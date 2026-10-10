બાળક રાત્રે ઊંઘમાં પથારીમાં પેશાબ કરી દે છે? જામનગરના ડોકટરોએ કરી દવાની શોધ!
બાળકોમાં જોવા મળતી એક અત્યંત સામાન્ય પરંતુ વાલીઓ માટે ચિંતાજનક એવી સમસ્યા-રાત્રે પથારીમાં પેશાબ કરવા પર એક મહત્વપૂર્ણ અને સફળ સંશોધન કરવામાં આવ્યું છે.
Published : October 10, 2026 at 10:51 AM IST|
Updated : October 10, 2026 at 11:56 AM IST
જામનગર: વિશ્વવિખ્યાત આયુર્વેદ શિક્ષણ સંસ્થાન (ITRA) હંમેશા તેના નવીન સંશોધનો, લોકોપયોગી કાર્યો અને સચોટ આયુર્વેદિક સારવાર પદ્ધતિઓ માટે જાણીતું છે. તાજેતરમાં, આ સંસ્થાના બાળ રોગ વિભાગ (કૌમારભૃત્ય) દ્વારા બાળકોમાં જોવા મળતી એક અત્યંત સામાન્ય પરંતુ વાલીઓ માટે ચિંતાજનક એવી સમસ્યા - રાત્રે પથારીમાં પેશાબ કરવા (જેને મેડિકલ ભાષામાં એન્યુરેસિસ કહેવાય છે) પર એક મહત્વપૂર્ણ અને સફળ સંશોધન કરવામાં આવ્યું છે. આ સંશોધનમાં આયુર્વેદની મેધ્ય રસાયન ઔષધિઓ અને યોગ પ્રક્રિયાઓના સમન્વયથી અત્યંત આશ્ચર્યજનક અને હકારાત્મક પરિણામો પ્રાપ્ત થયા છે.
આઈટીઆરએ (ITRA) જામનગર ખાતે બાળ રોગ વિભાગમાં કાર્યરત પ્રોફેસર વીરેન્દ્ર કુમાર કોરીએ આ સમસ્યા અંગે વિસ્તૃત માહિતી આપતા જણાવ્યું હતું કે, સંસ્થાનો આ વિભાગ 18 વર્ષ સુધીના બાળકોની સારવાર કરે છે. સામાન્ય રીતે 5 વર્ષની ઉંમર સુધીમાં બાળકોમાં મૂત્રાશય પર નિયંત્રણ આવી જતું હોય છે, પરંતુ કેટલીકવાર 5 વર્ષ પછી પણ બાળકો રાત્રે ઊંઘમાં પથારીમાં પેશાબ કરી દેતા હોય છે. ઘણા કિસ્સાઓમાં વાલીઓમાં જાગૃતિનો અભાવ જોવા મળે છે. તેઓ વિચારે છે કે એક-બે વર્ષમાં સમસ્યા જાતે જ ઠીક થઈ જશે, જેના કારણે તેઓ ડોક્ટર પાસે જવાનું ટાળે છે.
ઘણીવાર વાલીઓ બાળક પર ગુસ્સો કરે છે, જેનાથી આ પરિસ્થિતિ સુધરવાને બદલે વધુ વણસે છે. પ્રોફેસર કોરીના જણાવ્યા અનુસાર, આ મગજના હાઈપોથેલેમસ સાથે સંકળાયેલી 'વેજીટેટીવ ડિસઓર્ડર' (Vegetative Disorder) પ્રકારની સમસ્યા છે. આ સમસ્યા બે પ્રકારની હોય છે: એક પ્રાઈમરી, જેમાં બાળકને પહેલેથી જ પેશાબ પર સતત નિયંત્રણ નથી હોતું, અને બીજી સેકન્ડરી, જેમાં બાળકને એકવાર નિયંત્રણ આવી ગયા બાદ કોઈ ચોક્કસ પરિસ્થિતિને કારણે ફરીથી પથારીમાં પેશાબ કરવાની સમસ્યા શરૂ થઈ જાય છે.
આ સમસ્યાના સચોટ આયુર્વેદિક ઉકેલ માટે ડો. અમીષા બારવાર દ્વારા પ્રોફેસર કોરીના માર્ગદર્શન હેઠળ 40 બાળકો પર 8 અઠવાડિયા સુધી એક વિશેષ રિસર્ચ હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું. આ બાળકોને 20-20 ના બે અલગ ગ્રુપમાં વહેંચવામાં આવ્યા. પ્રથમ ગ્રુપને માત્ર 'મેધ્ય રસાયન' (બ્રાહ્મી, શંખપુષ્પી, યસ્ટીમધુ અને ગળો વગેરે ઔષધિઓનું મિશ્રણ) આપવામાં આવ્યું. જ્યારે બીજા ગ્રુપને મેધ્ય રસાયન ઔષધિની સાથે સાથે નિયમિત યોગાસનો પણ કરાવવામાં આવ્યા.
8 અઠવાડિયાના રિસર્ચના અંતે એ તારણ સામે આવ્યું કે, જે ગ્રુપના બાળકોને ઔષધિની સાથે યોગ પ્રક્રિયા કરાવવામાં આવી હતી, તેમનામાં માત્ર ઔષધિ લેનારા બાળકોની સરખામણીમાં અનેકગણું બહેતર અને ઝડપી પરિણામ જોવા મળ્યું હતું. પ્રોફેસર કોરીએ ખાસ ભાર મૂક્યો હતો કે, આ સારવારમાં માત્ર દવા જ નહીં, પરંતુ યોગ્ય કાઉન્સેલિંગ પણ ખૂબ જરૂરી છે. વાલીઓએ રાત્રે બાળકને કેટલું પ્રવાહી આપવું અને કેવો આહાર આપવો તેની કાળજી રાખવી પડે છે.
આ સફળ સંશોધનને આયુષના એક પ્રતિષ્ઠિત જર્નલમાં પણ પ્રકાશિત કરવામાં આવ્યું છે. અંતમાં, પ્રોફેસર કોરીએ અપીલ કરી છે કે જે વાલીઓના બાળકો આ સમસ્યાથી પીડાતા હોય તેઓ જામનગર ITRA હોસ્પિટલની મુલાકાત લઈ આ નિષ્ણાત સારવાર અને યોગ્ય માર્ગદર્શનનો લાભ લઈ શકે છે.
(નોંધઃ આ સમાચાર ફક્ત માહિતી આપવાના હેતુસર પ્રસિદ્ધ કરવામા આવ્યા છે, જો તમારા બાળકને આ પ્રકારની કોઈ શારીરિક તકલીફ જણાય તો ડોક્ટરનો સંપર્ક સાધવો જરૂરી છે.)
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