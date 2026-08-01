સિંહ-દીપડા ઘાસ કેમ ખાય છે? એક્સપર્ટે જણાવ્યું આ પાછળનું કારણ
જુનાગઢ સકરબાગ પ્રાણીસંગ્રહાલયના ડાયરેક્ટર રાજદીપસિંહ ઝાલાએ જણાવ્યું કે માંસાહારી પ્રાણીઓ શરીરમાં ભેગો થયેલ અપાચ્ય કચરો બહાર કાઢવા માટે ઘાસ ખાય છે.
Published : August 1, 2026 at 7:10 AM IST
જૂનાગઢ: ચોમાસા દરમિયાન સોશિયલ મીડિયામાં સિંહ અને દીપડા ઘાસ ખાતા હોય તેવા વિડિયો વાયરલ થાય છે. લોકો કોમેન્ટ કરે છે કે "સિંહ અને દીપડા હવે માંસાહાર મૂકીને ઘાસ ખાતા થઈ ગયા". પરંતુ ખરેખર માંસાહારી પ્રાણીઓ ઘાસ શા માટે ખાય છે? આ પાછળનું દેહધાર્મિક કારણ શું છે? આ અંગે જુનાગઢના સકરબાગ પ્રાણીસંગ્રહાલયના ડાયરેક્ટર રાજદીપસિંહ ઝાલાએ વિગતો આપી છે.
ચોમાસામાં વાયરલ થતા વિડિયો અને લોકોની કોમેન્ટ
ચોમાસાના દિવસો દરમિયાન સિંહ અને દીપડા ઘાસ ખાઈ રહ્યા છે તેવા વિડિયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થતા હોય છે. ગયા વર્ષે પણ આ જ પ્રકારે ચોમાસાના સમયમાં સિંહ અને દીપડા ઘાસ ખાતા હોય તેવો વિડિયો વાયરલ થયો હતો. જેના પર સામાન્ય લોકોએ "સિંહ અને દીપડા માંસાહાર મૂકીને ઘાસ ખાતા થઈ ગયા" જેવી કોમેન્ટ કરી હતી. તે સમયે આ મામલો ખૂબ જ ચર્ચાસ્પદ પણ બન્યો હતો.
અપાચ્ય માસ અને અન્ય પદાર્થોને બહાર કાઢવાની પ્રક્રિયા
જુનાગઢ સકરબાગ પ્રાણીસંગ્રહાલયના ડાયરેક્ટર રાજદીપસિંહ ઝાલાના જણાવ્યા મુજબ, ચોમાસાના આ દિવસો દરમિયાન પ્રાણીસંગ્રહાલયના પાંજરામાં રહેલા માંસાહારી પ્રાણીઓ જેવા કે સિંહ, દીપડા પાંજરામાં ઉગેલું ઘાસ ખાતા જોવા મળે છે.
તેવી જ રીતે ખુલ્લા જંગલ વિસ્તારમાં પણ સિંહ અને દીપડા સહિત અન્ય માંસાહારી પ્રાણીઓ ઘાસ ખાતા હોય તેવી શક્યતા નકારી શકાય નહીં.
આ માંસાહારી પ્રાણીઓની કોઈ દૈનિક દિનચર્યા નથી. પરંતુ વર્ષ દરમિયાન જે માંસાહારી ખોરાક તેમણે લીધો હોય છે તેમાં પચી ન શકે તેવા અનેક પદાર્થો પણ હોઈ શકે છે. જેમાં હાડકા, પ્રાણીઓના વાળ અને અન્ય પદાર્થો કે જે પચી શકતા નથી અને શરીરના આંતરડા અને જઠરમાં ભેગા થાય છે.
શરીરની અંદર ભેગો થયેલ આ કચરો ઉલ્ટી રૂપે બહાર કાઢવા માટે સિંહ અને દીપડા ક્યારેક ક્યારેક આ પ્રકારે ઘાસ ખાઈને પોતાના શરીરને આંતરિક રીતે શુદ્ધ કરતા હોય છે. આ સિંહોની કોઈ વર્તણૂક કે લાક્ષણિકતા નથી.
પરંતુ જે પ્રાણીના શરીરમાં અપાચ્ય કચરો વધારે ભેગો થઈ જાય, તેવા કિસ્સામાં તેને બહાર કાઢવા માટે સિંહ અને દીપડા જેવા માંસાહારી પ્રાણીઓ ચોમાસાના સમયમાં ઘાસ ખાતા જોવા મળી શકે છે.
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