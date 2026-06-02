અમરેલીના ખાન ખીજડિયામાં આદમખોર શ્વાનનો આતંક, બે બાળકોના મોત બાદ ગ્રામજનોએ જાતે જ બે શ્વાનને મોતને ઘાટ ઉતાર્યા

વડિયાના ખાન ખીજડિયા ગામમાં છેલ્લા એક મહિનાથી આદમખોર શ્વાનના ટોળાએ ભારે આતંક મચાવ્યો છે

વડિયામાં શ્વાનનો આતંક જોવા મળ્યો હતો (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 2, 2026 at 7:50 PM IST

અમરેલી: વડિયાના ખાન ખીજડિયા ગામમાં છેલ્લા એક મહિનાથી આદમખોર શ્વાનના ટોળાએ ભારે આતંક મચાવ્યો છે. ગામની સીમમાં કામ કરતા મજૂરોના બાળકો પર શ્વાને હુમલો કરતા સમગ્ર પંથકમાં ચકચાર મચી ગઇ હતી. આ હિંસક હુમલામાં બે નિર્દોષ બાળકોના મોત નિપજ્યા છે જ્યારે એક બાળક ગંભીર હાલતમાં સારવાર હેઠળ છે. વારંવારની રજૂઆતો છતા તંત્ર દ્વારા સમયસર કામગીરી કરવામાં ના આવતા રોષે ભરાયેલા ગ્રામજનોએ જાતે જ મોરચો સંભાળી સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધર્યું હતું. ગામલોકોએ ભારે જહેમત બાદ બે આદમખોર શ્વાનને પકડી પાડ્યા હતા જેમાંથી એક શ્વાન હિંસક બનતા ગ્રામજનોએ સ્વબચાવમાં તેને મોતને ઘાટ ઉતારવો પડ્યો હતો.

શ્વાને બાળકો પર હુમલો કર્યો હતો

અમરેલીના વડિયા પંથકમાં રખડતા શ્વાનોનો આતંક વિકરાળ સ્વરૂપ ધારણ કરી રહ્યો છે. છેલ્લા 20થી 25 દિવસમાં આ પંથકમાં શ્વાનોના ટોળાએ ચાર નાના બાળકો પર જીવલેણ હુમલો કર્યો હતો. આ ઘટનાઓમાં બે નિર્દોષ બાળકોએ જીવ ગુમાવ્યો છે. બુધવારે ફરી એક હુમલામાં 7 વર્ષીય બાળકનું મોત થતાં સમગ્ર વિસ્તારમાં ભય અને શોકનો માહોલ છવાઇ ગયો છે.

વડિયામાં પ્રફુલભાઈ માવજીભાઈ બોરડના ખેતરમાં કામ કરતા ખેતમજૂર મગનભાઈ બારૈયાના 7 વર્ષીય પુત્ર રોમિત પર 4થી 5 હિંસક શ્વાનોના ટોળાએ અચાનક હુમલો કર્યો. બાળક તે સમયે એકલો હતો. શ્વાનોએ તેના પર તૂટી પડી ગંભીર રીતે ઈજાગ્રસ્ત કર્યો હતો. આસપાસના લોકો દોડી આવ્યા, પરંતુ ત્યાં સુધીમાં બાળકનું મોત થઈ ગયું હતું. તાજેતરમાં જ એક વધુ હૃદયદ્રાવક ઘટના સામે આવી હતી, જેમાં ખેતરમાં કામ કરતા મજૂરના બાળક પર શ્વાનોએ હુમલો કરી તેને ફાડી ખાધો હતો. આ ઘટનાએ સમગ્ર ગામને હચમચાવી નાખ્યું હતું. સતત બની રહેલી ઘટનાઓને કારણે ગ્રામજનોમાં ભારે ભય સાથે તંત્ર પ્રત્યે રોષની લાગણી પણ જોવા મળી હતી.

સ્થાનિક લોકોના જણાવ્યા મુજબ, આ ચાર શ્વાનો છેલ્લા ઘણા દિવસોથી નાના બાળકોને નિશાન બનાવી રહ્યા હતા. ગ્રામજનો અને ગામ પંચાયત દ્વારા તંત્ર સમક્ષ અનેક વખત રજૂઆતો કરવામાં આવી હતી. જોકે સમયસર કોઈ અસરકારક કાર્યવાહી ન થતાં લોકોમાં અસંતોષ વધી રહ્યો હતો. અંતે તંત્રની કામગીરીથી નિરાશ બનેલા ગ્રામજનોએ જાતે જ મોરચો સંભાળવાનો નિર્ણય લીધો હતો.

આજે ગામના લોકો મોટી સંખ્યામાં એકત્ર થયા હતા અને ખાસ ભૂંડ પકડવાની ટીમની મદદથી શ્વાનોને પકડવા માટે સીમ વિસ્તારમાં સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું. ભારે જહેમત અને જોખમ વચ્ચે ચારમાંથી બે મુખ્ય આદમખોર શ્વાનોને કાબુમાં લેવામાં સફળતા મળી હતી. આ દરમિયાન એક શ્વાન એટલો હિંસક બની ગયો હતો કે તેને પકડવા ગયેલા ગ્રામજનો પર જ હુમલો કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. સ્વબચાવમાં ગ્રામજનોએ તેને મોતને ઘાટ ઉતાર્યો હતો જ્યારે બીજા એક શ્વાનને દોરડાં વડે બાંધી કાબુમાં લેવામાં આવ્યો હતો. જોકે હજુ પણ બે શ્વાનો ફરાર હોવાનું જણાવાઈ રહ્યું છે. ગ્રામજનો દ્વારા તેમની શોધખોળ ચાલુ રાખવામાં આવી છે.

ખાન ખીજડિયાના સરપંચ અશોકભાઈ દાફડાએ જણાવ્યું હતું કે, ગ્રામપંચાયત દ્વારા વારંવાર રજૂઆતો કરવા છતાં કોઈ અસરકારક પગલાં લેવામાં આવ્યા નહોતા. તેમણે જણાવ્યું કે આ માત્ર તેમના ગામની સમસ્યા નથી, પરંતુ રાજ્યના અનેક ગામોમાં આવી ઘટનાઓ બનતી રહે છે. સરકાર દ્વારા જિલ્લા મથકે ખાસ રેસ્ક્યુ ટીમોની રચના કરવી જોઈએ, જેથી શિકારી બનેલા શ્વાન કે અન્ય પ્રાણીઓને યુદ્ધના ધોરણે પકડી શકાય અને લોકોની સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરી શકાય.

વડિયાના મામલતદાર વાય.એન. બારડે જણાવ્યું હતું કે, વડીયા તાલુકામાં શ્વાનના હુમલાની ઘટના ધ્યાને આવતા તાલુકા અને જિલ્લા કક્ષાએ ટીમનો સંપર્ક કરી વહેલી તકે કાર્યવાહી કરવા સુચના આપી હતી. આજે ખાનખિજડિયા વિસ્તારમાં ટીમ દ્વારા અત્યાર સુધીમાં બે શ્વાનને પકડવામાં આવ્યા છે અને બીજા શ્વાનની શોધખોળ ચાલી રહી છે.

