‘સ્કૂલમાં બાળકને મળવા પણ પરમિશન લેવી પડે? આ તો એરપોર્ટ જેવું કરી નાખ્યું!’ વાલીઓનો પરિપત્ર સામે ઉગ્ર વિરોધ
શાળાઓમાં મુલાકાતીઓના પ્રવેશ માટે મંજૂરી લેવાના શિક્ષણ વિભાગના પરિપત્ર સામે વાલીઓમાં વિરોધ જોવા મળી રહ્યો છે.
Published : October 23, 2026 at 5:33 PM IST
અમદાવાદ: શાળાઓમાં મુલાકાતીઓના પ્રવેશ માટે મંજૂરી લેવાના શિક્ષણ વિભાગના પરિપત્ર સામે વાલીઓમાં વિરોધ જોવા મળી રહ્યો છે. વાલીઓનું કહેવું છે કે શાળાઓમાં સુરક્ષા વ્યવસ્થા જાળવવી જરૂરી છે, પરંતુ પોતાના જ બાળકને મળવા માટે પણ જો મંજૂરી લેવી પડે તો તે વાલીઓએ માટે મુશ્કેલી ઊભી કરી શકે છે. આ પરિપત્રને લઈને ગુજરાત વાલી એકતા મંડળના પ્રતિનિધિ ગણપતભાઈ કલાલ સહિત અનેક વાલીઓએ નારાજગી વ્યક્ત કરી છે. વાલીઓએ પરિપત્રનો વિરોધ કરવાની સાથે વડાપ્રધાન અને મુખ્યમંત્રીને પત્ર લખવાની પણ વાત કરી છે.
વાલીઓનો અવાજ દબાવવાનો પ્રયાસ
ગુજરાત વાલી એકતા મંડળના ગણપત કલાલે પરિપત્ર સામે વાંધો ઉઠાવતા કહ્યું કે, વાલી મંડળ લાંબા સમયથી વાલીઓની ફરિયાદો અને શાળાઓને લગતા પ્રશ્નો માટે રજૂઆતો કરતું આવ્યું છે. તેમના મતે, જો વાલીઓ કે વાલી મંડળના પ્રતિનિધિઓને શાળામાં જવા માટે વારંવાર મંજૂરી લેવી પડે તો ફરિયાદોની તપાસ અને રજૂઆત કરવાનું મુશ્કેલ બની શકે છે.
ગણપતભાઈ કલાલે જણાવ્યું કે, શાળાઓમાં રહેલી ખામીઓ બહાર આવે ત્યારે તેને દબાવવાને બદલે તેના ઉકેલ માટે પગલાં લેવાં જોઈએ. તેમણે શિક્ષણમંત્રી અને શિક્ષણ સચિવને અપીલ કરી કે વાલીઓની સમસ્યાઓ સમજીને શિક્ષણ વ્યવસ્થામાં સુધારા કરવામાં આવે. તેમણે સેવન ડે સ્કૂલ અને આનંદ નિકેતન સહિતની ઘટનાઓનો ઉલ્લેખ કરીને કહ્યું કે, અનેક વખત શાળાઓને લગતી બાબતો વાલીઓએ જ સામે લાવી છે. સુરતમાં બનેલી એક ઘટનાનો ઉલ્લેખ કરતાં પણ તેમણે કહ્યું કે આવી બાબતો સામે આવે ત્યારે વાલીઓની ભૂમિકા મહત્ત્વની હોય છે.
તેમણે શિક્ષણ ક્ષેત્રે શિક્ષકોની અછત, વર્ગખંડોની અછત અને શાળાઓમાં શારીરિક શિક્ષણના શિક્ષકોની અછત જેવા મુદ્દાઓ પણ ઉઠાવ્યા. તેમના મતે, શિક્ષણ વ્યવસ્થાની ખામીઓ દૂર કરવા પર ધ્યાન આપવું જોઈએ, નહીં કે વાલીઓની અવરજવર પર નિયંત્રણો વધારવા પર.
‘બાળકને અચાનક મળવું પડે તો શું કરવાનું?’
વાલી કલ્પેશભાઈએ પણ પરિપત્ર અંગે પોતાની ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી. તેમણે કહ્યું કે શાળામાં સુરક્ષા અને વ્યવસ્થા જાળવવાની જરૂરિયાત સ્વીકાર્ય છે, પરંતુ તેના કારણે વાલીઓને બિનજરૂરી મુશ્કેલી ન પડવી જોઈએ. બાળકને મળવાની જરૂર પડે ત્યારે વાલીઓને સરળતાથી મળી શકે તેવી વ્યવસ્થા હોવી જોઈએ, એવી તેમણે માગણી કરી.
