જૂના પુલ નજીક દરિયામાં અનેક ડોલ્ફિન પાણીની સપાટી પર ઉછળતી અને ખેલ કુદ કરતી નજરે પડતાં કુદરતનો મનમોહક નજારો સર્જાયો હતો. આ દૃશ્ય જોવા માટે સવારથી જ લોકોની ભારે ભીડ ઉમટી પડી હતી.
જૂના પુલ પરથી પસાર થતા વાહન ચાલકો પોતાના વાહનો થોભાવી ડોલ્ફિનને નિહાળવા લાગ્યા હતા. અનેક પ્રવાસીઓ અને સ્થાનિક લોકોએ મોબાઇલ ફોનમાં આ અદભૂત ક્ષણોને કેદ કરી હતી. લોકોની વધતી ભીડને કારણે જૂના પુલ પર થોડા સમય માટે ટ્રાફિક જામ જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ હતી. ઘટનાની જાણ થતાં દીવ પોલીસ તાત્કાલિક સ્થળ પર પહોંચી હતી અને પુલ પર ઉભેલા લોકોને હટાવી ટ્રાફિક વ્યવસ્થા પુનઃ સામાન્ય બનાવી હતી.
દરિયાઈ વિસ્તારમાં વસતા લોકોના જણાવ્યા મુજબ ડોલ્ફિન ખાસ કરીને વહેલી સવારે અને સાંજના સમયે વધુ સક્રિય હોય છે. શાંત દરિયો અને માછલીઓની ઉપલબ્ધતાને કારણે આ સમયે તેઓ પાણીની સપાટી નજીક આવી ઉછળ કુદ કરતી જોવા મળે છે. દીવ અને અહેમદપુર માંડવી બીચનો દરિયાકિનારો ડોલ્ફિન માટે અનુકૂળ રહેઠાણ માનવામાં આવે છે. તેથી અહીં વર્ષ દરમિયાન અનેક વખત ડોલ્ફિનના ઝુંડ જોવા મળતા હોય છે, જે પ્રવાસીઓ માટે વિશેષ આકર્ષણનું કેન્દ્ર બની રહે છે.
વન્યજીવ પ્રેમીઓનું કહેવું છે કે ડોલ્ફિનનું દર્શન સ્વચ્છ અને સમૃદ્ધ દરિયાઈ પર્યાવરણની નિશાની છે. જોકે, આવા સમયે લોકોને દરિયાકાંઠે કે પુલ પર અનાવશ્યક ભીડ ન કરવા, વાહનો રસ્તા પર ઉભા ન રાખવા અને દરિયાઈ જીવસૃષ્ટિને કોઈપણ પ્રકારની હેરાનગતિ ન પહોંચાડવા અપીલ કરવામાં આવી છે.
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