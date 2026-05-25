અમરેલી: વડિયાના ખાનખીજડિયામાં શ્વાનનો આતંક, 10 દિવસમાં 3 લોકો પર કર્યો હુમલો
વડિયાના ખાનખીજડિયા ગામમાં રખડતા શ્વાને 10 દિવસમાં 3 બાળકો પર હુમલો કર્યો હતો.
Published : May 25, 2026 at 9:15 AM IST
અમરેલી: વડિયા તાલુકાના ખાનખીજડિયા ગામમાં રખડતા શ્વાનનો આતંક જોવા મળ્યો છે. છેલ્લા 10 દિવસમાં જ શ્વાન દ્વારા માસૂમ બાળકો પર ત્રીજો હુમલો કરવામાં આવ્યો છે. રખડતા શ્વાને ખેતમજૂરના 7 વર્ષના બાળક પર હુમલો કર્યો હતો. જે બાદ બાળકને સારવાર માટે જૂનાગઢ હોસ્પિટલ ખસેડાયો છે. શ્વાનના હુમલા બાદ સમગ્ર પંથમાં ભારે ભય અને અરેરાટીનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે.
શ્વાને 10 દિવસમાં 3 બાળકો પર કર્યા હુમલા
મળતી માહિતી અનુસાર, ખાનખીજડિયા ગામમાં હિંસક બનેલા શ્વાને વિજય હિરપરાની વાડીએ કામ કરતા એક ખેતમજૂરના 7 વર્ષના બાળક પર હુમલો કર્યો હતો. બાળક કુંડીએ પાણી ભરવા ગયો ત્યારે પાછળથી આવીને શ્વાને બાળકના માથા અને હાથના ભાગે બચકા ભરી તેને લોહીલુહાણ કર્યો હતો. ઘટનાના પગલે આસપાસના લોકો દોડી આવતા બાળકનો જીવ બચી ગયો હતો અને તેને સારવાર અર્થે વડિયા સિવિલ હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યો હતો, જ્યાં તેની સ્થિતિ ગંભીર હોવાના કારણે વધુ સારવાર માટે જૂનાગઢ હોસ્પિટલ ખાતે રીફર કરવામાં આવ્યો હતો.
ખાનખીજડિયામાં રખડતા શ્વાને આ પહેલા પણ એક માસૂમ બાળક પર હિંસક હુમલો કર્યો હતો જેમાં તેનું મોત થયું હતું. 10 દિવસમાં જ રખડતા શ્વાને પંથકમાં ત્રીજો હુમલો કરતા ગ્રામજનોમાં ભયનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. ગામમાં રખડતા અને હિંસક બનેલા શ્વાનોના કારણે બાળકોને ઘરની બહાર કાઢવા પણ મુશ્કેલ બન્યા છે. ગ્રામજનો દ્વારા તાત્કાલિક રખડતા શ્વાનોને પકડીને કાર્યવાહી કરવાની માંગ ઉઠવા પામી છે.
આ ઘટનાને લઇને ડૉ. પીઠવાએ જણાવ્યું હતું કે, બાળકને વધુ ઇન્જરી હોય બાળકને પ્રાથમિક સારવાર આપી જૂનાગઢ વધુ સારવાર માટે ખસેડવામાં આવ્યો છે.
