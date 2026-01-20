અમરેલીમાં એક જ દિવસમાં શ્વાને 40 લોકોને બચકા ભર્યા, લોકોમાં ભયનો માહોલ
અમરેલીમાં એક જ દિવસમાં શ્વાનના બચકાના 40 જેટલા બનાવ સામે આવ્યા
Published : January 20, 2026 at 10:26 AM IST
અમરેલી: અમરેલી શહેર અને તેની આસપાસના વિશ્વારોમાં શ્વાનના આતંકને કારણે લોકોમાં ભય ફેલાયો છે. અમરેલીમાં એક જ દિવસમાં શ્વાનના બચકાના 40 જેટલા બનાવ સામે આવ્યા છે. શહેરના શાકમાર્કેટ,ચાંદની ચોક, માણેકપરા સહિત વિવિધ વિસ્તારમાં શ્વાને અલગ અલગ લોકોને બચકા ભર્યા હતા. જે બાદ લોકો સારવાર માટે હોસ્પિટલ પહોંચ્યા હતા.
એક જ દિવસમાં શ્વાન કરડવાના 40 કેસ
શ્વાન કરડવાના બનાવોની વાત કરવામાં આવે તો અમરેલી શહેરમાં જ સૌથી વધુ એક જ દિવસમાં 30 કેસ નોંધાયા છે. અમરેલી તાલુકાના વાંકિયા ગામમાં 1, બરવાળા બાવીસી વિસ્તારમાં 1 અને ધારીમાં 1 કેસ નોંધાયો છે. અમરેલી જિલ્લામાં કુલ એક જ દિવસમાં શ્વાન કરડવાના 40 કેસ નોંધાયા છે. એક જ દિવસમાં શ્વાનના બચકા ભરવાના આટલા કેસ સામે આવતા લોકોમાં ભયનો માહોલ જોવા મળ્યો છે.
શ્વાનના બચકાનો ભોગ બનેલા તમામ લોકોને સારવાર માટે અમરેલી સિવિલ હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા છે. શહેર અને તાલુકાના અલગ અલગ વિસ્તારોમાંથી લોકો સારવાર માટે સતત સિવિલ હોસ્પિટલ પહોંચતા જોવા મળ્યા હતા.
અમરેલી જિલ્લામાં શ્વાન કરડવાના કિસ્સાઓ સતત વધી રહ્યા છે. ખાસ કરીને શિયાળાની ઠંડી પડતા જ શ્વાનોનો આતંક વધ્યો હોય તેવું લાગી રહ્યું છે. એક જ દિવસમાં જિલ્લામાંથી અમરેલી સિવિલ હોસ્પિટલમાં 40 જેટલા કેસ નોંધાતા તંત્ર માટે પણ ચિંતા વધારી છે. અચાનક વધી ગયેલા શ્વાન કરડવાના બનાવોને કારણે લોકોમાં ભય ફેલાયો છે અને સ્થાનિકો દ્વારા પાલિકા તથા તંત્ર પાસે તાત્કાલિક પગલાં લેવા માંગ ઉઠી રહી છે.
આ પણ વાંચો: