ETV Bharat / state

વન્યજીવોના માનવો પર હુમલા બાદ DNA દ્વારા થાય છે તપાસ, જાણો ફોરેન્સિક તપાસ કેવી રીતે થાય

સતત વધતી પ્રાણીઓની સંખ્યાની સાથે વન્યજીવો અને માનવો વચ્ચે કેટલાક ઘર્ષણના કિસ્સાઓ સામે આવ્યા છે.

વન્યજીવોના માનવો પર હુમલા બાદ DNA દ્વારા થાય છે તપાસ
વન્યજીવોના માનવો પર હુમલા બાદ DNA દ્વારા થાય છે તપાસ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 13, 2025 at 2:36 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

જુનાગઢ : ભારત સમગ્ર દુનિયામાં વન્યજીવોની વિવિધતાને કારણે પણ ખૂબ જ પ્રચલિત અને પ્રસિદ્ધ છે. એશિયામાં એકમાત્ર સાવજો ગીરમાં જોવા મળે છે, તો આ જ ગીરમાં 350 કરતાં વધારે પક્ષીઓ પણ જોવા મળે છે. જે રીતે ગીરમાં સાવજો છે, તેવી જ રીતે સમગ્ર ભારતમાં વાઘ અને દીપડા પણ આટલી જ સંખ્યામાં જોવા મળે છે, એક સાથે આ ત્રણ મોટા બિલાડી કુળના પ્રાણીઓ જોવા મળતા હોય તેવો ભારત કદાચ વિશ્વનો એકમાત્ર દેશ હશે.

સતત વધતી પ્રાણીઓની સંખ્યાની સાથે વન્યજીવો અને માનવો વચ્ચે કેટલાક ઘર્ષણના કિસ્સાઓ પણ સામે આવ્યા છે. જેમાં માનવોના મોત વન્યજીવોના હુમલાને કારણે થયા હોય આવા કિસ્સામાં કોઈ પણ વન્યપ્રાણીને વૈજ્ઞાનિક ધોરણે પૃથકરણ કર્યા બાદ તે માનવનો શિકારી છે, કે કેમ તે નક્કી કરવામાં આવે છે.

ડો. સંદીપ ગુપ્તા, વૈજ્ઞાનિક વાઈલ્ડ લાઈફ ઇન્સ્ટિટયૂટ દેહરાદુન (ETV Bharat Gujarat)

વન્યજીવોના માનવો પર હુમલા

ડો. સંદીપ ગુપ્તાએ જણાવ્યું કે, "ભારતમાં પાછલા કેટલાક વર્ષોમાં વન્યજીવ સંરક્ષણ ખૂબ જ સફળતાપૂર્વક આગળ વધી રહ્યું છે. જેમાં સિંહ અને વાઘની સંખ્યામાં ઉતરોતર વધારો થઈ રહ્યો છે. ભારતના જંગલમાં સિંહ અને વાઘની સાથે દીપડા પણ આટલી જ સંખ્યામાં જોવા મળે છે. આવા પ્રાણીઓની સતત વધતી સંખ્યા કેટલાક કિસ્સામાં પ્રાણીઓના વ્યક્તિઓ સાથેના ઘર્ષણમાં પણ પરિણમતી હોય છે, પરંતુ આનો દર ખૂબ જ ઓછો હોય છે. આવી સ્થિતિમાં વન્યજીવોના માનવો પર હુમલા થવાના કિસ્સામાં વન્યજીવોના નમુનાઓ વાઇલ્ડ લાઇફ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ દેહરાદુન ખાતે મોકલવામાં આવે છે."

સિંહ
સિંહ (ETV Bharat Gujarat)

જેમાં વન્યજીવોના હુમલા બાદ જે તે વ્યક્તિના મોતના કારણો અને જે વન્ય પ્રાણી એ વ્યક્તિ પર હુમલો કર્યો છે, તે ખરેખર માનવો નો શિકાર કરવા માટે ટેવાઈ ચૂક્યો છે. આવા વૈજ્ઞાનિક પ્રુથકરણ કર્યા બાદ જે તે વન્ય જીવોને માનવના શિકારી તરીકે જાહેર કરીને તેને જીવન પર્યંત પ્રાણી સંગ્રહાલયોમાં રાખવામાં આવતા હોય છે.

