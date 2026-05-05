કડીની ભાગ્યોદય હોસ્પિટલના તબીબની બેદરકારી: મણકાના ઓપરેશનમાં દર્દીનું મોત, રિપોર્ટ બાદ અઢી વર્ષે FIR દાખલ
આ ગંભીર મામલામાં તજજ્ઞ કમિટીના રિપોર્ટ બાદ કડી પોલીસે અઢી વર્ષ પછી હોસ્પિટલના ડોક્ટર યક્ષ શૈલેષભાઈ સોમપુરા વિરુદ્ધ બેદરકારીથી મોત નીપજાવવા અંગેનો ગુનો નોંધ્યો છે.
Published : May 5, 2026 at 3:44 PM IST
મહેસાણા: મહેસાણા જિલ્લાના કડી ખાતે આવેલી ભાગ્યોદય હોસ્પિટલના એક ડોક્ટરની ગંભીર બેદરકારીનો કિસ્સો સામે આવ્યો છે. ડીસેમ્બર ૨૦૨૩માં એક દર્દીના મણકાની ગાદીના ઓપરેશન દરમિયાન ડોક્ટરની બેદરકારીથી નસ કપાઈ જવાથી દર્દીનું કરુણ મોત નિપજ્યું હતું. આ ગંભીર મામલામાં અમદાવાદ સિવિલ હોસ્પિટલની તબીબી તજજ્ઞ કમિટીના રિપોર્ટ બાદ કડી પોલીસે અઢી વર્ષ પછી હોસ્પિટલના ડોક્ટર યક્ષ શૈલેષભાઈ સોમપુરા વિરુદ્ધ બેદરકારીથી મોત નીપજાવવા અંગેનો ગુનો નોંધ્યો છે.
શું હતી સમગ્ર ઘટના?
પ્રાપ્ત પોલીસ ફરિયાદ અનુસાર, કડી તાલુકાના કોરદા ગામના વતની અને સાંતેજ ખાતે ખાનગી કંપનીમાં નોકરી કરતા અલ્પેશજી ચંદુજી ઠાકોરને લાંબા સમયથી કમરના ભાગે દુખાવો રહેતો હતો. દુખાવાની ફરિયાદ બાદ તેઓને કડીની ભાગ્યોદય હોસ્પિટલમાં તપાસ માટે લાવવામાં આવ્યા હતા, જ્યાં હાજર તબીબે તેમને મણકાની ગાદી ખસી ગઈ હોવાનું જણાવી ઓપરેશનની સલાહ આપી હતી.
તારીખ ૦૪/૧૨/૨૦૨૩ના રોજ અલ્પેશજીને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. બીજે દિવસે એટલે કે ૦૫/૧૨/૨૦૨૩ના રોજ ડોક્ટર યક્ષ સોમપુરા દ્વારા તેઓના મણકાની ગાદીનું ઓપરેશન કરવામાં આવ્યું હતું. જોકે, ઓપરેશન પૂર્ણ થયાના થોડા કલાકોમાં જ ડોક્ટરે પરિવારજનોને જણાવ્યું હતું કે દર્દીનું હૃદય કામ કરતું બંધ થઈ ગયું છે અને તેમનું મોત નીપજ્યું છે. મૃતક પાછળ તેમની પત્ની કંકુબેન અને ત્રણ નાની દીકરીઓ નોંધારી બની છે.
પીએમ રિપોર્ટમાં થયો મોટો ખુલાસો
પરિવારજનોએ આકસ્મિક મોત અંગે શંકા વ્યક્ત કરતા કડી પોલીસમાં જાણ કરી હતી અને મૃતદેહને અમદાવાદ સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે પેનલ ડોક્ટર્સ મારફતે ફોરેન્સિક પોસ્ટમોર્ટમ (પી.એમ.) માટે મોકલી આપવામાં આવ્યો હતો. પીએમ રિપોર્ટમાં ચોંકાવનારો ખુલાસો થયો હતો કે, ઓપરેશન દરમિયાન જમણી બાજુની મુખ્ય નસ (right common iliac artery) માં ઈજા પહોંચી હતી, જેના કારણે પેટમાં ભારે હેમરેજ થયું હતું અને દર્દીનું મોત નીપજ્યું હતું.
તબીબી કમિટીના રિપોર્ટ બાદ ગુનો નોંધાયો
આ ઘટના બાદ પરિવારજનોએ ડોક્ટર સામે કડક કાર્યવાહી કરવાની માંગ સાથે પોલીસમાં અરજી આપી હતી. તબીબી બેદરકારીના કેસમાં નિયમોનુસાર તબીબી તજજ્ઞ કમિટીના અભિપ્રાયની આવશ્યકતા હોય છે. તારીખ ૨૩/૦૪/૨૦૨૬ના રોજ સિવિલ હોસ્પિટલના આર.એમ.ઓ.નો રિપોર્ટ કડી પોલીસને પ્રાપ્ત થયો હતો. આ રિપોર્ટમાં સ્પષ્ટપણે જણાવાયું હતું કે, ડોક્ટર યક્ષ સોમપુરાની પોસ્ટ-ઓપરેટીવ સારવાર અને ફરજમાં દાખવેલી નિષ્કાળજીને કારણે દર્દીનું મૃત્યુ થયું છે.
આ સત્તાવાર તબીબી રિપોર્ટના આધારે મૃતકના પત્ની કંકુબેન અલ્પેશજી ઠાકોરે (ઉ.વ. ૩૪) કડી પોલીસ મથકે તારીખ ૦૪/૦૫/૨૦૨૬ ના રોજ સત્તાવાર ફરિયાદ નોંધાવી છે. પોલીસે ડોક્ટર યક્ષ સોમપુરા સામે ભારતીય નાગરિક સુરક્ષા સંહિતા અને આઈપીસીની કલમ ૩૦૪-A (બેદરકારીથી મૃત્યુ નિપજાવવું) હેઠળ ગુનો નોંધીને વધુ તપાસ પી.એસ.આઇ. પી.પી. ચાવડાને સોંપી છે. કડી પંથકમાં આ ઘટનાને પગલે તબીબી બેદરકારીના મામલે ભારે ચકચાર મચી જવા પામી છે.