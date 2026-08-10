ETV Bharat / state

સુરત આપઘાત કેસમાં મૃતક તબીબની અંતિમ યાત્રા નીકળી, પરિવારજનોની રેગિંગના કાયદાનો કડક અમલ કરવા માંગ

સુરતમાં મેડિકલના અભ્યાસ અર્થે ગયેલા મોડાસાના વિદ્યાર્થીના આપઘાત મામલે પરિવાર પર આભ તૂટી પડ્યું છે.

સુરત આપઘાત કેસમાં મૃતક તબીબની અંતિમ યાત્રા નીકળી
સુરત આપઘાત કેસમાં મૃતક તબીબની અંતિમ યાત્રા નીકળી (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 10, 2026 at 3:12 PM IST

|

Updated : August 10, 2026 at 4:19 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

સુરત: સુરતમાં મેડિકલના અભ્યાસ અર્થે ગયેલા મોડાસાના વિદ્યાર્થીના આપઘાત મામલે પરિવાર પર આભ તૂટી પડ્યું છે. હર્ષનો મૃતદેહ તેના વતન મોડાસા પહોંચ્યો હતો આ દરમિયાન સમગ્ર વાતાવરણ શોકગ્રસ્ત બન્યું હતું.

સવારે તબીબની મૃતકની અંતિમયાત્રા નીકળી હતી, જેમાં પરિવારજનો, સગા-સંબંધીઓ અને સામાજિક અગ્રણીઓ મોટી સંખ્યામાં જોડાતા માહોલ અત્યંત ગમગીન બન્યો હતો. પરિવારજનોએ મૃતક હર્ષ પંડ્યા પર રેગિંગનો ગંભીર આક્ષેપ કર્યો છે. પરિવારે તંત્ર પાસે માંગ કરી છે કે કાગળ પર રહેલા રેગિંગ વિરોધી કાયદાનો હકીકતમાં કડક અમલ કરાવવામાં આવે, જેથી ભવિષ્યમાં કોઈ અન્ય નિર્દોષ વિદ્યાર્થીએ પોતાનો જીવ ગુમાવવો ન પડે.

સુરત આપઘાત કેસમાં મૃતક તબીબની અંતિમ યાત્રા નીકળી (ETV Bharat Gujarat)

4 ડોક્ટરોને સસ્પેન્ડ કરાયા

સિવિલ હોસ્ટેલમાં તબીબના રહસ્યમય આપઘાત મામલે હવે સૌથી મોટો અને ચોંકાવનારો ખુલાસો સામે આવ્યો છે. જે ઘટનાને લઈને અનેક સવાલો ઊભા થઈ રહ્યા હતા, તેમાં પોલીસ અને કમિટીની તપાસ દરમિયાન 'રેગિંગ' થયું હોવાનું સત્તાવાર રીતે સામે આવ્યું છે. મૃતક તબીબ પર તેમના જ 4 સિનિયર રેસિડેન્ટ વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા અમાનવીય રીતે રેગિંગ કરવામાં આવતું હતું. સિનિયરોની હેરાનગતિ અને માનસિક ત્રાસથી કંટાળીને તબીબે આ અંતિમ પગલું ભર્યું હોવાનું ખુલાસામાં બહાર આવ્યું છે.

​તપાસ કમિટી સામે રેગિંગના પુરાવાઓ આવતાં જ સમગ્ર મેડિકલ આલમમાં અરેરાટી વ્યાપી ગઈ છે.આ ગંભીર મામલાને ધ્યાને રાખીને તંત્ર દ્વારા ચારેય આરોપી વિદ્યાર્થીઓ સામે તાત્કાલિક ધોરણે સખત કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. ચારેય સિનિયર ડોક્ટરોને 6 મહિના માટે સસ્પેન્ડ કરી દેવાયા છે.

મૃતક હર્ષના પિતા સુભાષ પંડ્યાએ મેડિકલ કોલેજો અને હોસ્ટેલોમાં રેગિંગની પ્રથાને લઈને ગંભીર ચિંતા વ્યક્ત કરી છે. તેમણે જણાવ્યું કે રેગિંગ વિરોધી કાયદો માત્ર કાગળ પર નહીં, પરંતુ કોલેજોમાં કડક રીતે અમલમાં આવે તે જરૂરી છે. સુભાષભાઈ પંડ્યાએ જણાવ્યું કે સિનિયર વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા જુનિયર વિદ્યાર્થીઓ પર માનસિક દબાણ અને રેગિંગ કરવામાં આવતી હોવાની ફરિયાદો સામે સંસ્થાઓએ ગંભીરતાથી કાર્યવાહી કરવી જોઈએ. અન્ય કોઈ વિદ્યાર્થી આવી પરિસ્થિતિનો ભોગ ન બને તે માટે વાલીઓ અને વિદ્યાર્થીઓમાં જાગૃતિ લાવવા સાથે રેગિંગ સામે કડક પગલાં ભરવાની તેમણે સરકાર અને મેડિકલ કોલેજ સંચાલકોને અપીલ કરી છે.

સુરત સહિતની શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ અને હોસ્ટેલોમાં વિદ્યાર્થીઓને રેગિંગ અને માનસિક ત્રાસ આપવામાં આવતો હોવાના મુદ્દે ડો. પિનાકિન પંડ્યાએ સરકારને કડક કાર્યવાહી કરવા અપીલ કરી છે. તેમણે જણાવ્યું કે રેગિંગ વિરોધી કાયદાનો માત્ર કાગળ પર નહીં પરંતુ જમીની સ્તરે કડક અમલ થવો જોઈએ. રેગિંગ કે માનસિક ઉત્પીડનમાં સંડોવાયેલા જવાબદારો સામે કાયદેસરની કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવે અને હોસ્ટેલોમાં વિદ્યાર્થીઓની સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવામાં આવે તેવી માંગ તેમણે કરી છે.

આત્મહત્યા એ કોઈ ઉકેલ નથી

નોંધ: જો તમને આત્મહત્યાના વિચારો આવી રહ્યા હોય, અથવા તમે કોઈ મિત્ર વિશે ચિંતિત હોવ, અથવા તમને ભાવનાત્મક ટેકોની જરૂર હોય, તો કોઈ એવી વ્યક્તિ છે જે હંમેશા તમારી વાત સાંભળવા માટે તૈયાર હોય છે. સ્નેહા ફાઉન્ડેશન - 04424640050 (24x7 ઉપલબ્ધ) અથવા iCall, ટાટા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ સોશિયલ સાયન્સિસ હેલ્પલાઇન 9152987821 પર કૉલ કરો (સોમવારથી શનિવાર સવારે 8 થી રાત્રે 10 વાગ્યા સુધી ઉપલબ્ધ)

આ પણ વાંચો:

Last Updated : August 10, 2026 at 4:19 PM IST

TAGGED:

MADASA DRO AAPGHAT
DOCTOR SUICIDE CASE
ANTI RAGGING LAWS
MODASA DOCTOR SUICIDE
DOCTOR SUICIDE CASE FUNERAL

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.