"વાઇલ્ડ લાઇફ ઇન્સ્ટિટયૂટ દેહરાદુન ખાતે વૈજ્ઞાનિક ઢબે હુમલામાં સામેલ વન્યજીવોનું પ્રુથકરણ ખૂબ જ ગંભીરતાપૂર્વક કરવામાં આવી રહ્યું છે. માનવ પર હુમલાના વધતા જતા બનાવો વન્યજીવોના પ્રાકૃતિક આવાસ ઘટવાની સાથે વન્યજીવોના સફળતાપૂર્વક સંવર્ધન થવાને પણ એક કારણ માનવામાં આવી રહ્યું છે. આવી સ્થિતિમાં ફોરેન્સિક વિજ્ઞાનનો રોલ પણ એટલો જ મહત્વનો માનવામાં આવે છે." - ડો. સંદીપ ગુપ્તા, વૈજ્ઞાનિક વાઈલ્ડ લાઈફ ઇન્સ્ટિટયૂટ દેહરાદુન

વન્યજીવોના માનવો પર હુમલાના અલગ અલગ અને વિપરીત પરિસ્થિતિના કિસ્સાઓ પણ સામે આવતા હોય છે. આવી સ્થિતિમાં હુમલો કરનાર વન્યજીવની રુવાટી પરથી તે પ્રાણી વાઘ સિંહ કે દીપડો છે, તે પ્રથમ નક્કી થતું હોય છે, ત્યારબાદ રુવાટી પરથી માર્કોલોજી અને DNAની તપાસ બાદ હુમલો કરનાર વન્ય જીવની વૈજ્ઞાનિક તપાસ થતી હોય છે."

સિંહ
સિંહ (ETV Bharat Gujarat)

DNA તપાસ બાદ ચોક્કસ પ્રાણીની થાય છે ઓળખ

વાઈલ્ડ લાઈફ ઇન્સ્ટિટયૂટ દેહરાદુન વૈજ્ઞાનિક ડો. સંદીપ ગુપ્તાએ જણાવ્યું કે, "ડી.એન.એની તપાસ થયા બાદ ચોક્કસ પ્રાણીની ઓળખ થાય છે, ત્યારબાદ જો જે વિસ્તારમાં પ્રથમ હુમલો વન્ય પ્રાણી દ્વારા કરવામાં આવ્યો હતો, તે જ વિસ્તારમાં ફરીથી હુમલાની નવી ઘટનાઓ બને તો પહેલી વખતે મળેલા ડી.એન.એ સાથે બીજી ઘટનાના ડી.એન.એને મેચ કરવામાં આવે છે ,અને ત્યારે નક્કી થાય છે, કે પહેલા હુમલાથી લઈને અન્ય હુમલામાં કોઈ એક જ પ્રાણી સામેલ છે, કે અન્ય પ્રાણી તેની વૈજ્ઞાનિક ધોરણે માહિતી એકત્ર કરવામાં આવે છે, ત્યારબાદ વન્ય જીવના મળમાંથી વૈજ્ઞાનિક ધોરણે તપાસ કરવામાં આવે છે, કે તેમાંથી કોઈ માનવ માસનો નમૂનો પ્રાપ્ત થાય છે કે નહીં?

સિંહ
સિંહ (ETV Bharat Gujarat)

જો કોઈ પણ વન્યજીવના મળમાંથી માનવ માસના અવશેષો પ્રાપ્ત થાય અને એક જ પ્રાણી અવાર નવાર આ પ્રકારના હુમલાના કિસ્સામાં સામેલ જોવા મળે તો આવા તમામ પ્રાણીઓને કે જેમાં વાઘ સિંહ અને દિપડાનો સમાવેશ થાય છે, તેને આજીવન પ્રાણી સંગ્રહાલયમાં મોકલી દેવામાં આવે છે."

આ પણ વાંચો...

  1. વન્યજીવ અપરાધ રોકવામાં સિંહફાળો આપનાર "ડૉ. સંદીપ ગુપ્તા", જેમણે 5000 થી વધુ કેસ ઉકેલ્યા
  2. વાઇલ્ડ લાઇફ ઇન્સ્ટિટયૂટના સિનિયર વૈજ્ઞાનિક સાથે Exclusive વાતચીત, આ રીતે થાય છે સિંહ અને કાચબાનું સંવર્ધન-સંરક્ષણ

TAGGED:

WILDLIFE ATTACKS ON HUMANS
JUNAGADH NEWS
DR SANDEEP GUPTA
WILDLIFE INSTITUTE DEHRADUN
WILDLIFE ATTACKS ON HUMANS

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.