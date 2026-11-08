અરવલ્લીની ખેડૂતોની વ્યથા; "દિવાળી છે પણ મીઠાઈ કે કપડા લેવા રૂપિયા શોધવા પડે તેવી સ્થિતિ છે"
અરવલ્લીમાં ઓછા વરસાદના પગલે માલપુર અને શામળાજીના ખેડૂતોની દયનીય હાલત બની ગઈ છે.
Published : November 8, 2026 at 5:37 PM IST
અરવલ્લીઃ માલપુર અને શામળાજી તાલુકામાં ઓછા વરસાદે ખેડૂતોની દિવાળી ફીકી બનાવી છે. ચોમાસામાં નહિવત્ વરસાદ પડતાં મગફળી, સોયાબીન અને કપાસના પાકમાં ધારણા મુજબની ઉપજ મળી નથી. ખેતી પાછળ કરેલો ખર્ચ પણ ન નીકળતાં ખેડૂતો આર્થિક મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે.
એક તરફ ખેતરોમાં પાક નથી તો બીજી તરફ કૂવા, બોર અને તળાવો પણ કોરાંધાકોર છે. વરસાદની ખેંચને પગલે શિયાળુ પાકના વાવેતર પર પણ સંકટ ઊભું થયું છે. જેના કારણે આ વર્ષે ખેડૂતોની દિવાળી ઉત્સાહને બદલે ચિંતા અને નિરાશા વચ્ચે પસાર થઈ રહી છે.
ઓછા વરસાદે બગાડી દિવાળી
અરવલ્લી જિલ્લામાં આ વર્ષે ચોમાસાની સિઝનમાં સરેરાશ 62 ટકા જેટલો વરસાદ નોંધાયો છે. જેમાં માલપુર અને શામળાજી તાલુકામાં માત્ર 12થી 13 ઇંચ વરસાદ થતાં ખેડૂતોની મુશ્કેલી વધી છે. શરૂઆતમાં સારા વરસાદની આશાએ ખેડૂતોએ મોંઘા ભાવના ખાતર અને જંતુનાશક દવાઓનો ઉપયોગ કરી મગફળી, સોયાબીન અને કપાસનું વાવેતર કર્યું હતું. જોકે, ત્યારબાદ વરસાદ ખેંચાતાં પાકને પૂરતું પાણી મળ્યું નહીં અને ધારણા મુજબની ઉપજ મળી શકી નથી. ખેતી પાછળ કરેલો ખર્ચ પણ માંડ માંડ નીકળતાં ખેડૂતો આર્થિક સંકડામણમાં મુકાયા છે. એટલું જ નહીં, ઓછા વરસાદના કારણે કૂવા, બોર અને તળાવોમાં પણ પાણીનો સંગ્રહ નહીંવત્ છે. પરિણામે ખેડૂતોની દિવાળી પણ આ વર્ષે ફીકી બની છે.
માલપુર અને શામળાજી તાલુકાના ખેડૂતોએ પોતાની વેદના ઠાવલતા જણાવ્યું હતું કે, ઓછા વરસાદના કારણે ચોમાસુ પાકમાં નુકસાન થયું છે અને હવે શિયાળુ પાકનું વાવેતર કરવા માટે પણ પાણી ઉપલબ્ધ નથી. ખેતીની આવક ઘટતાં દિવાળીના તહેવારમાં પણ ખરીદી અને ઉજવણીનો ઉત્સાહ ઓસર્યો છે. બીજી તરફ માલપુરની વાત્રક નદીમાંથી લિંક દ્વારા તળાવો ભરવાની યોજના હોવા છતાં હજુ સુધી વિસ્તારનાં તળાવો ભરાયાં નથી. પાણીના અભાવે ખેતીની સાથે પશુપાલનનો વ્યવસાય પણ મુશ્કેલીમાં મુકાયો છે. પશુઓ માટે ઘાસચારાની સમસ્યા ઊભી થઈ રહી છે. આમ, ઓછા વરસાદની સીધી અસર ખેડૂતોના પરિવારના જીવનનિર્વાહ અને તહેવારની ઉજવણી પર પડી છે. ખેડૂતોની માગ છે કે તંત્ર દ્વારા તાત્કાલિક પાણી અને આર્થિક સહાયની વ્યવસ્થા કરવામાં આવે જેથી ખેડૂતોની ફીકી પડેલી દિવાળીમાં રાહતનો દીપ પ્રગટી શકે.
ખેડૂત નારાયણભાઈએ ETV BHARAT સમક્ષ પોતાની હૈયાવરાળ ઠાલવતા જણાવ્યું કે, વરસાદના અભાવે પાક સુકાઈ જતાં આર્થિક નુકસાન થયું છે. હાલ દિવાળીનો માહોલ છે પરંતુ હાલત એવી છે કે, મીઠાઈ અને કપડાં લેવા માટે રૂપિયા ક્યાંથી લાવવા એ પ્રશ્ન છે.
આ તરફ ખેડૂત જશવંતસિંહ રાઠોડ જણાવે છે કે, માલપુર અને શામળાજી પંથકમાં ઓછા વરસાદના કારણે ખેતીના પાક નિષ્ફળ જતાં ખેડૂતો આર્થિક સંકટમાં મુકાયા છે. ખેડૂતોએ મોંઘા ભાવે ખાતર અને બિયારણ લાવી વાવેતર કર્યું હોવા છતાં ઉપજ મળી નથી.ખેતીમાં નુકસાન અને વધતી મોંઘવારીના કારણે ખેડૂતોની હાલત કફોડી બની છે. આવક ન થતાં દિવાળીના તહેવારે પણ ખેડૂતો સાદી ખરીદી કરવા અસમર્થ બન્યા છે. ઓછા વરસાદે જગતના તાતની દિવાળી ફિક્કી બનાવી દીધી છે.
આ પણ વાંચોઃ
- ગુજરાતમાં જળસંકટના એંધાણ! કચ્છ-સૌરાષ્ટ્રમાં પાણીની તંગીનું જોખમ; ઉત્તર ગુજરાતની હાલત નાજુક, જાણો તમારા જિલ્લાની સ્થિતિ
- સરકારનું દુષ્કાળ પેકેજ ખેડૂતો સાથે 'ક્રૂર મજાક' સમાન: ધોરાજી પંથકના ખેડૂતોની સંપૂર્ણ દેવામાફીની ઉગ્ર માંગ
- ચાર જિલ્લા દુષ્કાળગ્રસ્ત જાહેર, રાજકોટ બાકાત રહેતા ખેડૂતોમાં રોષ, જેતપુરમાં પોસ્ટકાર્ડ અભિયાન શરૂ