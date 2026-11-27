શું અધિકારીઓ પોતાને એડવોકેટ જનરલથી પણ ઉપર માને છે?: નાસિરનગર ડિમોલિશન મામલે ગુજરાત હાઈકોર્ટની ટકોર
હાઈકોર્ટે સવાલ કર્યો હતો કે આટલો સમય વીતી જવા છતાં હજુ સુધી એફઆઈઆર કેમ નોંધવામાં આવી નથી?
Published : November 27, 2026 at 7:04 PM IST
અમદાવાદ: સુરતના નાસિરનગર ડિમોલિશન મામલે ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં મુખ્ય અરજી પર સુનાવણી હાથ ધરવામાં આવી હતી. સુનાવણી દરમિયાન સમગ્ર મામલે હજુ સુધી એફઆઈઆર નોંધવામાં નહીં આવતાં હાઈકોર્ટે રાજ્ય સરકાર અને સંબંધિત તંત્રની કામગીરી સામે ગંભીર સવાલો ઉઠાવ્યા હતા. હાઈકોર્ટે સવાલ કર્યો હતો કે આટલો સમય વીતી જવા છતાં હજુ સુધી એફઆઈઆર કેમ નોંધવામાં આવી નથી?
સુનાવણી દરમિયાન સરકારી પક્ષ તરફથી રજૂઆત કરવામાં આવી હતી કે સમગ્ર મામલે તપાસ પૂર્ણ થઈ ગઈ છે અને આગામી 7થી 10 દિવસમાં તપાસનો અહેવાલ રજૂ કરવામાં આવશે. જોકે, હાઈકોર્ટે સ્પષ્ટ ટકોર કરી હતી કે બે અધિકારીઓની કમિટી એ નક્કી ન કરી શકે કે આ મામલે એફઆઈઆર નોંધવી કે નહીં.
હાઈકોર્ટે વધુમાં યાદ અપાવ્યું હતું કે, રાજ્યના અધિકારી તરીકે એડવોકેટ જનરલ દ્વારા અગાઉ કોર્ટ સમક્ષ ખાતરી આપવામાં આવી હતી. ત્યારે કોર્ટે સવાલ કર્યો હતો કે શું અધિકારીઓ પોતાને એડવોકેટ જનરલથી પણ ઉપર માની રહ્યા છે? કોર્ટની આ ટકોર સાથે જ સમગ્ર મામલે વહીવટી તંત્રની જવાબદારી અને કોર્ટ સમક્ષ આપવામાં આવેલી ખાતરીના પાલનનો મુદ્દો ફરી ચર્ચામાં આવ્યો છે.
સુનાવણી દરમિયાન રાજ્યના મુખ્ય સરકારી વકીલ જી.એચ. વિર્કે રાજ્ય સરકાર તરફથી રજૂઆતો કરી હતી. તેમણે તપાસની સ્થિતિ અને આગામી દિવસોમાં અહેવાલ રજૂ કરવાની બાબત કોર્ટના ધ્યાને મૂકી હતી.
હાઈકોર્ટે સમગ્ર મામલે રાજ્યના મુખ્ય સચિવને વ્યક્તિગત રીતે ધ્યાન આપવા નિર્દેશ આપ્યો હતો. આ ઉપરાંત કોર્ટે સુરત મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની કામગીરી અંગે પણ ગંભીર સવાલ ઉઠાવ્યો હતો. ગેરકાયદે ડિમોલિશન થયું હોવા છતાં અસરગ્રસ્તોને વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા પૂરી પાડવામાં નહીં આવે તેવી સુરત મહાનગરપાલિકાની કોઈ નીતિ છે કે કેમ, તેવો સવાલ કોર્ટે કર્યો હતો.
હાઈકોર્ટે રાજ્ય સરકારને આ સમગ્ર મામલે રાજ્યની ઉચ્ચસ્તરીય સત્તા પાસેથી સૂચનો અને માર્ગદર્શન મેળવીને પોતાનો જવાબ રજૂ કરવા નિર્દેશ આપ્યો છે. આમ, નાસિરનગર ડિમોલિશન મામલે માત્ર ડિમોલિશનની કાયદેસરતા જ નહીં, પરંતુ જવાબદાર અધિકારીઓની ભૂમિકા, એફઆઈઆર નોંધવાની પ્રક્રિયા અને અસરગ્રસ્તોને વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા પૂરી પાડવાની જવાબદારી જેવા મુદ્દાઓ પણ હાઈકોર્ટની તપાસના દાયરામાં આવ્યા છે.આ મામલે ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં વધુ સુનાવણી હવે આગામી 4 ડિસેમ્બરના રોજ હાથ ધરવામાં આવશે.
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