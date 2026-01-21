ETV Bharat / state

અમરેલીમાં હડકાયા શ્વાને 13 લોકોને બચકા ભર્યા, બે દિવસમાં 45 કેસ સામે આવતા ગ્રામજનો ફફડ્યા

હડકાયેલા શ્વાનના બચકાથી ઈજાગ્રસ્ત થયેલા તમામ 13 લોકોને તાત્કાલિક રેબીઝની રસી આપવા માટે અમરેલી સિવિલ હોસ્પિટલ તેમજ જેતપુર, વડીયા અને ખાનગી હોસ્પિટલોમાં રીફર કરવામાં આવ્યા.

વડીયાના ઢૂંઢિયા પીપળીયામાં શ્વાને 13 લોકોને બચકા ભર્યા
વડીયાના ઢૂંઢિયા પીપળીયામાં શ્વાને 13 લોકોને બચકા ભર્યા (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 21, 2026 at 4:01 PM IST

અમરેલી: અમરેલીના વડીયા તાલુકાના ઢૂંઢિયા પીપળીયા ગામમાં હડકાયા શ્વાનનો આતંક જોવા મળતા ભયનો માહોલ જોવા મળ્યો છે. વહેલી સવારથી જ એક હડકાયા થયેલા શ્વાને ગામના જુદા જુદા વિસ્તારમાં એક પછી એક 13 લોકોને બચકા ભરી ઇજાગ્રસ્ત કર્યા હતા. શ્વાનના હુમલાને કારણે એક જ દિવસમાં 13 લોકો ઇજાગ્રસ્ત થતા તેમણે સારવાર માટે નજીકની હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા.

હડકાયા શ્વાનને કારણે ગામમાં ભયનો માહોલ

મળતી માહિતી અનુસાર, હડકાયેલા શ્વાને રવજીભાઇ સોલંકી, રેખાબેન વાવલીયા, નાનીબેન કોળી, બચીબેન સોલંકી સહિત અનેક લોકોને બચકા ભર્યા હતા. આ હુમલામાં બચીબેન સોલંકીને ગંભીર ઇજાઓ થતા તાત્કાલિક 108 એમ્બ્યુલન્સ દ્વારા વડીયા સિવિલ હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે ખસેડવામાં આવ્યા હતા.શ્વાનના આતંકથી ગામમાં લોકોમાં ભય ફેલાયો છે. લોકો લાકડીઓ અને અન્ય સાધનો લઇને બહાર નીકળવા મજબૂર બન્યા હતા. બાળકો, મહિલાઓ અને વૃદ્ધોને ઘરમાં જ રહેવાની સલાહ આપવામાં આવી છે.

અમરેલીના વડીયાના ઢૂંઢિયા પીપળીયામાં શ્વાને 13 લોકોને બચકા ભર્યા, (ETV Bharat Gujarat)

શ્વાનના બચકાથી ઇજાગ્રસ્ત લોકોને રેબીઝની રસી આપવામાં આવી

હડકાયેલા શ્વાનના બચકાથી ઈજાગ્રસ્ત થયેલા તમામ 13 લોકોને તાત્કાલિક રેબીઝની રસી આપવા માટે અમરેલી સિવિલ હોસ્પિટલ તેમજ જેતપુર, વડીયા અને ખાનગી હોસ્પિટલોમાં રીફર કરવામાં આવ્યા છે. તમામ ઈજાગ્રસ્તોની હાલત સ્થિર હોવાનું જાણવા મળે છે. આ ઘટનાની જાણ થતાં ગામના સરપંચ સહિતનો ખાખીધારી સ્ટાફ અને સ્થાનિક તંત્ર હરકતમાં આવ્યું હતું. સરપંચ દ્વારા ખાસ વાહનની વ્યવસ્થા કરી હડકાયેલા શ્વાનને પકડવા માટે રેસ્ક્યુ કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી હતી. શ્વાનને પકડવા માટે સતત પ્રયાસો ચાલુ હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.

અમરેલીમાં બે દિવસમાં 45 જેટલા લોકોને શ્વાને બચકા ભર્યા

મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે છેલ્લા બે દિવસ દરમિયાન અમરેલી જિલ્લામાં શ્વાન કરડવાના 48 કેસ સામે આવ્યા છે. અમરેલી શહેરમાં શ્વાન કરડવાના સૌથી વધુ 30 કેસ નોંધાયા હતા. શ્વાનના બચકા ભરવાના કેસમાં વધારો થતા લોકો રેબીઝના ઇન્જેક્શન લેવા માટે હોસ્પિટલમાં દોડી આવ્યા હતા.