વાલી પંચાલ પ્રકાશભાઈએ પરિપત્રને વધુ વ્યવસ્થિત બનાવવાની અપીલ કરતાં કહ્યું કે વાલીએ પોતાના બાળકને મળવા માટે પણ પરમિશન લેવી પડે તો શાળાની વ્યવસ્થા એરપોર્ટ જેવી બની જાય. તેમણે સવાલ ઉઠાવ્યો કે જો બાળકને અચાનક મળવાની જરૂર પડે અથવા કોઈ કટોકટીની સ્થિતિ ઊભી થાય તો વાલી શું કરશે? તેમના મતે, મધ્યમ વર્ગ સહિત તમામ પરિવારોને મુશ્કેલી ન પડે તે રીતે નિયમો ઘડવા જોઈએ. તેમણે ચિંતા વ્યક્ત કરી કે અતિશય કડક પ્રક્રિયાથી વાલીઓ અને શાળા સંચાલકો બંને પર માનસિક તણાવ વધી શકે છે.
‘આ પરિપત્ર પાછો લેવો જોઈએ, નહીં તો આંદોલન કરીશું’
વાલી નિલેશભાઈ દવેએ પરિપત્રનો સખત વિરોધ કરતાં કહ્યું કે વાલીઓ ખાનગી શાળાઓમાં બાળકોના શિક્ષણ માટે મોટી રકમ ખર્ચે છે, તેમ છતાં પોતાના બાળકને મળવા માટે મંજૂરી લેવાની સ્થિતિ યોગ્ય નથી. તેમણે આ પરિપત્ર પાછો ખેંચવાની માગણી કરી અને કહ્યું કે વાલીઓ એકજૂથ થઈને વિરોધ કરશે. જરૂર પડે તો આ મુદ્દે મોટા આંદોલનની પણ તૈયારી છે, એવો તેમણે દાવો કર્યો.
જ્યારે તેમને પૂછવામાં આવ્યું કે બાળકોની સુરક્ષા માટે POCSO કાયદા સહિતના નિયમોનું મહત્ત્વ છે અને શું આવી વ્યવસ્થાથી વાલી-બાળક વચ્ચે અંતર ઊભું થઈ શકે છે, ત્યારે નિલેશભાઈએ કહ્યું કે માતા-પિતાને પોતાના બાળકને મળવા માટે પણ કાયદાકીય મુશ્કેલીનો ભય રહે તો તે યોગ્ય નથી. તેમણે ઉમેર્યું કે શિક્ષણને પ્રોત્સાહન આપવાની સાથે વાલીઓ માટે બાળકને મળવાની વ્યવસ્થા પણ સરળ રહેવી જોઈએ.
વાલીઓનો મુખ્ય આગ્રહ એ છે કે શાળાઓમાં બાળકોની સુરક્ષા જળવાઈ રહે, પરંતુ તે માટે બનાવવામાં આવતી વ્યવસ્થામાં માતા-પિતાને પોતાના જ બાળકને મળવામાં બિનજરૂરી મુશ્કેલી ન પડે. હવે આ પરિપત્ર અંગે સરકાર શું સ્પષ્ટતા કરે છે અને વાલીઓની રજૂઆતોને ધ્યાનમાં લઈને કોઈ ફેરફાર કરે છે કે નહીં, તેના પર નજર રહેશે.
સ્કૂલ પ્રવેશને લઇને સરકારની ગાઇડલાઇન
- બાહ્ય વ્યક્તિએ સ્કૂલમાં પ્રવેશમાં આચાર્યની લેખિત મંજૂરી લેવી પડશે.
- દરેક મુલાકાતીએ સ્કૂલમાં પ્રવેશ કરતા પહેલા રજિસ્ટરમાં વિગતો નોંધવી પડશે.
- બાહ્ય વ્યક્તિએ ક્લાસરૂમ, લેબોરેટરી, લાઇબ્રેરી, હોસ્ટેલ કે મેદાન તેમજ શૌચાલય સહિતની કોઇ પણ જગ્યાએ પ્રવેશ કરતા પહેલા આચાર્યની લેખિત મંજૂરી લેવી પડશે.
- આચાર્યની લેખિત મંજૂરી વિના વિદ્યાર્થીઓ, શિક્ષકો અથવા સ્કૂલ પ્રવૃતિઓની ફોટોગ્રાફી કે વીડિયોગ્રાફી તેમજ ઇન્ટરવ્યુ અને ઓડિયો રેકોર્ડિંગથી માંડી લાઇવ સ્ટ્રિમિંગ સહિતની કોઇ પણ પ્રવૃતિ નહીં કરી શકાય.
- વીડિયોગ્રાફી- લાઇવ સ્ટ્રિમિંગ સહિતની પ્રવૃતિ પણ કાયદેસર હેતુ માટે મંજૂર કરી શકાશે.
- સ્કૂલ સત્તાધિકારીએ સુનિશ્ચિત કરવું પડશે કે વિદ્યાર્થીઓના ફોટા-વીડિયો કે વ્યક્તિગત માહિતીનો ડેટા બહાર ન જાય અને ક્યાં પણ પ્રકાશિત કે પ્રસારિત ન થાય.
- આચાર્ય કોઇ પણ મુલાકાતીને સ્કૂલમાં પ્રવેશ આપવા ઇનકાર કરી શકે છે.
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