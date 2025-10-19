નવસારીને હોલીડે સ્પેશિયલ ટ્રેનનો કોઈ લાભ નહીં, મુસાફરોમાં નારાજગી
દર વર્ષની જેમ આ વખતે પણ નવસારીના લોકો માટે હોલીડે સ્પેશિયલ ટ્રેનનું કોઈ સ્ટોપેજ આપવામાં આવ્યું નથી, જેના કારણે મુસાફરોમાં નારાજગી જોવા મળી રહી છે.
Published : October 19, 2025 at 4:23 PM IST|
Updated : October 19, 2025 at 5:06 PM IST
નવસારી: નવસારીના લોકો માટે હોલીડે સ્પેશિયલ ટ્રેનનું કોઈ સ્ટોપેજ આપવામાં આવતું નથી, તેમ આ વખતે પણ નવસારીને બાકાત રાખવામાં આવ્યું છે. જેના કારણે મુસાફરોમાં નારાજગી જોવા મળી રહી છે.
દિવાળીના તહેવાર દરમિયાન પોતાના વતન જવા માટે મુસાફરો માટે રેલવે સૌથી સરળ અને સસ્તું માધ્યમ ગણાય છે. પરંતુ દર વર્ષની જેમ આ વખતે પણ નવસારીના લોકો માટે હોલીડે સ્પેશિયલ ટ્રેનનું કોઈ સ્ટોપેજ આપવામાં આવ્યું નથી, જેના કારણે મુસાફરોમાં નારાજગી જોવા મળી રહી છે.
નવસારી જિલ્લામાં હજારો લોકો અન્ય રાજ્યો અને શહેરોમાં રોજગારી માટે જાય છે. દિવાળીના તહેવાર વખતે પોતાના વતન આવવા માટે લોકો ટ્રેન પર વધુ આધાર રાખે છે. પશ્ચિમ રેલવે દ્વારા દિવાળી દરમિયાન અનેક હોલીડે સ્પેશિયલ ટ્રેનો ચલાવવામાં આવી છે, જે રાજસ્થાન, સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છ જેવા વિસ્તારોને જોડે છે. પરંતુ આ તમામ ટ્રેનોમાં નવસારી સ્ટેશનને સ્ટોપેજ આપવામાં આવતું નથી. જેના કારણે લોકોને સુરત કે વાપી જેવા મોટા સ્ટેશનો સુધી જવાની ફરજ પડે છે.
મુસાફરો જણાવે છે કે આ મુશ્કેલી દર વર્ષે સર્જાય છે, પરંતુ રેલવે તરફથી કોઈ નિરાકરણ આપવામાં આવતું નથી. નવસારી ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ દ્વારા પણ રેલવે વિભાગને અનેકવાર રજૂઆત કરવામાં આવી છે કે, નવસારી જિલ્લો પણ એક મહત્વપૂર્ણ સ્ટોપેજ છે, અહીંથી રોજના હજારો મુસાફરો ટ્રાવેલ કરે છે, છતાં પણ હોલીડે સ્પેશિયલ ટ્રેનનો લાભ લોકો સુધી પહોંચતો નથી.
દિવાળી અને છઠ પૂજા સમયે લોકો મોટા પ્રમાણમાં પોતાના વતન જાય છે,ત્યારે નવસારી જિલ્લામાં રોજગારી અર્થે આવેલા લોકોને વતન જવા માટે મુશ્કેલી પડી રહી છે. ખાસ કરીને બિહાર રાજસ્થાન અને બનાસકાંઠા જેવા જિલ્લાઓમાં જવા માટે લોકોને ટ્રેનની કનેક્ટિવિટી મળતી નથી અને દિવાળી સમયે ખાનગી બસ ચાલકો પણ મન ફાવે એમ ભાડા વસૂલતા લોકોની મુશ્કેલીઓ વધી છે.
લાંબા પ્રયાસો બાદ અત્યારે એક વંદે ભારતનું સ્ટોપ મળ્યું છે પરંતુ આ ટ્રેનનો લાભ સામાન્ય માણસને મળતો નથી, રોજિંદા અપડાઉન કરવાની સાથે માત્ર વતન જવા માંગતા લોકો માટે ટ્રેનો શરૂ થાય એવી માંગ કરવામાં આવી છે, અને હોલીડે સ્પેશિયલ ટ્રેનોના સ્ટોપેજ મળે એવી ઈચ્છા મુસાફરો વ્યક્ત કરી રહ્યા છે.
વારંવાર રજૂઆત છતાં પણ જો નવસારીને હોલીડે સ્પેશિયલ ટ્રેનનો સ્ટોપેજ ન મળે, તો આવનારા દિવસોમાં લોકોમાં નારાજગી વધુ વધવાની શક્યતા છે. એવામાં સ્થાનિક પ્રતિનિધિઓ, સાંસદોએ સ્ટોપેજ બાબતે ગંભીરતાથી વિચાર કરવો જોઈએ અને લોકોના હિતમાં રજૂઆતો અને પ્રયાસો કરવા જોઈએ.