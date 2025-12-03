સુરતમાં શ્વાનોએ 6 વર્ષના બાળક પર જીવલેણ કર્યો હુમલો, શરીર પર 20થી વધુ ગંભીર ઈજાઓ પહોંચી
આ હુમલામાં બાળકને ગંભીર ઇજાઓ પહોંચી છે, જેના કારણે તેને તાત્કાલિક સુરત સિવિલ હોસ્પિટલના સર્જરી વિભાગમાં ખસેડવામાં આવ્યું હતું.
Published : December 3, 2025 at 1:12 PM IST
સુરત : શહેરમાં રખડતા શ્વાનોનો આતંક વધ્યો છે, સુરત મહાનગરપાલિકા (SMC)ની નિષ્ક્રિયતા વધુ એક માસૂમ બાળક માટે જીવલેણ સાબિત થઈ છે. ભાઠેના વિસ્તારમાં આજે એક હૃદયદ્રાવક ઘટના બની છે, જેમાં 6 વર્ષના એક બાળક પર બે હિંસક રખડતા શ્વાનોએ અચાનક હુમલો કરી દીધો હતો. આ હુમલામાં બાળકને 20થી વધુ ગંભીર ઇજાઓ પહોંચી છે, જેના કારણે તેને તાત્કાલિક સુરત સિવિલ હોસ્પિટલના સર્જરી વિભાગમાં લઈ જવામાં આવ્યો હતો.
મજૂર પરિવારનો માસૂમ અર્જુન શ્વાનનો શિકાર
પ્રાપ્ત માહિતી મુજબ, પાંડેસરાના દક્ષેશ્વર મંદિર પાસે રહેતો 6 વર્ષનો અર્જુન ગુડુ નીનામા સામાન્ય મજૂરી કામ કરતા તેના માતા-પિતા સાથે રહે છે. આજે તેના માતા-પિતા ભાઠેના વિસ્તારમાં મજૂરી કામ માટે ગયા હતા. ટ્રેક્ટરમાંથી રોડા ખાલી કરીને જમી રહ્યા હતા. અર્જુન નજીકમાં જ રમી રહ્યો હતો, ત્યારે અચાનક બે હિંસક શ્વાનોએ તેને નિશાન બનાવ્યો અને તેના પર તૂટી પડ્યા હતા. શ્વાનોના આ હુમલામાં માસૂમ અર્જુન લોહીલુહાણ થઈ ગયો હતો.
SMCની કામગીરી સામે રોષ
સુરત શહેરમાં રખડતા શ્વાનના હુમલાની આ સતત વધતી ઘટનાઓ સુરત મહાનગરપાલિકા (SMC)ની રખડતા શ્વાનોને નિયંત્રિત કરવાની કામગીરી પર ગંભીર સવાલો ઊભા કરે છે. ભૂતકાળમાં પણ અનેક માસૂમ બાળકો શ્વાનનો ભોગ બની ચૂક્યા છે, છતાં પાલિકા નક્કર પગલાં લેવામાં નિષ્ફળ રહી છે.
શહેરીજનોમાં અને ખાસ કરીને વાલીઓમાં ભારે ભયનો માહોલ છે. વારંવાર બનતી આવી ઘટનાઓ બાદ પણ તંત્રની નિષ્ક્રિયતાને કારણે સ્થાનિક રહેવાસીઓ ઉગ્ર માંગ કરી રહ્યા છે કે SMC તાત્કાલિક ધોરણે રખડતા શ્વાનોના ખતરાને નાબૂદ કરવા માટે અસરકારક અને કાયમી પગલાં લે, જેથી અન્ય કોઈ બાળક અર્જુન જેવી ગંભીર ઘટનાનો ભોગ ન બને.
"અર્જુન નામના 6 વર્ષના બાળકને શ્વાનોએ કરડવાથી શરીર પર મલ્ટીપલ ઇન્જરીઓ થઈ છે. માથાના ભાગે, ચહેરાના ભાગે, બંને હાથ, પીઠના ભાગે અને બંને પગમાં અસંખ્ય નાની-મોટી ઈજાઓ છે. માથાના ભાગે મોટો ઘા હોવાથી તાત્કાલિક ટાંકા લેવામાં આવ્યા છે. બાળકને ટ્રોમા સેન્ટરમાં પ્રાથમિક સારવાર આપીને, તેની ગંભીર હાલતને ધ્યાને લઈને સર્જરી વિભાગમાં દાખલ કરવામાં આવ્યો છે. બાળકનું જીવન બચાવવા માટે તાત્કાલિક સર્જરીની જરૂરિયાત ઊભી થઈ છે." - ડૉ. ભરત ચાવડા, તબીબી અધિકારી, સુરત સિવિલ હોસ્પિટલ
