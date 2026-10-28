ગુજરાતની પ્રાથમિક શાળાઓમાં દિવાળી વેકેશન જાહેર: 5 નવેમ્બરથી 25 નવેમ્બર સુધી રજા, 26મીએ બીજું સત્ર શરૂ
પ્રાથમિક અને માધ્યમિક શાળાઓમાં વેકેશનની તારીખો એકસરખી રાખવા સૂચના; અધ્યાપન મંદિરોના પ્રથમ વર્ષનું શૈક્ષણિક કાર્ય 19 નવેમ્બરથી શરૂ થશે
Published : October 28, 2026 at 7:58 AM IST
અમદાવાદ: રાજ્યની તમામ શાળાઓમાં હાલ અર્ધ-વાર્ષિક પરીક્ષાઓ લેવાઈ રહી છે અને ટૂંક સમયમાં તે પૂર્ણ થઈ જશે. આની વચ્ચે ગુજરાત રાજ્યની તમામ માન્યતા પ્રાપ્ત પ્રાથમિક શાળાઓમાં દિવાળી વેકેશનની સત્તાવાર તારીખો જાહેર કરવામાં આવી છે. પ્રાથમિક શિક્ષણ નિયામકની કચેરી દ્વારા 26 ઓક્ટોબર, 2026ના રોજ જારી કરાયેલા પરિપત્ર મુજબ, ચાલુ શૈક્ષણિક વર્ષ 2026-27માં વિદ્યાર્થીઓને 5 નવેમ્બરથી 25 નવેમ્બર, 2026 સુધી કુલ 21 દિવસનું દિવાળી વેકેશન મળશે. વેકેશન પૂર્ણ થયા બાદ 26 નવેમ્બરથી પ્રાથમિક શાળાઓમાં બીજા શૈક્ષણિક સત્રનો પ્રારંભ થશે.
પરિપત્રમાં જણાવ્યા મુજબ, પ્રાથમિક શાળાઓનું વેકેશન ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડના શૈક્ષણિક પ્રવૃત્તિ કેલેન્ડર સાથે સુસંગત રાખવાનું છે. પ્રાથમિક અને માધ્યમિક વિભાગના વિદ્યાર્થીઓના વેકેશનના દિવસોમાં એકરૂપતા જળવાઈ રહે તે માટે જિલ્લા શિક્ષણાધિકારીઓ અને જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારીઓને પરસ્પર સંકલન સાધીને જરૂરી કાર્યવાહી કરવા સૂચના આપવામાં આવી છે.
આ ઉપરાંત, સરકારી અને ગ્રાન્ટેડ અધ્યાપન મંદિરો, બાળ અધ્યાપન મંદિરો તેમજ સ્વનિર્ભર પી.ટી.સી. કોલેજો અને સંબંધિત શૈક્ષણિક સંસ્થાઓને પણ આ અંગે જાણ કરવા જણાવાયું છે.
જોકે, નેશનલ કાઉન્સિલ ફોર ટીચર એજ્યુકેશન (NCTE)ના ધારાધોરણો મુજબ જરૂરી શૈક્ષણિક દિવસો પૂર્ણ કરવાના હોવાથી અધ્યાપન મંદિરોના પ્રથમ વર્ષના તાલીમાર્થીઓનું શૈક્ષણિક કાર્ય 19 નવેમ્બર, 2026થી શરૂ કરવામાં આવશે.
આમ, પ્રાથમિક શાળાઓના વિદ્યાર્થીઓને નવેમ્બરમાં 21 દિવસનું દિવાળી વેકેશન મળશે અને 26 નવેમ્બરથી નવું શૈક્ષણિક સત્ર ફરી શરૂ થશે. વાલીઓ અને વિદ્યાર્થીઓ હવે વેકેશનના સમયગાળા મુજબ પોતાના આયોજન કરી શકશે.
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