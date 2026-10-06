અમદાવાદમાં ડોક્ટરનું શરમજનક કૃત્ય, સારવાર માટે આવેલી IIM-Aની વિદ્યાર્થિની સાથે કરી 'ગંદી બાત'!
અમદાવાદ IIMની વિદ્યાર્થિનીની ફરિયાદ બાદ પોલીસ દ્વારા આરોપી ડૉ. વ્રજ પટેલની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.
Published : October 6, 2026 at 8:03 PM IST
અમદાવાદઃ મેમનગરમાં માનવ મંદિર સામે આવેલી અમદાવાદ ગેસ્ટ્રો એન્ડ લિવર હોસ્પિટલ (AGLH)ના એક તબીબની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. આરોપી ડૉ. વ્રજ પટેલ પર IIM અમદાવાદની MBA સેકન્ડ યરની વિદ્યાર્થિની સાથે અડપલાં કરવાનો ગંભીર આરોપ છે. ધરપકડ બાદ આરોપી ડૉ. વ્રજ પટેલને કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો અને હાલ તેને સેન્ટ્રલ જેલ મોકલી દેવામાં આવ્યો છે.
પોલીસ ફરિયાદ મુજબ, યુવતીને પેટમાં દુખાવો અને તાવની તકલીફ હોવાથી અગાઉ હોસ્પિટલમાં સારવાર લીધી હતી. જોકે તબિયતમાં પૂરતો સુધારો ન થતાં 1 ઓક્ટોબરની રાત્રે તે પિતા સાથે ફરી હોસ્પિટલ પહોંચી હતી. ડૉ. વ્રજ પટેલે અન્ય તબીબ સાથે વાતચીત કર્યા બાદ યુવતીને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરી હતી.
મહિલા સ્ટાફ વગર તપાસ કરવાનો આક્ષેપ
પીડિતા વિદ્યાર્થિની ફરિયાદ મુજબ, 1 ઓક્ટોબરની રાત્રે ડૉ. વ્રજ પટેલ યુવતીને તપાસ માટે રૂમમાં લઈ ગયો હતો. આ દરમિયાન મહિલા ડોક્ટર અથવા મહિલા કર્મચારીને સાથે રાખવામાં આવ્યા ન હોવાનો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે. યુવતીની ફરિયાદ પ્રમાણે, તપાસના બહાને ડોક્ટરે તેની સાથે અયોગ્ય વર્તન કર્યું હતું.
બીજી વખતની ઘટનામાં યુવતીએ પ્રતિકાર કર્યો
2 ઓક્ટોબરે સાંજના સમયે યુવતીને ફરી તપાસ માટે રૂમમાં લઈ જવામાં આવી હતી. ફરિયાદ મુજબ, આ દરમિયાન પણ ડોક્ટરે અયોગ્ય વર્તન કર્યું હતું. યુવતીને ડોક્ટરના ઇરાદા અંગે શંકા જતા તેણે તાત્કાલિક પ્રતિકાર કર્યો, રૂમમાંથી બહાર આવી પરિવારને સમગ્ર ઘટનાની જાણ કરી હતી.
ચાર દિવસ બાદ વસ્ત્રાપુર પોલીસમાં ફરિયાદ
ઘટના બાદ પરિવારજનોએ ચર્ચા-વિચારણા કર્યા પછી 4 ઓક્ટોબરે વસ્ત્રાપુર પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી. ફરિયાદના આધારે પોલીસે ભારતીય ન્યાય સંહિતાની સંબંધિત કલમો હેઠળ ગુનો નોંધી ડૉ. વ્રજ પટેલની ધરપકડ કરી હતી. હવે પોલીસ ફરિયાદમાં કરાયેલા આક્ષેપોની તપાસ સાથે જરૂરી પુરાવા એકત્રિત કરી રહી છે.
આ મામલે વસ્ત્રાપુર પોલીસે હોસ્પિટલના CCTV ફૂટેજ પણ કબજે કર્યા છે. પોલીસ દ્વારા ઘટનાક્રમ, હોસ્પિટલમાં ડૉક્ટરની હાજરી અને ફરિયાદમાં કરવામાં આવેલા આક્ષેપોની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.
અડપલાં કરનારા તબીબનું લાઈસન્સ થઈ શકે છે રદ
પોલીસ અધિકારીઓના જણાવ્યા મુજબ, મહિલા દર્દીની તપાસ દરમિયાન નિયમ મુજબ મહિલા સ્ટાફ અથવા નર્સ હાજર હતી કે નહીં, તે મુદ્દે પણ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. આ અંગે મેડિકલ એસોસિએશનને રિપોર્ટ કરવામાં આવશે અને ડોક્ટરનું મેડિકલ લાયસન્સ રદ થાય તે માટે નિયમ મુજબ કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે. આરોપી ડૉ. વ્રજ પટેલ છેલ્લા આશરે બે વર્ષથી હોસ્પિટલમાં પ્રેક્ટિસ કરતો હોવાની માહિતી સામે આવી છે.
IIM-Aમાં અગાઉ પણ બન્યા હતા લાલબત્તી સમાન કિસ્સા
IIM અમદાવાદ સાથે સંકળાયેલી યુવતી સાથે બનેલી આ ઘટનાને પગલે મહિલાઓની સુરક્ષાને લઈને ફરી સવાલો ઊભા થયા છે. અગાઉ IIM પરિસરમાં ફૂડ ડિલિવરી સાથે સંકળાયેલા યુવક દ્વારા મહિલા સાથે અસભ્ય વર્તન અને છેડતીનો પ્રયાસ કરાયો હોવાનો બનાવ સામે આવ્યો હતો. હવે સારવાર દરમિયાન યુવતી સાથે થયેલા આક્ષેપિત ગેરવર્તનને પગલે સંવેદનશીલ સ્થળોએ મહિલાઓની સુરક્ષા અને જરૂરી પ્રોટોકોલના પાલન અંગે ચર્ચા શરૂ થઈ છે.
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